సరిహద్దులకు 1కి.మీ పరిధిలో విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు ఏర్పాటు చేయొద్దు- కేంద్రం కొత్త మార్గదర్శకాలు జారీ
ఎల్ఓసీ, ఎల్ఏసీ, అంతర్జాతీయ సరిహద్దులకు 1 కి.మీ. వరకు కొత్త ప్రాజెక్టులకు అనుమతి లేదు- 50 కి.మీ. పరిధిని సున్నిత ప్రాంతంగా ప్రకటించిన కేంద్రం- 50 కి.మీ.లోపు ప్రాజెక్టులకు హోంశాఖ అనుమతి తప్పనిసరి!
Published : August 8, 2026 at 3:25 PM IST
MHA On Renewable Energy Projects : దేశ సరిహద్దుల వెంబడి పునరుత్పాదక ఇంధన, విద్యుత్ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుపై కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. జాతీయ భద్రతకు ఎలాంటి ముప్పు తలెత్తకుండా సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో సోలార్, విండ్, హైబ్రిడ్ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటును నియంత్రించాలని కేంద్ర హోంశాఖ నిర్ణయించింది. అందులో భాగంగా నియంత్రణ రేఖ (LoC), వాస్తవాధీన రేఖ (LAC), అంతర్జాతీయ సరిహద్దు (IB) నుంచి ఒక కిలోమీటర్ పరిధిలో కొత్తగా ఎలాంటి సౌర, పవన, హైబ్రిడ్ పునరుత్పాదక ప్రాజెక్టులను ఏర్పాటు చేయకూడదని శనివారం స్పష్టం చేసింది.
సరిహద్దు నుంచి 50 కిలోమీటర్ల పరిధిని సున్నిత ప్రాంతంగా కేంద్ర హోంశాఖ గుర్తించింది. ఆ ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేయనున్న అన్ని సౌర, పవన, హైబ్రిడ్ ప్రాజెక్టులకు కేంద్ర హోంశాఖ నుంచి భద్రతా అనుమతి తప్పనిసరి. అయితే సరిహద్దు నుంచి ఒక కిలోమీటర్ వరకు మాత్రం ఎలాంటి ప్రాజెక్టు కార్యకలాపాలకు అనుమతి ఉండదు. ఒక కిలోమీటర్ నుంచి 50 కిలోమీటర్ల మధ్య ప్రతిపాదించే ప్రాజెక్టుల భద్రతా అనుమతిని కేంద్ర హోంశాఖ కేసుల వారీగా పరిశీలిస్తుంది. అదే విధంగా అంతర్జాతీయ సరిహద్దు నుంచి ఒక కిలోమీటర్ నుంచి 20 కిలోమీటర్ల పరిధిలోని ప్రాజెక్టులకు రక్షణశాఖ నుంచి నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్ (NOC) అవసరం. ఆ అనుమతిని కూడా ప్రాజెక్టు స్వభావం, ప్రాంతం, భద్రతా పరిస్థితులను బట్టి కేసుల వారీగా పరిశీలిస్తారు.
సరిహద్దు దేశాల సిబ్బందిపై ఆంక్షలు
ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం, అమలు కోసం సరిహద్దు దేశాలకు చెందిన ఇంజినీర్లు, సిబ్బంది, ఉద్యోగులు, కార్మికులను నియమించడంపైనా కేంద్రం ఆంక్షలు విధించింది. ముఖ్యంగా పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్, చైనాకు చెందిన వ్యక్తులను కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందస్తు అనుమతి లేకుండా ప్రాజెక్టు పనుల్లో నియమించకూడదు. ప్రాజెక్టు అమలు సంస్థకు చెందిన సిబ్బందిని క్షేత్రస్థాయిలోకి పంపించే ముందు వారి వివరాలను ముందస్తుగా ధ్రువీకరించాల్సి ఉంటుంది. అంతర్జాతీయ సరిహద్దు వద్ద విధులు నిర్వహిస్తున్న స్థానిక పోలీసులు, సరిహద్దు భద్రతా దళం (BSF) ఇచ్చే సూచనలను ప్రాజెక్టు సిబ్బంది తప్పనిసరిగా పాటించాలి. విదేశీ పౌరులు సరిహద్దు ప్రాంతాల్లోకి ప్రవేశించినప్పుడు వారి కదలికలను పర్యవేక్షించాలని మార్గదర్శకాల్లో కేంద్రం పేర్కొంది.
ప్రాజెక్టు నిర్మాణ పనులను పర్యవేక్షించేందుకు ప్రత్యేక పోలీసు ఔట్పోస్టును ఏర్పాటు చేయాలని కూడా సూచించింది. సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ప్రాజెక్టుల కోసం కేటాయించిన భూమిని విదేశీ కంపెనీలకు కేంద్ర ప్రభుత్వ ముందస్తు అనుమతి లేకుండా బదలాయించకూడదని హోంశాఖ స్పష్టం చేసింది. ఇందుకు కేంద్ర హోంశాఖ భద్రతా అనుమతి కూడా తీసుకోవాలి. ప్రాజెక్టులో విదేశీ పెట్టుబడులు ఉంటే అదనంగా పరిశ్రమల ప్రోత్సాహం, అంతర్గత వాణిజ్య విభాగం (DPIIT)కు దరఖాస్తు చేయాల్సి ఉంటుంది. విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడుల (FDI) విధానానికి అనుగుణంగా సంబంధిత అనుమతులు పొందాల్సి ఉంటుంది.
