'మినీ బ్రెజిల్'- ఫుట్బాల్లో అదరగొడుతున్న ఆడబిడ్డలు- ఏకంగా 7మంది భారత జట్టుకు ఎంపిక
క్రీడా కోటాతో ఉద్యోగాలకు ఆస్కారం - 30 మందికి పైగా ప్రభుత్వ సేవలకు ఎంపిక - గ్రామస్థులలో మార్పునకు ఈ ఆటే కారణం
Published : January 22, 2026 at 10:24 PM IST
Bhiwani Football Girls : బ్రెజిల్ అనగానే మనకు గుర్తొచ్చేది ఫుట్బాల్. అక్కడ గల్లీకో గ్రౌండ్, ఇంటికో ప్లేయర్ ఉంటారు. అచ్చం అలాంటి దృశ్యాలే ఇప్పుడు మన దేశంలోనూ కనిపిస్తున్నాయి. హరియాణలోని భివానీ జిల్లాలో ఉన్న ఒక చిన్న గ్రామం ఇప్పుడు 'భారతదేశపు మినీ బ్రెజిల్'గా ఖ్యాతి గడిస్తోంది. ఆ ఊరి పేరే 'అలఖ్పురా'. ఒకప్పుడు బాలీవుడ్ నటి మల్లికా షెరావత్ పుట్టినిల్లుగా, ప్రముఖ దాత సేఠ్ ఛజురామ్ లాంబా ఊరుగా దీనికి గుర్తింపు ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు ఆ సీన్ మారింది. ఇక్కడి ఆడబిడ్డలు ఫుట్బాల్ ఆటతో ఊరి రూపురేఖలనే మార్చేశారు. తాజాగా ఈ ఒక్క చిన్న గ్రామం నుంచి ఏకంగా ఏడుగురు అమ్మాయిలు భారత జాతీయ ఫుట్బాల్ జట్లకు ఎంపికై చరిత్ర సృష్టించారు.
అలఖ్పురా గ్రామంలో అడుగుపెడితే చాలు, ఎటు చూసినా ఫుట్బాల్ ఆడుతున్న అమ్మాయిలే కనిపిస్తారు. ఇక్కడ ఈ ఆట ఊరి జీవనశైలిలో భాగం. దాదాపు ప్రతి ఇంటి నుంచి ఒక అమ్మాయి మైదానంలో కనిపిస్తుంది. సుమారు 200 మందికి పైగా బాలికలు ఉదయం, సాయంత్రం కఠోర సాధన చేస్తారు. పేదరికం, వనరుల కొరత వీరి సంకల్పాన్ని అడ్డుకోలేకపోయాయి.
భారత జట్లలో మన ఊరి అమ్మాయిలు
అలఖ్పురా కోచ్ సోనికా బిజర్నియా చెబుతున్న వివరాల ప్రకారం, ప్రస్తుతం ఏడుగురు అమ్మాయిలు భారత జెర్సీ ధరించే అవకాశాన్ని దక్కించుకున్నారు. స్టార్ ప్లేయర్ సంజు యాదవ్ సీనియర్ భారత జట్టుకు ఎంపికయ్యారు. ఆమె ప్రస్తుతం టర్కీలో ఉన్నారు. అండర్-20 జట్టులో పూజా జాఖర్, ముస్కాన్, పారుల్, హిమాన్షు, రీతు స్థానం సంపాదించారు. అండర్-17 జట్టులో శ్వేత ఎంపికైంది. వీరంతా ఇప్పుడు వేర్వేరు రాష్ట్రాల్లో జరుగుతున్న క్యాంపుల్లో శిక్షణ పొందుతున్నారు. ఒకే ఊరి నుంచి ఇంతమంది జాతీయ స్థాయికి వెళ్లడం అరుదైన రికార్డు.
కబడ్డీ నుంచి ఫుట్బాల్ వైపు
అసలు ఈ ఫుట్బాల్ కథ ఎలా మొదలైందో తెలుసుకుందాం. 2005 ప్రాంతంలో పాఠశాల పీటీఐ గోవర్ధన్ శర్మ అబ్బాయిలకు కబడ్డీ నేర్పించేవారు. అబ్బాయిల ప్రదర్శన అంత గొప్పగా ఉండేది కాదు. అప్పుడు అమ్మాయిలు కూడా ఆడతామని ముందుకొచ్చారు. వారికి ఫుట్బాల్ నేర్పించడం మొదలుపెట్టారు. మొదట్లో గ్రామస్థుల నుంచి వ్యతిరేకత వచ్చినా, గోవర్ధన్ శర్మ వెనక్కి తగ్గలేదు. అనతి కాలంలోనే ఫలితాలు కనిపించాయి. జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయిల్లో పతకాలు రావడం మొదలైంది. ప్రతిష్టాత్మక సుబ్రతో కప్ టోర్నీలో ఈ ఊరి అమ్మాయిలు ఏకంగా 10 సార్లు పాల్గొన్నారు. రెండుసార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచారు.
కన్నీటి గాథలు, కఠోర శ్రమ
ఈ విజయాల వెనుక ఎన్నో కన్నీటి గాథలు దాగి ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు పూజా జాఖర్ కథనే తీసుకోండి. ఆమె వయసు కేవలం 18 ఏళ్లు. తండ్రి చనిపోయారు. ఇంటి బాధ్యత మొత్తం ఆమెపైనే పడింది. కానీ ఆమె కుంగిపోలేదు. ఫుట్బాల్ను నమ్ముకుంది. పతకాలు, స్కాలర్షిప్ల ద్వారా వచ్చే డబ్బుతో కుటుంబాన్ని పోషిస్తోంది. ఇలాంటి ఎందరో అమ్మాయిలకు ఫుట్బాల్ ఆశాకిరణంగా మారింది. ఒకప్పుడు అమ్మాయిలను బయటకు పంపడానికే భయపడేవారు. ఇప్పుడు షార్ట్స్, జెర్సీలు వేసుకుని ఆడుతుంటే తల్లిదండ్రులే ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఆట ద్వారా ఇప్పటివరకు 30 మందికి పైగా అమ్మాయిలు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించారు. ఆర్మీ, రైల్వే, అస్సాం రైఫిల్స్ వంటి విభాగాల్లో స్పోర్ట్స్ కోటాలో స్థిరపడ్డారు. వీరంతా తమ కుటుంబాలకు పెద్ద దిక్కుగా మారారు.
ఆధునిక వనరులు కావాలి
కోచ్ సోనికా మరికొన్ని విషయాలు పంచుకున్నారు. "మా పిల్లలకు సరైన మైదానాలు లేవు. మట్టిలోనే ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. అయినప్పటికీ అద్భుతాలు చేస్తున్నారు. వారికి ఆధునిక వనరులు, సింథటిక్ టర్ఫ్ వంటి సౌకర్యాలు కల్పిస్తే, ప్రపంచ కప్ గెలిచే సత్తా వారికి ఉంది" అని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. స్థానిక క్రీడాకారిణులు పాయల్, అంజలి తమ ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. "తొలిసారి పతకాలు వచ్చినప్పుడు ఊళ్లో అందరి ఆలోచన మారింది. ఇప్పుడు 200 మందికి పైగా అమ్మాయిలం ఉన్నాం. దేశానికి కీర్తి తేవడం, స్వయం ఉపాధి సాధించడమే మా లక్ష్యం" అని వారు ధీమాగా చెప్పారు.