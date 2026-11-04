వీసా విధానంలో సమూల మార్పులు- 70శాతం కాలమ్స్ తొలగింపు- కేంద్ర హోంశాఖ కసరత్తు
MHA On Visa Application : వీసా విధానంలో సమూలమార్పులు చేసేందుకు కేంద్ర హోంశాఖ సన్నాహాలు చేస్తోంది. వీసా సబ్-కేటగిరీల సంఖ్యను 49 నుంచి 23కి తగ్గించనున్నారు.
Published : November 4, 2026 at 8:38 PM IST
భారతదేశ వీసా ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేసేందుకు కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ సిద్ధమైంది. వీసా నిబంధనల్లో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురానుంది. ఇందులో భాగంగా ప్రధాన వీసా కేటగిరీలను 13 నుంచి 9 కి తగ్గించడంతో పాటు వీసా దరఖాస్తు ఫారమ్లలోని అంశాలను 70 శాతం మేర తగ్గించాలని నిర్ణయించినట్లు అధికారులు బుధవారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.
"'వీసా ప్రక్రియను మరింత సరళంగా, సులభంగా మార్చేందుకు వీలుగా 'వీసా మాన్యువల్, 2019' పై గత ఆగస్టులో హోం మంత్రిత్వ శాఖ సమగ్ర సమీక్ష చేపట్టింది. ఆ సమావేశంలో భారతీయ వీసా విధానాన్ని హేతుబద్దీకరించి, సరళతరం చేయాలని నిర్ణయించారు. దాని ప్రకారం, ప్రస్తుతం ఉన్న 13 ప్రధాన వీసా కేటగిరీలను 9కి, అలాగే 49 సబ్-కేటగిరీలను 23కి తగ్గించాలని నిర్ణయించారు. దీనివల్ల దరఖాస్తుదారులకు ఏ కేటగిరీ కింద దరఖాస్తు చేసుకోవాలో సులభంగా అర్థమవుతుంది" అని సంబంధిత వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
అంతేకాకుండా, వీసా దరఖాస్తు ఫారమ్లలోని 70 శాతం అంశాలను తొలగించడం ద్వారా, వాటిని మరింత క్లుప్తంగా మార్చాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. ఒకే రకమైన, పదేపదే అడిగే, అనవసరమైన ప్రశ్నలను పూర్తిగా తొలగించడం ద్వారా వినియోగదారులకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా వీసా ఫారమ్లను రూపొందించడం ఈ చర్య ముఖ్య ఉద్దేశం. ఈ మార్పులను అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా రూపొందిస్తున్నారు. అన్ని రకాల వీసా కేటగిరీలకు, సబ్-కేటగిరీలకు ఈ కొత్త నిబంధనలు అమలు చేయనున్నట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు.
ఇమిగ్రేషన్ నిబంధనల్లో కీలక మార్పులు
ఇదిలా ఉండగా, జూన్ నెలలో ఇమిగ్రేషన్ నిబంధనలకు సంబంధించి హోంశాఖ కీలక మార్పులు చేసింది. విదేశీయులు అనుమతి పొందిన సమయం కన్నా ఎక్కువ రోజులు భారత్లో ఉండాలంటే వారి వీసా గడువు ముగియకముందే విదేశాంగశాఖ వద్ద రిజిస్టర్ చేసుకోవాలని సూచించింది. అందుకు సంబంధించి కేంద్రం నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. భారత్కు 180 రోజులు అంతకంటే తక్కువ గడువు వీసాలపై వచ్చే విదేశీయులకు ఈ నిబంధన వర్తిస్తుందని పేర్కొంది.
ఒకవేళ వీరు భారత్లో కొనసాగాలంటే వీసా గడువు ముగియకముందే రిజిస్ట్రేషన్ను పూర్తి చేసుకోవాలని చెప్పింది. వాస్తవానికి గతంలో వీసా గడువు పూర్తైన తర్వాత 14 రోజుల్లోపు పొడిగింపునకు దరఖాస్తు చేసుకొనే అవకాశం ఉండేది, కానీ ఆ నిబంధనల ప్రకారం ముందే రిజిస్ర్టేషన్ చేసుకోవాలి. భారత్లో ఉన్న విదేశీ పౌరులపై పర్యవేక్షణకు ఆ నిబంధన ఉపయోగపడనుందని హెంశాఖ అభిప్రాయపడింది. అలాగే, భారత్లో సంతానం ఉన్న విదేశీయుల కోసం మరో మార్పు చేసింది. భారత్లో బిడ్డ జన్మించిన 30 రోజుల్లోపు ఆన్లైన్ లేదా మొబైల్ యాప్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలని సూచించింది. నిబంధన ప్రకారం తల్లిదండ్రుల్లో ఒకరు భారత జాతీయులై ఉండి, తమ పౌరసత్వాన్ని ఉంచుకోవాలనుకుంటే మాత్రం అలాంటివారికి బిడ్డ పుట్టుక రిజిస్ట్రేషన్ నుంచి మినహాయింపును ఇచ్చింది.
కాగా, భారతీయుల విదేశీ ప్రయాణ వ్యయాలు (విహార యాత్రలతో కలిసి) సుమారు రూ.10,400 కోట్లకు పరిమితమయ్యాయని ఆర్బీఐ మే నెలలో వెల్లడించింది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో విదేశీ ప్రయాణాల వ్యయాలు 1.3 బి.డాలర్లు కాగా, మార్చిలో 212.43 మిలియన్ డాలర్లు అంటే, సుమారు రూ.2,000 కోట్లు తగ్గినట్లయ్యింది. జనవరిలో ఈ వ్యయాలు 1.65 బి.డాలర్లుగా నమోదయ్యాయి. 'నివాస వ్యక్తుల కోసం సరళీకృత చెల్లింపుల పథకం (ఎల్ఆర్ఎస్) కింద విదేశాలకు పంపే చెల్లింపుల' వివరాలనూ ఆర్బీఐ పేర్కొంది. ప్రయాణాలు, దగ్గరి బంధువుల పోషణ, విదేశాల్లో చదువులు, ఈక్విటీ, డెట్లో పెట్టుబడుల కోసం విదేశాల్లో మనవారు ఖర్చు చేసినట్లు సమాచారం. ఎల్ఆర్ఎస్ కింద, మైనర్లతో పాటు నివాసితులైన వ్యక్తులు, ఏదైనా అనుమతించిన కరెంట్ లేదా క్యాపిటల్ ఖాతా లావాదేవీ కోసం లేదా రెండింటికి కలిపి ప్రతి ఆర్థిక సంవత్సరంలో 2,50,000 డాలర్ల (సుమారు రూ.2.37 కోట్ల) వరకు పంపించుకోవచ్చు. 2026 మార్చిలో మొత్తం విదేశాలకు పంపిన డబ్బు విలువ 2.59 బి.డాలర్లుగా ఉంది. ఇందులో ప్రయాణానికి సంబంధించిన వాటా 1.09 బి.డాలర్లతో అతి పెద్దదిగా ఉంది.
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