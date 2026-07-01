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ఇప్పటికే 32 డిగ్రీలు, ఒక PhD - అయినా చదువులపై తగ్గని ఆసక్తి- 75 ఏళ్ల వయసులో మరో పరీక్ష రాసి ఎందరికో ఆదర్శంగా

32 డిగ్రీలు, పీహెచ్‌డీ ఉన్నా చదువు ఆపని మిల్ఖీ రామ్- ప్రస్తుతం 75 ఏళ్ల వయసులో 'ఆచార్య' పరీక్షకు హాజరు- యువతకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న రామ్ సంకల్పం

Milkhi Ram
Milkhi Ram (Source : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 1, 2026 at 10:37 PM IST

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MILKHI RAM EDUCATION JOURNEY ETV Bharat Exclusive : చదువుకోవాలనే తపన ఉంటే వయసు ఎప్పుడూ అడ్డంకి కాదని హిమాచల్ ప్రదేశ్‌కు చెందిన 75 ఏళ్ల మిల్ఖీ రామ్ మరోసారి నిరూపించారు. ఇప్పటికే 32 డిగ్రీలు, ఒక పీహెచ్‌డీ పూర్తి చేసిన ఆయన తాజాగా ఇందిరా గాంధీ జాతీయ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం (IGNOU- ఇందిరా గాంధీ నేషనల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ) నిర్వహించిన 'ఆచార్య' (MA సంస్కృతానికి సమానమైన కోర్సు) పరీక్ష రాసి అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచారు. హిమాచల్ ప్రదేశ్ కాంగ్రా జిల్లా గందర్ గ్రామానిక చెందిన మిల్ఖీ రామ్ మంగళవారం రోజు హమీర్‌పుర్‌లోని ఇగ్నో స్టడీ సెంటర్‌కు చేరుకొని ఎంఏ సంస్కృతం పరీక్ష రాశారు. ఎగ్జామ్ సెంటర్‌కు వచ్చిన ఆయనకు అధికారులు పుష్పగుచ్ఛం అందించి ఘనంగా స్వాగతం పలికారు. ఈ కేంద్రంలో పరీక్ష రాసిన వారిలో అత్యంత ఎక్కువ వయసు కలిగిన అభ్యర్థి ఆయనే కావడం విశేషం.

1952 ఫిబ్రవరి 10న జన్మించిన మిల్ఖీ రామ్ 1972లో అటవీ శాఖలో ఉద్యోగంలో చేరారు. ఉద్యోగ బాధ్యతలు, కుటుంబ జీవితం మధ్య కూడా తన చదువును ఏ మాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయలేదు. ఎప్పుడూ వదల్లేదు. 1976లో ధర్మశాలలోని ఒక ప్రైవేట్ కాలేజి నుంచి బ్యాచిలర్ డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. తర్వాత ఉద్యోగం చేస్తూనే వరుసగా ఉన్నత విద్యను అభ్యసిస్తూ వచ్చారు. 2010లో ఫారెస్ట్ డిపార్ట్‌మెంట్‌లో గ్రేడ్- I అధికారిగా పదవీ విరమణ చేసే సమయానికే ఆయన 26 డిగ్రీలు సంపాదించారు. రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడా విద్యాభ్యాసాన్ని కొనసాగిస్తూ మొత్తం 32 డిగ్రీలు పూర్తి చేశారు.

Milkhi Ram
మిల్ఖీ రామ్​కు పుష్పగుచ్ఛం ఇచ్చి పరీక్షా కేంద్రంలోకి స్వాగతం పలుకుతున్న అధికారులు (Source : ETV Bharat)

