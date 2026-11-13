జకీర్ నాయక్ సంస్థపై మరో ఐదేళ్లు నిషేధం- కేంద్ర హోంశాఖ కీలక నిర్ణయం
Centre on Zakir Naik Foundation : జకీర్ నాయక్ ఇస్లామిక్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్పై నిషేధాన్ని కేంద్రం పొడిగించింది.
Published : November 13, 2026 at 12:21 PM IST
పరారీలో ఉన్న వివాదాస్పద మత బోధకుడు, భారత్ వాంటెడ్ జకీర్ నాయక్కు చెందిన ఇస్లామిక్ రీసెర్చ్ ఫౌండేషన్ (ఐఆర్ఎఫ్)పై కేంద్రం మరోసారి కొరడా ఝళిపించింది. ఆ సంస్థపై విధించిన నిషేధాన్ని మరో ఐదేళ్లపాటు పొడిగిస్తూ కేంద్ర హోంశాఖ శుక్రవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. దేశ భద్రతకు విఘాతం కలిగించే కార్యకలాపాలకు పాల్పడటంతో పాటు మత వర్గాల మధ్య విద్వేషాలను ప్రోత్సహించే ప్రమాదం ఉందని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. ఇలాంటి చర్యలు సామాజిక సామరస్యానికి, దేశ లౌకిక స్వరూపాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసే సామర్థ్యం కలిగి ఉందని స్పష్టం చేసింది. చట్టవ్యతిరేక కార్యకలాపాల నిరోధక చట్టం (యూఏపీఏ)-1967 కింద ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఒక ప్రకటనను విడుదల చేసింది.
Ministry of Home Affairs has extended the ban on the Islamic Research Foundation (IRF) as an unlawful association for a period of another five years. https://t.co/alnKyj0VnI— ANI (@ANI) November 13, 2026