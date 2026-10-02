ETV Bharat / bharat

ఘోర రోడ్డుప్రమాదం- ఏడుగురు మృతి

మహారాష్ట్ర ధర్మాంగాన్‌ వద్ద సమృద్ధి జాతీయ రహదారిపై వ్యాన్‌ను ఢీకొట్టిన ట్రక్కు- ఏడుగురు మృతి- మరో 19 మందికి తీవ్రగాయాలు

Maharashtra Road Accident
అమరావతి సమీపంలో ఘోరరోడ్డు ప్రమాదం (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 2, 2026 at 8:46 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Maharashtra Road Accident : మహారాష్ట్రలోని అమరావతి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ధమన్‌గావ్ సమీపంలోని సమృద్ధి ఎక్స్‌ప్రెస్‌వేపై ఓ వ్యాన్‌ను వెనుక నుంచి లారీ ఢీకొనడంతో ఏడుగురు యువకులు మరణించారు. మరో 18 మందికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. దసరాకు అమ్మవారి విగ్రహం తెచ్చేందుకు వెళ్తున్న సమయంలో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. గతరాత్రి వేగంగా దూసుకెళ్తున్న లారీ అదుపుతప్పి వ్యాన్‌ను బలంగా ఢీకొట్టినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి తరలించారు. అతివేగమే దుర్ఘటనకు కారణమని పోలీసులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేస్తున్నారు.

TAGGED:

SAMRUDDHI MAHAMARG ACCIDENT
SAMRIDDHI HIGHWAY ACCIDENT
TRUCK PICKUP VAN ACCIDENT
MAHARASHTRA CRIME NEWS
MAHARASHTRA ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.