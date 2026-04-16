ETV Bharat / bharat

సైనిక ఘర్షణ సమస్యలను పరిష్కరించలేదు- అంతర్జాతీయ సంస్థల్లో సంస్కరణలు జరగాలి : మోదీ

శ్చిమాసియా అయినా శాంతి, సుస్థిరతలకే తమ మద్దతు ఉంటుందన్న మోదీ

MODI
MODI (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 16, 2026 at 2:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

PM Modi On West Asia War : పశ్చిమాసియా, ఉక్రెయిన్ యుద్ధాలపై భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సైనిక ఘర్షణ సమస్యలను పరిష్కరించలేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఈవిషయంలో భారత్, ఆస్ట్రియాలు ఏకాభిప్రాయంతో ఉన్నాయని మోదీ తేల్చి చెప్పారు. అది ఉక్రెయిన్ అయినా, పశ్చిమాసియా అయినా శాంతి, సుస్థిరతలకే తమ మద్దతు ఉంటుందన్నారు. నానాటికీ పెరుగుతున్న ప్రపంచ సవాళ్లకు పరిష్కారాలను సూచించేందుకు అంతర్జాతీయ స్థాయి సంస్థల్లో సంస్కరణలు జరగాలనే దానిపైనా భారత్, ఆస్ట్రియాలు ఒకే అభిప్రాయంతో ఉన్నాయని ప్రధాని చెప్పారు. ఆస్ట్రియా ఛాన్స్‌లర్ క్రిస్టియన్ స్టాకర్ నాలుగు రోజుల భారత పర్యటన కోసం మంగళవారమే న్యూదిల్లీకి చేరుకున్నారు. గురువారం రోజు భారత ప్రధాని, ఆస్ట్రియా ఛాన్స్‌లర్ ద్వైపాక్షిక భేటీ జరిగింది. అనంతరం ఏర్పాటుచేసిన సంయుక్త మీడియా సమావేశంలో నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడారు.

TAGGED:

PM MODI ON UKRAINE WAR
AUSTRIAN CHANCELLOR INDIA VISIT
PM MODI ON WEST ASIA WAR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.