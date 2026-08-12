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'ప్రహార్' వ్యూహం దశలవారీ అమలుకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది: కేంద్ర హోంశాఖ

రాజ్యసభలో కొందరు ఎంపీలు అడిగిన లిఖితపూర్వక ప్రశ్నకు కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి (MoS) నిత్యానంద్ రాయ్ సమాధానం

MHA on Prahaar
కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 12, 2026 at 4:40 PM IST

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MHA on Prahaar : భారతదేశపు మొట్టమొదటి సమగ్ర జాతీయ ఉగ్రవాద నిరోధక విధానం 'ప్రహార్' వ్యూహాన్ని దశలవారీగా, ప్రగతిశీల పద్ధతిలో అమలు చేయడానికి ప్రభుత్వం పూర్తిగా కట్టుబడి కేంద్రం తెలిపింది. ఈ మేరకు భారత ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని హోం వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంహెచ్ఏ) బుధవారం పార్లమెంటుకు చెప్పింది. ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలు, తీవ్రవాదాన్ని నిరోధించడానికి, ఎదుర్కోవడానికి ఈ వ్యూహం ప్రభుత్వ, సమాజ సమగ్ర విధానాలతో ఒక జాతీయ ఉగ్రవాద నిరోధక ఫ్రేమ్​వర్క్​ను అందిస్తుందని వెల్లడించింది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 23న ఆవిష్కరించిన ఈ 'ప్రహార్' వ్యూహం ఏడు ముఖ్యమైన అంశాలపై ఆధారపడి ఉందని కేంద్ర హోంశాఖ తెలిపింది. రాజ్యసభలో కొందరు ఎంపీలు అడిగిన లిఖితపూర్వక ప్రశ్నకు కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి (MoS) నిత్యానంద్ రాయ్ సమాధానమిస్తూ ఈ వివరాలను వెల్లడించారు.

భారత పౌరులు, ప్రయోజనాలను పరిరక్షించడానికి ఉగ్రవాద దాడులను నివారించడం, ఎదురయ్యే ముప్పునకు తగినట్లుగా, వేగంగా ప్రతిస్పందించడం, ప్రభుత్వ యంత్రాలను సమన్వయం చేయడానికి అంతర్గత సామర్థ్యాలను పెంపొందించడం, ముప్పులను తగ్గించేందుకు మానవ హక్కులు, 'చట్టబద్ధమైన పాలన' పాటించడం, తీవ్రవాద అనుకూల పరిస్థితులను తగ్గించడం, ఉగ్రవాదాన్ని ఎదుర్కోవడానికి అంతర్జాతీయ సహకారం, మొత్తం సమాజ భాగస్వామ్యం ద్వారా ఉగ్రవాద ప్రభావాల నుంచి త్వరగా కోలుకునేలా చేయడం ఉంటాయని అందులో పేర్కొన్నారు.

"ప్రహార్ ముఖ్యంగా ఏడు మూలస్తంభాల వ్యూహంపై నిర్మించిన సమగ్రమైన, నిఘా ఆధారిత క్రియాశీలక ఫ్రేమ్​వర్క్​ ద్వారా అన్ని ఉగ్రవాద నిరోధక లక్ష్యాలను పరిష్కరిస్తుంది. ఇది మల్టీ ఏజెన్సీ సెంటర్ (MAC) ద్వారా రియల్ టైమ్​ నిఘా సమాచార భాగస్వామ్యాన్ని అధికారికం చేయడం, కీలక మౌలిక సదుపాయాలను భద్రపరచడం, రాష్ట్ర ఏజెన్సీలు/పోలీసులు, నేషనల్ సెక్యూరిటీ గార్డ్ (NSG) వంటి ప్రత్యేక కేంద్ర దళాల మధ్య వేగవంతమైన, సమన్వయంతో కూడిన కమాండ్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఫలితంగా భారతదేశాన్ని ప్రతిచర్యాత్మక భద్రతా వైఖరి నుంచి క్రియాశీలక సిద్ధాంతానికి మారుస్తుంది. 'ప్రహార్' అత్యాధునిక సాంకేతికతను అనుసంధానిస్తుంది. చట్టబద్ధ పాలన, మానవ హక్కులను కచ్చితంగా సమర్థిస్తుంది. ఉగ్రవాద వ్యవస్థ నిర్మూలనకు సమాజ సహకారంతో కూడిన తీవ్రవాద నిరోధక మాడ్యూళ్లను అమలు చేస్తుంది. ఇది క్రిప్టో వాలెట్‌లను గుర్తించడం, డార్క్ వెబ్ క్రౌడ్‌సోర్సింగ్‌ను అడ్డుకోవడం, కేంద్ర ఏజెన్సీల ద్వారా ఆస్తులను జప్తు చేసి ఉగ్రవాద నిధులను కూడా అడ్డుకుంటుంది. ఈ వ్యూహం ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ (FATF) ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉంది. సరిహద్దుల గుండా జరిగే ప్రభుత్వ-ప్రాయోజిత ఉగ్రవాద నిధుల నెట్‌వర్క్‌లను అడ్డుకోవడానికి అంతర్జాతీయ ఒప్పందాలను ఉపయోగిస్తుంది. 'ప్రహార్' వ్యూహాన్ని దశలవారీగా ప్రగతిశీల పద్ధతిలో అమలు చేయడానికి భారత ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉంది. ఈ విధానం తక్షణ సంస్థాగత, వ్యవస్థల ఏకీకరణకు ప్రాధాన్యం ఇస్తుంది. అదే సమయంలో బహుళ అంచెల పర్యవేక్షణ యంత్రాంగాల ఫ్రేమ్​వర్క్​ ద్వారా పనితీరు ఫలితాలను క్షుణ్ణంగా అంచనా వేస్తుంది."
---నిత్యానంద రాయ్, కేంద్ర హోం శాఖ సహాయ మంత్రి

ఎన్ఐఏ ఆధ్వర్యంలో వార్షిక 'ఉగ్రవాద వ్యతిరేక సదస్సు'
సాధారణ పర్యవేక్షణకు అదనంగా కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఎన్ఐఏ వార్షిక 'ఉగ్రవాద వ్యతిరేక సదస్సు (ATC)' నిర్వహించడం కూడా అటువంటి ఒక యంత్రాంగమేనని సహాయ మంత్రి నిత్యానంద రాయ్​ తెలిపారు. ఇది చట్ట అమలు సంస్థలు, నిఘా సంస్థలు, భద్రతా దళాలు, విధాన రూపకర్తలు, న్యాయ నిపుణులు, ఉన్నతాధికారులను ఒకే వేదికపైకి తీసుకువచ్చి దేశ ఉగ్రవాద నిరోధక వ్యూహాన్ని సమీక్ష, బలోపేతానికి ఇది ఒక ముఖ్యమైన వేదికగా పనిచేస్తుందని మంత్రి వివరించారు.

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