ఓటేసేందుకు భారీగా తరలివచ్చిన బిహార్ వలస కూలీలు- ఎన్డీఏకి జై కొడతారా? మహాగఠ్​బంధన్​ను ఆదరిస్తారా?

నవంబరు 6న మొదటి దశ పోలింగ్- ఓటేసేందుకు స్వస్థలానికి తిరిగొచ్చిన బిహార్ వలస కూలీలు- వారి మద్దతు ఎవరికి?

Bihar Assembly Elections 2025
ఓటేసేందుకు భారీగా తరలివచ్చిన బిహార్ వలస కూలీలు (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 5, 2025 at 8:27 PM IST

4 Min Read
Bihar Assembly Elections 2025 : బిహార్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల తొలి విడత పోలింగ్​కు అంతా రెడీ అయ్యింది. నవంబర్ 6 (గురువారం)న ఓటింగ్​ జరగనున్న నేపథ్యంలో తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు ఇతర రాష్ట్రాలకు వలస వెళ్లిన బిహారీలు భారీ సంఖ్యలో స్వరాష్ట్రానికి చేరుకున్నారు. ఎన్నికల ప్రక్రియలో పాల్గొనడానికి ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారు. దిల్లీ, ముంబయి, కోల్​కతా, పంజాబ్, గుజరాత్ నుంచి రైళ్లు భారీ రద్దీతో పట్నా జంక్షన్‌కు చేరుకున్నాయి. ఈ క్రమంలో భారీగా తరలివచ్చిన బిహారీ వలస ఓటర్లు ఎన్డీఏ వైపు మొగ్గు చూపుతారా? మహాగఠ్​బంధన్​ను ఆదరిస్తారా? అని అందరిలో ఉత్కంఠ నెలకొంది.

ఓటర్ల కోసం ప్రత్యేక రైళ్లు
దిల్లీలోని ఆనంద్ విహార్, ఓల్డ్ దిల్లీ, న్యూదిల్లీ సహా ఇతర ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్లలో పెద్ద సంఖ్యలో బిహార్​కు చెందిన వలస కూలీలు గుమిగూడారు. ఈ క్రమంలో స్వరాష్ట్రానికి వెళ్లే బిహారీలు కోసం రైల్వే శాఖ అదనపు రైళ్లును నడిపింది. అలాగే ఎటువంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా రైల్వే స్టేషన్లలో భద్రతా చర్యలు చేపట్టింది.

Bihar Assembly Elections 2025
ఓటేసేందుకు భారీగా తరలివచ్చిన బిహార్ వలస కూలీలు (ETV Bharat)

బిహార్ ఎన్నికల కోసం ప్రత్యేక రైళ్లు
బిహార్​కు సోమవారం 32 ప్రత్యేక రైళ్లు నడిచాయని ఉత్తర రైల్వే చీఫ్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఆఫీసర్ హిమాన్షు శేఖర్ ఉపాధ్యాయ్ తెలిపారు. న్యూదిల్లీ స్టేషన్ నుంచి ఎనిమిది, ఆనంద్ విహార్ టెర్మినల్ నుంచి ఆరు, దిల్లీ జంక్షన్ నుంచి ఎనిమిది, షకుర్ బస్తీ, హజ్రత్ నిజాముద్దీన్ నుంచి చెరో రెండు, పానీపత్ నుంచి మూడు, షామ్లీ, గాజియాబాద్, రోహ్‌తక్ నుంచి ఒక్కొక్క రైలును నడిపామని పేర్కొన్నారు. సాధారణంగా దీపావళి, ఛఠ్ పండగ సమయంలో ఈ స్పెషల్ ట్రైన్స్​ను నడుపుతారు. కానీ ఈసారి బిహార్ ఎన్నికల్లో ఓటేసేందుకు వెళ్లేవారి కోసం ప్రత్యేక రైళ్లను నడుపుతున్నారు. ఉత్తర రైల్వే దిల్లీ డివిజన్ పరిధిలోని స్టేషన్లలో రద్దీ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల, ప్రయాణికుల రాకపోకలను సులభతరం చేయడానికి న్యూదిల్లీ, ఓల్డ్ దిల్లీ, ఆనంద్ విహార్ టెర్మినల్ లో నవంబర్ 11 వరకు ప్లాట్‌ ఫామ్ టికెట్ల అమ్మకాలను నిలిపిసింది.

