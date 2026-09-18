2030 నాటికి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద డెవలపర్ కమ్యూనిటీ దేశంగా భారత్ : సత్య నాదెళ్ల
ఇండియా గురించి మైక్రోసాఫ్ట్ సీఈఓ సత్య నాదెళ్ల కీలక వ్యాఖ్యలు- దేశంలోని మానవ వనరుల నైపుణ్యంపై ప్రశంసలు- మరో నాలుగేళ్లలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద డెవలపర్ కమ్యూనిటీ కలిగిన దేశంగా భారత్ అవతరించబోతోందని వెల్లడి
Published : September 18, 2026 at 10:12 AM IST
Satya Nadella India AI Skilling : భారత్లో ఏఐ సాంకేతికతలో అవకాశాలను మరింత బలోపేతం చేయడానికి తమ సంస్థ కట్టుబడి ఉందని మైక్రోసాఫ్ట్ ఛైర్మన్ సత్య నాదెళ్ల పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో దేశంలోని మానవ వనరుల నైపుణ్యాన్ని కొనియాడారు. అంతేకాకుండా 2030 నాటికి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద డెవలపర్ కమ్యూనిటీని కలిగి ఉన్న దేశంగా భారత్ అవతరించబోతోందని తెలిపారు. భారతదేశంలో ఏఐ భవిష్యత్తును బలపరచడానికి భారీ పెట్టుబడులు, మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు కట్టుబడి ఉన్నట్లు పునరుద్ఘాటించారు. యూఎస్లోని సియాటిల్లోని భారత కాన్సులేట్ జనరల్ నిర్వహించిన 'IDEAS4INDIA': ఇండియన్ అమెరికన్ టెక్ సీఈఓస్ ఫోరమ్/ అన్లాకింగ్ ది టెక్ డివిడెండ్' కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న నాదెళ్ల ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.