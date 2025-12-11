2030 నాటికి అతిపెద్ద డెవలపర్ కమ్యూనిటీ భారత్ : సత్యనాదెళ్ల
భారత్లో మైక్రోసాఫ్ట్ సేవలపై సత్యనాదెళ్ల కీలక వ్యాఖ్యలు- ప్రపంచ కంప్యూటర్గా అజ్యూర్ను రూపొందిస్తున్నామని వెల్లడి
Published : December 11, 2025 at 12:31 PM IST
Satya Nadella On India AI Ecosystem : 2030 నాటికి ప్రపంచంలో అతిపెద్ద డెవలపర్ కమ్యూనిటీగా భారత్ అవతరిస్తుందని మైక్రోసాఫ్ట్ సీఈవో సత్య నాదెళ్ల తెలిపారు. భారత్లో మైక్రోసాఫ్ట్ సేవలు విస్తృతమవుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. 2030 నాటికి దేశంలో 57.5 మిలియన్ల డెవలపర్లు ఉంటారని అంచనా వేశారు. ఏఐని ఉపయోగించి సామాజిక సమస్యల పరిష్కారాలు కనుగొనేందుకు ఇది గొప్ప అవకాశమని పేర్కొన్నారు. ప్రపంచ కంప్యూటర్గా అజ్యూర్ను రూపొందిస్తున్నామని అన్నారు. గురువారం బెంగళూరులో నిర్వహించిన ఓ కార్యక్రమంలో సత్యనాదెళ్ల కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
'భారత్లో అత్యుత్తమ మౌలిక వసతులను ఏర్పాటు చేయడానికి మేం ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నాం. 17.5 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడి అంటే ఆసియాలో మైక్రోసాఫ్ట్ చేసిన అత్యంత పెద్దది ఇదే. మేం ప్రపంచ కంప్యూటర్గా అజ్యూర్ను నిర్మిస్తున్నాం.ప్రపంచవ్యాప్తంగా 70కిపైగా డేటా సెంటర్ ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. రిలయన్స్ జియోతో భాగస్వామ్యం ద్వారా మరింత విస్తారిస్తాం. 2026లో కొత్త డేటా సెంటర్ పనిచేయడం ప్రారంభిస్తుంది. ఇది పూర్తిగా 100శాతం సస్టైనబుల్ ఎనర్జీతో నడుస్తుంది' అని సత్యనాదెళ్ల పేర్కొన్నారు.
భద్రతా కూడా చాలా ముఖ్యమే : సత్యనాదెళ్ల
ఏఐ విస్తరించే యుగంలో డిజిటల్ సౌర్వభౌమాధికారం, సైబర్ భద్రత ప్రాముఖ్యతను సత్యనాదేళ్ల వివరించారు. సౌర్వభౌమాధికారంతో పాటు భద్రతా కూడా అదే స్థాయిలో ఉండాలి. సైబర్ భద్రత అనేది సిగ్నల్ గేమ్. సరైన గ్లోబల్ ఇంటెలిజెన్స్ లేకుండా, స్వయం నియంత్రణ ఉన్నా ప్రమాదం తప్పదు. రోజూ ట్రిల్లియన్ల సంఖ్యలో సిగ్నల్లు ప్రాసెస్ చేసి అజూర్ నుంచి విండోస్ వరకు అన్ని ప్లాట్ఫారమ్లను రక్షిస్తోంది. ఇది ఓపెన్-సోర్స్ వెర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అయిన గిట్ పైన నిర్మిస్తాం. వినియోగదారు-స్నేహపూర్వక గ్రాఫికల్ ఇంటర్ఫేస్, సహకార సాధనాలను అందిస్తుంది. చివరికి, ఇది భారత్లోని ప్రతి వ్యక్తి, సంస్థ మరిన్ని సాధించగలిగేలా సాధికారత కల్పించడం అలాగే నిర్మించడం కొనసాగిద్దాం' అని సత్య నాదెళ్ల తెలిపారు.
కృత్రిమ మేధ (ఏఐ) మౌలిక సదుపాయాలు, నైపుణ్య సామర్థ్యాల కోసం 2030 నాటికి 17.5 బిలియన్ డాలర్ల (దాదాపు రూ.1.58 లక్షల కోట్ల) పెట్టుబడులను సత్యనాదేళ్ల ప్రకటించారు. మనదేశంలో ఏఐ రంగానికి సంబంధించి, గత రెండు నెలల్లో వచ్చిన మూడో అతిపెద్ద పెట్టుబడి ప్రకటన ఇదే. దేశంలో యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు, కృత్రిమ మేధ నైపుణ్యాలు కల్పించేందుకు మైక్రోసాఫ్ట్తో ప్రారంభ ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నట్లు కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది. అంతర్జాతీయ అవకాశాల కోసం మన ఉద్యోగులను సిద్ధం చేయడంలో ఇది కీలక అడుగని తెలిపింది. దిల్లీలో కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ, మైక్రోసాఫ్ట్ సీఈఓ సత్య నాదెళ్ల సమక్షంలో ఈ ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశారు. ఒప్పందంలో భాగంగా మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన నేషనల్ కెరీర్ సర్వీస్ (ఎన్సీఎస్) ప్లాట్ఫామ్పైకి మైక్రోసాఫ్ట్ అంతర్జాతీయ నెట్వర్క్కు చెందిన 15,000కు పైగా సంస్థలు, భాగస్వాములను తీసుకురానుంది.
మైక్రోసాఫ్ట్ పెట్టుబడులు భారత డిజిటల్ అభివృద్ధికి దోహదం: సత్యనాదెళ్ల
భారత్లో అమెజాన్ భారీగా పెట్టుబడులు- రూ.3లక్షల కోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్