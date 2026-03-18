రాజస్థాన్​లో మినీ స్విట్జర్లాండ్​- ప్రీవెడ్డింగ్ షూట్​లకు సూపర్​- ఎంట్రన్స్ ఫ్రీ- ఇంతకీ అదేంటో తెలిస్తే షాకే!

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 18, 2026 at 5:35 PM IST

Mini Switzerland In Rajastan : రాజస్థాన్‌లో ఉన్న 'స్నో యార్డ్' చూపరులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఒకప్పుడు పారిశ్రామిక వ్యర్థాల డంపింగ్ యార్డ్‌గా ఉన్న ఈ ప్రదేశం నేడు 'మినీ స్విట్జర్లాండ్‌'గా పేరు పొందింది. అలాగే ప్రస్తుతం రోజుకు వేలాది మంది పర్యటకులకు సందర్శనీయ ప్రదేశంగా మారిపోయింది. మార్బుల్ వ్యర్థాలతో ఏర్పడిన ఈ తెల్లటి మంచు వంటి ప్రదేశంలో ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్‌లు, సినిమా షూటింగ్స్ కూడా జరుగుతాయి. అంతలా 'స్నో యార్డ్' ప్రాచుర్యం పొందింది. ఈ క్రమంలో 'స్నో యార్డ్' ప్రత్యేకతలేంటి? దాన్ని సందర్శించాలంటే రుసుము చెల్లించాలా? 'మినీ స్విట్జర్లాండ్‌'గా పేరొందడానికి గల కారణాలేంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

శీతాకాలంలో టూరిస్టుల తాకిడి
'స్నో యార్డ్' సందర్శించడానికి ఎటువంటి ఎంట్రీ, పార్కింగ్ రుసుము కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. వెహికల్‌పై వచ్చినవారు వాహన రిజిస్ట్రేషన్ నంబరును తప్పనిసరిగా నమోదు చేయాలి. కాగా, సాధారణ రోజులలో ఇక్కడకు 2,000-2,500 మంది టూరిస్టులు వస్తారు. వీకెండ్స్‌ (శని, ఆదివారాలు), హాలీడేస్‌లో రోజుకు 5,000- 6,000 మంది స్నో యార్డ్‌ను సందర్శిస్తారు. శీతాకాలంలో టూరిస్టుల సంఖ్య భారీగా పెరుగుతుంది. రోజుకు 10,000 మందికి పైగా పర్యటకులు ఈ ప్రదేశాన్ని చూడడానికి తరలివస్తారు.

చిన్నారుల కోసం పార్క్
స్నో యార్డ్‌లోకి ప్రవేశించగానే పిల్లలు ఆడుకోవడానికి ఒక పార్కు ఉంటుంది. అలాగే అడ్వెంచర్స్ కోరుకునేవారు రైడ్‌లు చేయవచ్చు. అయితే వీటిని రుసుము కట్టాల్సిందే. అలాగే ఆ ప్రాంతంలో గుర్రపు స్వారీ, జీప్ సఫారీలు చేయొచ్చు. స్నో యార్డ్ ప్రాంతానికి ఫుడ్‌కోర్ట్ కూడా ఉంది. ఇందులో పర్యటకులకు అనేక రకాల ఆహారం, పానీయాలు దొరుకుతాయి. ఫుడ్‌కోర్ట్‌ను దాటిన వెంటనే ఒక హెలిప్యాడ్ ఉంది. మరింత ముందుకు వెళితే విశాలమైన తెల్లని భూభాగం చాలా దూరం విస్తరించి ఉంటుంది. వాటి మధ్యలో నీటితో నిండిన పెద్ద గోతులు కనిపిస్తాయి. అవన్నీ ప్రకృతి రమణీయతకు అద్దం పడతాయి. చూపరులను ఇట్టే కట్టిపడేస్తాయి.

