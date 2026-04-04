పేదలకు ఉచితంగా ఆహారం అందించే 'రోటీ బ్యాంక్'- గ్యాస్ కొరతతో సంస్థ సేవలపై తీవ్ర ప్రభావం- ఆందోళనలో కూలీలు

పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న వార్- దీంతో దేశంలో గ్యాస్ కొరత- కూలీలు, పేదలకు ఉచితంగా ఆహారం అందించే 'రోటీ బ్యాంక్'పై పడిన యుద్ధ ప్రభావం- మెనూలో రోటీలను తొలగించిన నిర్వాహకులు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 4, 2026 at 12:16 PM IST

Sambalpur Roti Bank : పశ్చిమాసియాలో జరుగుతున్న యుద్ధం వల్ల దేశంలో ఎల్‌పీజీ కొరత ఏర్పడింది. దీంతో పట్టణాల్లోని పలు హోటళ్లు మూతపడ్డాయి. ఇంకొన్ని కట్టెల పొయ్యి మీద వంట చేస్తూ కస్టమర్లకు వడ్డిస్తున్నాయి. అయితే ఈ సంక్షోభం ఎఫెక్ట్ పేదలకు ఉచితంగా ఆహారం అందించే ఒడిశాకు చెందిన ఓ స్వచ్ఛంద సంస్థపై కూడా పడింది. ఈ క్రమంలో గ్యాస్ కొరతతో పేదలకు సరిగ్గా ఆహారాన్ని అందించలేకపోతున్నామని ఎన్‌జీఓ నిర్వహకులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 'రోటీ బ్యాంక్' సేవలపై గ్యాస్ కొరత తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోందని వాపోతున్నారు.

పేదలకు ఫ్రీగా భోజనం
సంబల్‌పుర్‌‌లోని భువనేశ్వరీ ఆలయం, పీర్ బాబా కూడలి (చౌక్) సమీపంలో ఖిద్మత్ అనే ఎన్‌జీఓ రెండున్నరేళ్ల క్రితం 'రోటీ బ్యాంక్‌'ను ప్రారంభించింది. అక్కడ ప్రతిరోజూ సాయంత్రం 7.30- 8.30 గంటల వరకు పేదలకు ఉచితంగా ఆహారాన్ని అందిస్తోంది. ఎటువంటి ప్రభుత్వ సహాయం లేకుండా ఎన్‌జీఓ సభ్యులే రోటీ బ్యాంక్‌ను నడుపుతున్నారు. ప్రతిరోజూ పేదలకు రోటీలు (రొట్టెలు), కూర, అన్నం, పప్పు (దాల్) అందించేవారు. కొన్నిసార్లు బిర్యానీ, చికెన్ కూడా వడ్డించేవారు. వంట చేయడానికి గ్యాస్ కొరత ఏర్పడడంతో రోటీ బ్యాంక్‌లో ప్రస్తుతం రొట్టెలు పెట్టడం లేదు.

ఆహారం వడ్డిస్తున్న నిర్వాహుకులు (ETV Bharat)

యుద్ధ ప్రభావంపై ఆందోళనలో ఎన్‌జీఏ సభ్యులు
పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం ప్రారంభమైన తర్వాత మొదటి 15 రోజుల పాటు ఇక్కడ రోటీలను అందించారు. ఆ తర్వాత గ్యాస్ సంక్షోభం కారణంగా పేదలకు అన్నం, పప్పు మాత్రమే పెడుతున్నారు. ఎందుకంటే రొట్టెలు తయారు చేయడానికి గ్యాస్ ఎక్కువగా ఖర్చవుతుంది. ప్రస్తుతం కేవలం అన్నం, పప్పు మాత్రమే అందిస్తున్నప్పటికీ, భవిష్యత్తులో ఈ సేవలు కూడా నిలిచిపోవచ్చని ఎన్‌జీఓ సభ్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వంట చేయడానికి గ్యాస్ అందుబాటులో లేకపోవడం ఒక సమస్య అయితే, ఒకవేళ గ్యాస్ సిలిండర్ దొరికినా దాని ధర ఏకంగా రూ. 3500 వరకు ఉంటోందని అంటున్నారు. ఇంత బడ్జెట్‌ను తమ సంస్థ పెట్టలేదని చెబుతున్నారు. తమకు జిల్లా అధికారులు సాయం చేయాలని కోరుతున్నారు.

