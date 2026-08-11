జమ్ముకశ్మీర్లో జనాభా మార్పులపై MHA కమిటీ విస్తృత చర్చలు- ఆక్రమణలు, పునరావాసంపై వెల్లువెత్తిన డిమాండ్లు!
జమ్మూలో జనాభా మార్పులపై MHA ఉన్నత స్థాయి కమిటీ చర్చలు- ఆక్రమణలు, భూహక్కులు, అక్రమ వలసలపై పలు వర్గాల ప్రతినిధుల ఆందోళన- పీఓజేకే నిర్వాసితుల పునరావాసానికి కృషి చేయాలని విజ్ఞప్తి
Published : August 11, 2026 at 8:59 PM IST
MHA Panel Jammu Demographic Changes : జమ్ముకశ్మీర్తో పాటు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో జనాభా మార్పులపై అధ్యయనం జరుగుతోంది. ఇందుకోసం కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ (MHA) ఏర్పాటు చేసిన ఉన్నత స్థాయి కమిటీ ప్రస్తుతం జమ్మూలో విస్తృతంగా పర్యటిస్తోంది. భారత రిజిస్ట్రార్ జనరల్, సెన్సస్ కమిషనర్ మృత్యుంజయ్ కుమార్ నారాయణ్ నేతృత్వంలోని ఈ ప్యానెల్, తన పర్యటనలో భాగంగా రెండో రోజు వివిధ సామాజిక వర్గాలు, పౌర సమాజ ప్రతినిధులు, సామాజిక కార్యకర్తలతో సమావేశమై వారి అభిప్రాయాలు, సమస్యల్ని తెలుసుకుంది. ముఖ్యంగా అక్రమ వలసలు, వాటికి సంబంధించిన ఇతర అంశాల కారణంగా చోటుచేసుకున్న జనాభా మార్పుల్ని పరిశీలించేందుకు ఈ కమిటీ ఏర్పాటైంది. అంతకుముందు తొలి రోజు పర్యటనలో భాగంగా కమిటీ అధికారులు జగ్టీ మైగ్రేంట్ క్యాంప్ను సందర్శించి నిర్వాసిత కశ్మీరీ పండిట్లతో మాట్లాడారు. అలాగే నర్వాల్ ప్రాంతంలోని రోహింగ్యాల నివాసాల్ని కూడా క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు.
అక్రమ చొరబాట్లు, భూ ఆక్రమణలపై చర్యలకు డిమాండ్
రెండో రోజు స్థానిక పౌర సమాజం, రాజ్పుత్ సభ ప్రతినిధులు తమ ఆందోళనల్ని కమిటీ ముందుంచారు. 1947 నుంచి జమ్మూ ప్రాంతంలో జరుగుతున్న దీర్ఘకాలిక జనాభా మార్పులు, వాటి ప్రభావాల గురించి వివరించారు. ముఖ్యంగా తావీ నది ఒడ్డున, ప్రభుత్వ, అటవీ భూముల్లో జరుగుతున్న భూ ఆక్రమణలను అరికట్టాలని, గతంలో కోర్డులు ఇచ్చిన ఆదేశాల్ని కఠినంగా అమలు చేయాలని కోరారు. జమ్ముకశ్మీర్ స్థానిక ప్రజలు చట్టబద్ధంగా ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి తరలివెళ్లడాన్ని, బయటి ప్రాంతాల నుంచి జరిగే అక్రమ వలసల్ని ఒకే కోణంలో చూడొద్దని, ఇక్కడ తేడా గుర్తించాలని కమిటీకి విజ్ఞప్తి చేశారు. ముఖ్యంగా విదేశీ అక్రమ వలసదారులు (రోహింగ్యాలు), బంగ్లాదేశ్ నుంచి వచ్చే వలసదారుల నివాసాలపై వారు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
భూహక్కుల కోసం గోర్ఖా కమ్యూనిటీ విజ్ఞప్తి
ఆల్ జమ్ము అండ్ కశ్మీర్ గోర్ఖా సభ అధ్యక్షురాలు కరుణా ఛెత్రి నేతృత్వంలోని బృందం కూడా కేంద్ర ప్యానెల్ను కలిసింది. 1947 తర్వాత శ్రీనగర్ నుంచి వచ్చి, 1962 నాటికి తావీ నది పరీవాహక ప్రాంతాల్లో స్థిరపడిన తమ కుటుంబాలకు పూర్తి భూమి యాజమాన్య హక్కులు కల్పించాలని కోరారు. ఆర్టికల్ 370 రద్దు తర్వాత తమకు పౌరసత్వం, ఓటు హక్కు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు లభించినప్పటికీ, భూమిపై పూర్తి స్థాయిలో హక్కులు రావాల్సి ఉందని కమిటీ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. వెస్ట్ పాకిస్థానీ శరణార్థులకు అందించిన ప్రయోజనాల తరహాలోనే తమకు కూడా భూమిపై హక్కులు కల్పించాలని కోరారు.
పాక్ ఆక్రమిత జమ్ముకశ్మీర్ (PoJK) నుంచి నిర్వాసితుల తరఫున పనిచేస్తున్న SOS ఇంటర్నేషనల్ అధ్యక్షుడు రాజీవ్ చుని మాట్లాడారు. ఈ ప్రతినిధుల బృందం కూడా కమిటీకి కీలక విజ్ఞప్తులు చేసింది. 1947 విభజన సమయంలో జనాభా మార్పులకు మొదటి బాధితులు పీఓజేకే నిర్వాసితులేనని గుర్తు చేశారు. దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లిన ఆయా కుటుంబాలను తిరిగి జమ్ము కశ్మీర్కు రప్పించి, వారికి సరైన పునరావాసం కల్పించేలా కార్యచరణ సిద్ధం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
జనాభా అంశాన్ని రాజకీయంగా ఉపయోగించొద్దు: సొహైల్ కాజ్మీ
ఇక ప్రముఖ రాజకీయ విశ్లేషకుడు, సామాజిక కార్యకర్త సొహైల్ కాజ్మీ ఈ పరిణామాలపై స్పందించారు. జనాభా మార్పుల అంశాన్ని రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం, వర్గాల మధ్య విబేధాల్ని సృష్టించేందుకు వాడుకోవద్దని హెచ్చరించారు. కమిటీ తుది నివేదిక సమర్పించిన తర్వాత అందులో అంశాల్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించాలని ఆయన కోరారు. జమ్ముకశ్మీర్ ప్రజలు విద్య, వైద్యం, ఉద్యోగాల కోసం ఇక్కడ ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి మారడం సాధారణమేనని, దాన్ని జనాభా మార్పుగా భావించడం సరికాదన్నారు. గతంలో దర్బార్ మూవ్ కారణంగా కూడా ప్రజల మధ్య ఇలాంటి పరస్పర రాకపోకలు కొనసాగాయని గుర్తుచేశారు. 1950ల నుంచి ఇక్కడ నివసిస్తున్న గోర్ఖా సమాజం వంటి వారి ఆందోళనల్ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని అభ్యర్థించారు. చివరగా పాలకులు జమ్ముకశ్మీర్లో కమ్యూనల్ అంశాల కంటే ముఖ్యంగా ఆర్థిక అభివృద్ధి, పరిపాలన, ఉపాధి, స్థిరత్వంపైనే దృష్టి పెట్టాలని కాజ్మీ సూచించారు.
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