అయితే ఈ 'స్నో యార్డ్' అజ్మీర్ జిల్లా కిషన్‌గఢ్‌‌లో ఉంది. కిషన్‌గఢ్‌లోని మార్బుల్ మార్కెట్ ఆసియాలోనే అతిపెద్దది. అంతేకాకుండా గత దశాబ్ద కాలంగా ఇది గ్రానైట్ వ్యాపారానికి ఒక ప్రధాన కేంద్రంగా నిలుస్తోంది. ఇది భారత్‌లోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గొప్ప ఖ్యాతిని సంపాదించుకుంది. ఇక్కడి నుంచి మార్బుల్స్ దిగుమతి, ఎగుమతి రెండూ జరుగుతాయి. అయితే కిషన్‌గఢ్‌లోనే ఒక్క మార్బుల్ గని కూడా లేకపోవడం గమనార్హం. కాగా, కిషన్‌గఢ్ మార్బుల్ అసోసియేషన్ 'స్నో యార్డ్' ఏర్పాటులో కీలక పాత్ర పోషించింది. అలాగే దాన్ని నిర్వహణను చూసుకుంటోంది.

అయితే ఈ స్నో యార్డ్ ఏ ప్రణాళికాబద్ధమైన ప్రాజెక్ట్‌లో భాగంగా ఏర్పాటు చేయలేదు. ఒక వ్యర్థ ప్రదేశం నుంచి అగ్రశ్రేణి పర్యాటక ప్రదేశంగా రూపాంతరం చెందింది. ఇదే విషయం గురించి మార్బుల్ అసోసియేషన్ మాజీ అధ్యక్షుడు సురేశ్ వివరించారు. "మార్బుల్ కటింగ్, పాలిషింగ్ తర్వాత మిగిలిన తెల్లటి స్లర్రీని నిర్వహించడానికి ఈ స్థలాన్ని 2005లో 322 బిఘాల (సుమారు 200 ఎకరాలు) విస్తీర్ణంలో పర్యావరణ అనుకూల డంపింగ్ యార్డ్‌గా అభివృద్ధి చేశారు. కాలక్రమేణా మార్బుల్ నుంచి వచ్చే సన్నని తెల్లని అవశేషం ఆ ప్రాంతమంతా వ్యాపించింది. వర్షపు నీటి కారణంగా ఆ తెల్లటి బురద మట్టి అడుగున చేరి, నేలపైన ఒక ప్రత్యేకమైన పొరగా ఏర్పడింది. ఆ తర్వాత ఈ ప్రాంతం మంచు క్షేత్రాలను పోలిన విశాలమైన తెల్లని ప్రదేశంగా మారి టూరిజం ప్లేస్‌గా అవతరించింది. గతంలో సన్నని మార్బుల్ ధూళి స్థానిక ప్రజల ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపేది. అయితే ఈ డంపింగ్ యార్డ్‌లో అతి సన్నని మార్బుల్ ధూళి పేరుకుపోయి నేలపై ఒక మందపాటి పొరగా ఏర్పడింది. ఇది సందర్శకులకు మినీ స్విట్జర్లాండ్‌లో ఉన్నామనే అనుభూతిని కలిగించే వాతావరణాన్ని సృష్టించింది. అసలైన డంపింగ్ యార్డును 'స్నో యార్డ్‌'గా మార్చిన తర్వాత మార్బుల్ స్లర్రీని పారవేయడం కోసం 2009లో 532 బిఘాల (330 ఎకరాలు) విస్తీర్ణంలో ప్రత్యేక డంపింగ్ యార్డ్‌ను ఏర్పాటు చేశారు." అని సురేశ్ స్పష్టం చేశారు.

గత దశాబ్ద కాలంలో అజ్మీర్‌కు వచ్చే పర్యటకులకు స్నో యార్డ్ తప్పక సందర్శించవలసిన ప్రదేశంగా మారింది. పుష్కర్, అజ్మీర్ షరీఫ్ దర్గా, ఖాటు శ్యామ్ ఆలయం, సలాసర్ బాలాజీ ఆలయాన్ని సందర్శించే యాత్రికులు తరచుగా స్నో యార్డ్ తమ యాత్రా ప్రణాళికలో చేర్చుకుంటున్నారు.