డిగ్రీల చిట్టా ఇదిగో- హిందీ, ఇంగ్లీష్, హిస్టరీ సహా ఇంకెన్నో
మిల్ఖీ రామ్ సాధించిన ఘనతలు, విద్యార్హతలు నిజంగా విశేషమని చెప్పొచ్చు. ఆయన దగ్గర బీఈడీ, ప్రభాకర్ (హిమాచల్ ప్రదేశ్ విద్యా విధానంలో హిందీ సాహిత్యంలో అందించే ప్రత్యేక డిగ్రీ సర్టిఫికెట్), LLB, జర్నలిజం, బీఏ (సంస్కృతం), ఎంబీఏ, ఎంఫిల్, హిందీలో పీహెచ్‌డీతో పాటు హిందీ, ఇంగ్లీష్, పొలిటికల్ సైన్స్ (రాజనీతి శాస్త్రం), సోషియాలజీ (సామాజిక శాస్త్రం), హిస్టరీ (చరిత్ర), ఎకనామిక్స్ (అర్థ శాస్త్రం) వంటి పలు విభాగాల్లో ఎంఏ డిగ్రీలు ఉన్నాయి.

Milkhi Ram
పరీక్ష రాస్తున్న మిల్ఖీ రామ్​ (Source : ETV Bharat)

నిరంతరం అండగా నిలిచిన కుటుంబం- అదే విజయానికి సూత్రం
తన విద్యా ప్రయాణంలో భార్య విద్యా దేవి ఎల్లప్పుడూ అండగా నిలిచారని మిల్ఖీ రామ్ తెలిపారు. ఆమె కూడా అటవీ శాఖలో గ్రేడ్- 1 అధికారిగా పనిచేసి పదవీ విరమణ పొందారని వెల్లడించారు. వారి కుమారుడు రాకేశ్ కుమార్ భారతీయ రైల్వే ట్రాఫిక్ సర్వీస్ (IRTS) అధికారిగా కేంద్ర రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖలో పనిచేస్తున్నారు. తన భార్య, కుమారుడు, కోడలు అందించిన ప్రోత్సాహమే తనను నిరంతరం ముందుకు నడిపించిందని ఆయన చెబుతున్నారు. చదువులో ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా ఉండేందుకు ఇటీవల కంటి చికిత్స కూడా చేయించుకున్నట్లు మిల్ఖీ రామ్ వెల్లడించారు. పరీక్షలకు సరిగా సిద్ధమయ్యే క్రమంలో ఆరోగ్యంపై కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకున్నట్లు తెలిపారు.

Milkhi Ram With ETV Bharat
ఈటీవీ భారత్​తో మిల్ఖీ రామ్​ (Source : ETV Bharat)

జ్ఞానం ఎవరూ దోచుకోలేని సంపద- వయసు అడ్డంకే కాదు
విద్య అనేది వ్యక్తి, సమాజ అభివృద్ధికి అత్యంత శక్తిమంతమైన సాధనం అని మిల్ఖీ రామ్ అన్నారు. 'నేర్చుకోవాలనే కోరిక, తపన ఉంటే వయసు ఎప్పుడూ అడ్డంకి కాదు. యువత చదువుకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. జ్ఞానం అనేది ఎవరూ దోచుకోలేని శాశ్వత సంపద' అని చెప్పిన ఆయన డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ తన జీవితానికి గొప్ప స్ఫూర్తి అని పేర్కొన్నారు.

ఇక హమీర్‌పుర్ ఇగ్నో స్డడీ సెంటర్ ఇంఛార్జి ప్రొఫెసర్ సంజయ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ 75 ఏళ్ల వయసులోనూ పరీక్ష రాయడానికి వచ్చిన మిల్ఖీ రామ్ నేటి యువతకు ఎంతో ఆదర్శం అని అన్నారు. చిన్న చిన్న కారణాలకే చదువును మధ్యలోనే వదిలేస్తున్న నేటి యువతకు ఆయన జీవితం గొప్ప సందేశం అని పేర్కొన్నారు. సాధారణంగా హాయిగా విశ్రాంతి జీవితాన్ని గడిపే వయసులో కూడా పరీక్షా కేంద్రానికి వచ్చి విద్యపై తన నిబద్ధతను చాటుకున్న మిల్ఖీ రామ్ నిజంగా అందరికీ స్ఫూర్తిదాయకమని కొనియాడారు.

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