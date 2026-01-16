ETV Bharat / bharat

బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో బెంగాలీలను హింసిస్తున్నారు- మమతా ఫైర్​

రాబోయే ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఓడిపోవడం ఖాయం- ఆ విషయం వారికి ఇప్పటికే అర్థమైపోయింది- బంగాల్​ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ

Bengal CM Mamata Banerjee
Bengal CM Mamata Banerjee (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 16, 2026 at 3:52 PM IST

Mamata Banerjee On Migrant Workers : బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలపై పశ్చిమ బంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలకు వలస వెళ్లిన పశ్చిమ బెంగాల్‌కు చెందిన కార్మికులు తీవ్ర వేధింపులకు గురవుతున్నారని మండిపడ్డారు. శుక్రవారం ఉత్తర బంగాల్​లో మమత ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు. శుక్రవారం ఉత్తర బెంగాల్ పర్యటనకు వెళ్లే ముందు ఆమె కోల్‌కతాలో మీడియాతో మాట్లాడారు.

మరోవైపు, బంగాల్​లో అల్లర్లు ప్రేరేపించడానికి బీజేపీ ప్రణాళికలు వేస్తోందని మమత ఆరోపించారు. ఎందుకంటే రాబోయే ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీకి ఓటమి ఖాయమని వారికి ఇప్పటికే అర్థమైపోయిందన్నారు. అదేవిధంగా బంగాల్​లో కొనసాగుతున్న ఎస్​ఐఆర్​ ప్రక్రియపై కూడా మమతా బెనర్జీ విమర్శలు గుప్పించారు. ఎస్​ఐఆర్​ వల్ల రాష్ట్రంలో దాదాపు 100 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని ఆరోపించారు. ఈసీ తమ విధులను సక్రమంగా నిర్వర్తించాలని, అప్పుడే ప్రజలు వారిని గౌరవిస్తారని మమత పేర్కొన్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