Bihar Assembly Elections 2025
ఓటేసేందుకు భారీగా తరలివచ్చిన బిహార్ వలస కూలీలు (ETV Bharat)

'జైపుర్ నుంచి ఓటేయడానికి వచ్చాను'
తాను జైపుర్ నుంచి పట్నాకు రద్దీగా ఉన్న రైలులో చేరుకున్నానని రామ్ ప్రసాద్ పాసవాన్ అనే బిహారీ వలస కూలీ తెలిపాడు. "ఎన్నికలకు ముందు మహిళలకు రూ.10,000 ఇవ్వడం ద్వారా ప్రభుత్వం వారిని ప్రభావితం చేయడానికి ప్రయత్నించింది. అయితే బిహార్​లో ప్రధాన సమస్య పరిశ్రమలు, ఉపాధి అవకాశాలు లేకపోవడమే. బిహార్ పరిశ్రమలతో సందడిగా ఉండాలని, విద్యా వ్యవస్థ మెరుగుపడాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. నెలకు రూ.15,000-రూ.20,000 సంపాదించడానికి బిహారీలు వలస వెళ్తున్నారు. ఈ పరిస్థితి మారాలి" అని పాసవాన్ ఈటీవీ భారత్ తో అన్నాడు.

దిల్లీలోని ఆనంద్ విహార్ నుంచి ప్రత్యేక రైలులో పట్నాకు చేరుకున్నాడు అనిల్ మహతో. తన కుటుంబంతో కలిసి ఓటేయడానికి స్వగ్రామానికి వచ్చానని అనిల్ చెప్పాడు. ఓటేసిన తర్వాత దిల్లీకి మళ్లీ తిరిగి వెళ్తామని అన్నాడు. తాను ప్రయాణించిన రైలు రద్దీగా ఉందని, 3గంటలకు పైగా ఆలస్యంగా నడవడం వల్ల కాస్త ఇబ్బందిగా అనిపించిందని తెలిపాడు.

'నీతీశే మళ్లీ సీఎం కావాలి'
అలాగే కుటుంబ పోషణ నిమిత్తం హరియాణాకు వలస వెళ్లిన బిహార్‌ లోని మధుబని జిల్లాకు చెందిన మహ్మద్ ఖుర్షీద్ సైతం ఓటేసేందుకు స్వస్థలానికి వచ్చాడు. తనకు సెలవు దొరకపోయినా లీవ్ పెట్టి ఓటేయడానికి వచ్చానని అన్నాడు. బీహార్ సీఎం నీతీశ్ కుమార్ ప్రభుత్వ పాలన పట్ల చాలా సంతోషంగా ఉన్నానని తెలిపాడు. నీతీశే మరోసారి ముఖ్యమంత్రి కావాలనే కోరికను వ్యక్తం చేశాడు.

వలస ఓటర్లు ఈసారి ఎవరికి జై కొడతారో?
బిహార్ ఎన్నికల్లో వలస ఓటర్లు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొన్నప్పుడల్లా ఎన్డీఏ లాభపడిందని ఎన్నికల డేటా సూచిస్తుంది. ఈసారి కూడా, బిహార్‌లోని ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు వలస ఓటర్లను ఆకర్షించడానికి తీవ్రంగా కృషి చేశాయి. పొట్టకూటి కోసం ఇతర ఇతర రాష్ట్రాలకు వలస వెళ్లే బిహారీలకు రాష్ట్రంలోనే ఉపాధి కల్పిస్తామని, అలాగే యువతకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను ఇస్తామని మహాగఠ్ బంధన్ హామీ ఇచ్చింది. తాము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వలసలను ఆపడానికి కచ్చితమైన చర్యలు తీసుకుంటామని వాగ్దానం చేసింది. పారిశ్రామికీకరణ, పెట్టుబడుల వంటి అంశాలను ఎన్డీఏ ప్రస్తావించింది.

3 కోట్ల మంది బీహారీలు వలస
2024 బిహార్ ఆర్థిక సర్వే ప్రకారం, మూడు కోట్లకు పైగా బిహారీలు ఉపాధి కోసం దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలకు వలస వెళ్తున్నారు. వీరిలో దాదాపు 50 లక్షల మంది రాష్ట్రంలో నమోదిత ఓటర్లు ఉన్నారు. బిహారీలు ఉపాధి కోసం అత్యధికంగా (12 శాతం మంది) దిల్లీ-ఎన్ సీఆర్ ప్రాంతంలో ఉన్నారు. గుజరాత్​కు ఎనిమిది, మహారాష్ట్రకు ఏడు శాతం మంది ఉపాధి కోసం వెళ్లారు.

బీజేపీ నయా స్ట్రాటజీ
అయితే బిహారీ వలస ఓటర్లను ఆకట్టుకునేందుకు బీజేపీ కీలక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. బీజేపీ నాయకులు ఈ ఏడాది జులై నుంచి దిల్లీ, గుజరాత్, మహారాష్ట్రలోని బిహార్ వలసదారులతో అనేక సమావేశాలు నిర్వహించారు. వీడియో కాల్స్, సమావేశాల ద్వారా వలస ఓటర్లకు దగ్గరయ్యేందుకు ప్రయత్నించారు. అనేక వాట్సాప్ గ్రూపుల ద్వారా దాదాపు 2కోట్ల మంది బిహారీలను చేరువయ్యారు.

