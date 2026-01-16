బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో బెంగాలీలను హింసిస్తున్నారు- మమతా ఫైర్
రాబోయే ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఓడిపోవడం ఖాయం- ఆ విషయం వారికి ఇప్పటికే అర్థమైపోయింది- బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ
Published : January 16, 2026 at 3:52 PM IST
Mamata Banerjee On Migrant Workers : బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలపై పశ్చిమ బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలకు వలస వెళ్లిన పశ్చిమ బెంగాల్కు చెందిన కార్మికులు తీవ్ర వేధింపులకు గురవుతున్నారని మండిపడ్డారు. శుక్రవారం ఉత్తర బంగాల్లో మమత ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. శుక్రవారం ఉత్తర బెంగాల్ పర్యటనకు వెళ్లే ముందు ఆమె కోల్కతాలో మీడియాతో మాట్లాడారు.
మరోవైపు, బంగాల్లో అల్లర్లు ప్రేరేపించడానికి బీజేపీ ప్రణాళికలు వేస్తోందని మమత ఆరోపించారు. ఎందుకంటే రాబోయే ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీకి ఓటమి ఖాయమని వారికి ఇప్పటికే అర్థమైపోయిందన్నారు. అదేవిధంగా బంగాల్లో కొనసాగుతున్న ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియపై కూడా మమతా బెనర్జీ విమర్శలు గుప్పించారు. ఎస్ఐఆర్ వల్ల రాష్ట్రంలో దాదాపు 100 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని ఆరోపించారు. ఈసీ తమ విధులను సక్రమంగా నిర్వర్తించాలని, అప్పుడే ప్రజలు వారిని గౌరవిస్తారని మమత పేర్కొన్నారు.