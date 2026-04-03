మిల్లెట్స్తో బేకరీ ప్రొడక్ట్స్ తయారీ- రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఫుల్ డిమాండ్!- ఆర్థిక స్వావలంబన పొందిన మహిళలు
ఛత్తీస్గఢ్లో పలువురిని ఆకట్టుకుంటున్న మిల్లెట్స్ బేకరీ- అక్కడ తృణధాన్యాలతో ప్రొడక్ట్స్ తయారీ- ఉపాధి పొందుతున్న స్థానిక మహిళలు- మిల్లెట్స్ బేకరీలో తయారయ్యే ప్రొడక్ట్స్కు మంచి గిరాకీ
Published : April 3, 2026 at 10:14 PM IST
Millets Bakery In Raipur : మిల్లెట్స్ బేకరీ నడుపుతూ ఆర్థిక స్వావలంబన పొందుతున్నారు ఛత్తీస్గఢ్కు చెందిన మహిళలు. స్వయం సహాయక బృందంలోని కొందరు నారీమణులు తృణధాన్యాలతో కుకీలు, స్నాక్స్ (నమ్కీన్స్), బిస్కెట్లు, చాక్లెట్లు, బ్రెడ్స్, చైనీస్ రోల్స్, టోస్ట్ వంటి తినుబండారాలను తయారుచేసి విక్రయిస్తున్నారు. ఈ స్టోరీలో మహిళలకు మిల్లెట్స్ బేకరీ పెట్టాలనే ఆలోచన వచ్చింది? వారిని ప్రోత్సహించింది ఎవరు? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
ఆత్మగౌరవంతో మహిళలకు జీవనోపాధి
రాయ్పుర్లోని సెరిఖేడి గ్రామంలోని మహిళలు గతంలో రోజువారీ కూలీలుగా పనిచేసేవారు. అయితే రోజూ పని దొరకక మహిళలు చాలా ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడేవారు. సంవత్సరంలో ప్రతిరోజూ వారికి స్థిరమైన ఉపాధి లభిస్తుందనే గ్యారెంటీ ఏమాత్రం ఉండేది కాదు. ఈ క్రమంలో 'బిహాన్' (గ్రామీణ పేదరికాన్ని తగ్గించే లక్ష్యంతో జాతీయ గ్రామీణ జీవనోపాధి మిషన్ కింద చేపట్టిన ఒక ప్రధాన కార్యక్రమం) పథకం కింద ఒక స్వయం సహాయక బృందంగా మహిళలు చేరారు. తృణధాన్యాలతో బేకరీ ఉత్పత్తులను తయారుచేయడంలో శిక్షణ పొందారు. ఇప్పుడు ఆత్మగౌరవంతో జీవనోపాధి పొందుతున్నారు.
రోజంతా బేకరీ తెరిచే ఉంటుంది
స్వయం సహాయక బృందంలోని మహిళలు బేకరీని (కుశాల్ శ్రామిక్ బేకరీ) ఇప్పుడు విజయవంతంగా నడుపుతున్నారు. మోడ్రన్ పద్ధతులు, యంత్రాలను ఉపయోగించి ఈ బేకరీలో జొన్నలతో కుకీలు, స్నాక్స్ (నమ్కీన్స్), తీపి బిస్కెట్లు, చాక్లెట్లు, బ్రెడ్స్, చైనీస్ రోల్స్, టోస్ట్ వంటి 50కి పైగా విభిన్న ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తున్నారు. 2019లో ప్రారంభమైన కుశాల్ శ్రామిక్ బేకరీ ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతోంది. ఈ బేకరీలో స్వయం సహాయక బృందంలోని ఐదుగురు సహా మొత్తం పది మంది మహిళలు పనిచేస్తున్నారు. ఈ బేకరీ 24 గంటలు తెరిచి ఉంటుంది.
బేకరీలో పనిచేయడం సంతోషంగా ఉంది : లక్ష్మి సాహు
కుశాల్ శ్రామిక్ బేకరీలో పనిచేస్తున్న లక్ష్మి సాహు తమకు నిరంతర ఉపాధి దొరికిందని సంతోషం వ్యక్తం చేసింది. జొన్నలతో కుకీలు తయారుచేయడం వల్ల తమ బేకరీ బాగా ప్రాచుర్యం పొందిందని చెప్పింది. "ముందుగా తృణధాన్యాలను మొత్తని పిండిగా చేస్తాం. ఆ తర్వాత పాలు, పంచదారను ఆ పిండిలో కలుపుతాం. ఆ పిండిని చపాతీలా చేసి, వివిధ ఆకారాల్లో కట్ చేస్తాం. అనంతరం వాటిని ఒక ట్రాలీపై ఉంచి ఓవెన్లో సుమారు 40 నిమిషాల పాటు బేక్ చేస్తాం. బేకింగ్ పూర్తయ్యాక ఆ ఉత్పత్తులను ప్యాకేజింగ్ చేస్తాం. ఈ బేకరీలో స్వయం సహాయక బృందానికి చెందిన ఐదుగురు మహిళలు పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ చాలా సంతోషంగా పనిచేస్తాం. ఇంతకుముందు మేము గ్రామంలో రకరకాల కూలీ పనులకు వెళ్లేవాళ్లం. ఎండకు ఎండుతూ, వానకు తడుస్తూ కష్టపడేవాళ్లం. బేకరీలో పనిచేయడం ద్వారా మేము స్వయం సమృద్ధిని సాధించాం" అని లక్ష్మి సాహు పేర్కొంది.
తనకు సొంత గ్రామం సెరిఖేడిలోనే ఇప్పుడు ఉపాధి లభిస్తోందని బేకరీలో పనిచేస్తున్న కామిని పాల్ సంతోషం వ్యక్తం చేసింది. ఇంతకుముందు మహిళలు ఇళ్లలోంచి బయటకు రావడానికి కూడా సంకోచించేవారని, అయితే వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను నేర్చుకున్నప్పటి నుంచి ఆ భయం వారిలో పూర్తిగా తొలగిపోయిందని తెలిపింది. "నేను బేకరీలో పనిచేస్తున్నాను. ఇక్కడ మేము బ్రెడ్, చైనీస్ రోల్స్, ఇతర రకాల చిరుతిళ్లను తయారుచేస్తాం. మా బృందంలోని మహిళలు రోజుకు ఎనిమిది గంటల పాటు (ఉదయం 9- సాయంత్రం 5 గంటల వరకు) పనిచేస్తారు. ప్రతి మహిళకు నెలకు రూ.7,500 జీతం వస్తుంది" అని కామిని పాల్ వెల్లడించింది.
ఈ బేకరీ 'ఉజాలా గ్రామ సంఘం' ఆధ్వర్యంలో సెరిఖేడి గ్రామంలో నడుస్తోందని రాయ్పుర్ జిల్లా ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ విక్రమ్ సింగ్ లోధి తెలిపారు. ఈ బేకరీలో తయారయ్యే ఉత్పత్తులు రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఉన్న బేకరీలకు సరఫరా అవుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. ఈ బేకరీలో పనిచేస్తున్న మహిళలు తాము చేస్తున్న పని పట్ల చాలా సంతోషంగా ఉన్నారని వెల్లడించారు.