దరఖాస్తు ప్రక్రియలో మార్పులు
సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేయనున్న అన్ని సౌర, పవన, హైబ్రిడ్ ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన దరఖాస్తులను కేవలం కేంద్ర నూతన, పునరుత్పాదక ఇంధన మంత్రిత్వశాఖకే సమర్పించాలి. సంబంధిత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భూమి కేటాయింపునకు ఇచ్చిన సూత్రప్రాయ ఆమోదంతో పాటు ప్రాజెక్టు ప్రాంతానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను కూడా దరఖాస్తులో పేర్కొనాలి.
కొత్త, పునరుత్పాదక ఇంధన మంత్రిత్వశాఖ ఈ ప్రతిపాదనలను భద్రతా అనుమతి కోసం హోంశాఖకు, అవసరమైన NOC కోసం రక్షణశాఖకు పంపుతుంది. హోంశాఖ భద్రతా అనుమతి, రక్షణశాఖ నుంచి NOC వచ్చిన తర్వాతే ప్రాజెక్టుపై తుది నిర్ణయాన్ని ప్రాజెక్టు ప్రతిపాదకులకు తెలియజేస్తారు. సరిహద్దు వెంబడి ప్రాజెక్టు నిర్మాణాలు చాలా దూరం వరకు అంతర్జాతీయ సరిహద్దుకు సమాంతరంగా విస్తరించకుండా భూమి కేటాయింపులు ఉండేలా చూడాలని కొత్త, పునరుత్పాదక ఇంధన మంత్రిత్వశాఖకు సూచించారు.
యాంటీ డ్రోన్ వ్యవస్థ తప్పనిసరి
సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేసే ప్రాజెక్టులు సమగ్ర భద్రతా ఏర్పాట్లు కలిగి ఉండాలి. యాంటీ డ్రోన్ వ్యవస్థ వంటి భద్రతా పరికరాలను ఏర్పాటు చేయాలి. వీటిని కేంద్ర పారిశ్రామిక భద్రతా దళం (CISF) లేదా రాష్ట్ర పోలీసులు నిర్వహించేలా చర్యలు తీసుకోవాలి. ఆ భద్రతా పరికరాల ఏర్పాటు, నిర్వహణకు అయ్యే ఖర్చును మాత్రం ప్రాజెక్టు ప్రతిపాదకులే భరించాలి. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సరిహద్దు భద్రతా దళాలు, సాయుధ బలగాలు ఉపయోగించుకునేలా ప్రాజెక్టు ప్రాంతంలో తగినంత వెడల్పైన రహదారులను ఏర్పాటు చేయాలని కూడా కేంద్రం సూచించింది.
సరిహద్దుకు సమీపంలోని సున్నిత ప్రాంతాల్లో పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలను ఆకర్షించే విధంగా వసతి గృహాలు, క్యాంటీన్లు, హౌసింగ్ సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేయకూడదని మార్గదర్శకాలు చెబుతున్నాయి. భద్రతా పరంగా సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉన్న సౌకర్యాలను ఈ ప్రాంతంలో అనుమతించకూడదు. హోటళ్లు, వసతి సదుపాయాలు సరిహద్దు నుంచి కనీసం 5 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండాలి. అయితే క్యాంటీన్లను ప్రాజెక్టు ప్రాంగణంలోనే ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు.
నిర్మాణాల ఎత్తుపైనా పరిమితి
సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో సివిల్ నిర్మాణాల ఎత్తుపై కూడా కేంద్రం పరిమితులు విధించింది. సరిహద్దు నుంచి 1 నుంచి 8 కిలోమీటర్ల పరిధిలో నిర్మాణాల ఎత్తు గరిష్ఠంగా 3 మీటర్లు ఉండాలి. 8 నుంచి 20 కిలోమీటర్ల పరిధిలో 5 మీటర్లకు, 20 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల పరిధిలో 15 మీటర్లకు ఎత్తును పరిమితం చేశారు. ప్రాజెక్టుల నిర్వహణ, కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన సివిల్ మౌలిక సదుపాయాలకు ఆ నిబంధనలు వర్తిస్తాయి.
ఆ కొత్త మార్గదర్శకాలు జారీ చేయడానికి ముందే కేంద్ర హోంశాఖ నుంచి భద్రతా అనుమతి పొందిన ప్రాజెక్టులు మళ్లీ దరఖాస్తు చేయాల్సిన అవసరం లేదని హోంశాఖ స్పష్టం చేసింది. అలాగే రక్షణశాఖ నుంచి ఇప్పటికే NOC పొందిన ప్రాజెక్టులకు కూడా కొత్తగా దరఖాస్తు అవసరం లేదు. సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో సౌర, పవన, హైబ్రిడ్ ఇంధన ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి పెద్ద సంఖ్యలో దరఖాస్తులు వస్తుండటంతో ఆ మార్గదర్శకాలను రూపొందించినట్లు హోంశాఖ తెలిపింది.
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