యుద్ధం ప్రారంభమైన 15 రోజుల వరకు రోటీ బ్యాంక్ కార్యకలాపాలు యథావిధిగా కొనసాగాయని ఎన్‌జీఓ సభ్యుడు మహ్మద్ జావేద్ తెలిపారు. ఆ తర్వాత సమస్యలు తలెత్తాయని పేర్కొన్నారు. గ్యాస్ కొరత కారణంగా రోటీల తయారీని నిలిపివేశామని వెల్లడించారు. ఇప్పుడు కేవలం అన్నం, పప్పు మాత్రమే వడ్డిస్తున్నామని చెప్పారు. వీటిని ఎంతకాలం వడ్డించగలమో చెప్పలేమని అన్నారు. ఒకవేళ రోటీ బ్యాంక్ మూతపడితే పేద ప్రజలు, దినసరి కూలీలు ఇబ్బంది పడతారు. ఎందుకంటే కూలీల రోజువారీ ఆదాయం కేవలం రూ.200-రూ. 300 వరకు ఉంటుంది. అంత తక్కువ జీతంతో కుటుంబాన్ని పోషించుకోవడమే కష్టం. అందుకే పేదల కోసం రోటీ బ్యాంక్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పుడు అది కాస్త మూతపడితే పేద ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతారు.

రోటీ బ్యాంక్ మూతపడితే పేదలపై భారం
తాను ప్రతిరోజూ రోటీ బ్యాంక్‌కు భోజనం చేయడానికి వస్తానని దినసరి కూలీ మునా బెహెరా చెప్పింది. ఇప్పుడు రోటీ బ్యాంక్‌లో రొట్టెలు అందుబాటులో లేవని పేర్కొంది. కేవలం అన్నం, పప్పు మాత్రమే వడ్డిస్తున్నారని తెలిపింది. ఇక ముందు ఏం జరుగుతుందో తెలియదని, తాము నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నామని స్పష్టం చేసింది. అలాగే తాను గత రెండేళ్లుగా ఇక్కడే భోజనం చేస్తున్నానని మరో కూలీ మంగు అభిప్రాయపడింది. రోటీ బ్యాంక్ మూతపడితే తాము ఆకలితో అలమటిస్తామని వెల్లడించింది.

"నేను రిక్షా నడపడం ద్వారా రోజుకు రూ. 100-రూ.150 వరకు సంపాదిస్తాను. ప్రతిరోజూ నేను రోటీ బ్యాంక్‌లో రొట్టెలు తింటాను. ఇప్పుడు పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం కారణంగా గ్యాస్ సంక్షోభం తలెత్తడంతో రోటీ బ్యాంక్‌లో కేవలం అన్నం, పప్పు మాత్రమే అందిస్తున్నారు. ఒకవేళ రోటీ బ్యాంకులో ఉచిత ఆహారం నిలిపివేస్తే మేము భోజనం కోసం తీవ్ర సమస్యలు ఎదుర్కొనాల్సి వస్తుంది" అని 60 ఏళ్ల రిక్షా కార్మికుడు సాలితల్ చెప్పాడు.

అనాథల మృతదేహాలకు దహన సంస్కారాలు- పేదలకు ఉచితంగా అంబులెన్స్​ సేవలు- ఓ వ్యక్తి నిస్వార్థసేవ!

గాయపడిన తాబేలుకు కొత్త జీవితం- సముద్రంలో 1847 కి.మీ ప్రయాణం- శాటిలైట్ ట్యాగ్‌తో ట్రాకింగ్!

