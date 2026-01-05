ETV Bharat / bharat

రూ.4 నగదు, కర్చీఫ్​ దొంగతనం కేసు- 51ఏళ్లుగా పరారీలో నిందితుడు- నిర్దోషిగా కోర్టు తీర్పు

నేరాన్ని అంగీకరించిన ఇద్దరు నిందితులు- 51 ఏళ్లుగా ఒకరు పరారీ- ఆధారాలు, సాక్ష్యాలు లేకపోవడమే నిర్దోషిగా తీర్పు

Man Was Acquitted After 51 Years
Man Was Acquitted After 51 Years (ETV Bharat)
Man Was Acquitted After 51 Years : గడియారంతోపాటు నాలుగు రూపాయలు, చేతి రుమాలు దొంగతనం కేసులో నిందితుడిని 51 ఏళ్ల తర్వాత నిర్దోషిగా ప్రకటిస్తూ మహారాష్ట్రలోని పుణె కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. 1974లో నమోదైన ఆ దొంగతనం కేసులో ఎలాంటి సరైన ఆధారాలు లేకపోవడంతో నిందితుడిని నిర్దోషిగా న్యాయస్థానం తీర్పు వెలువరించింది.

కేసు వివరాల్లోకి వెళితే, 1974లో పుణెలోని బండ్‌గార్డెన్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో దొంగతనం కేసు నమోదైంది. గులాబ్ షాహు జాదవ్, ముకుంద కెర్బా వాగ్మారే, రాజారాం తుకారాం కాలేపై కేసు నమోదు చేశారు పోలీసులు. ఆ తర్వాత గులాబ్ షాహు జాదవ్, ముకుంద కెర్బా వాగ్మారే నేరం అంగీకరించడంతో 1975 ఏప్రిల్ 10న దోషులుగా నిర్ధరించారు.

కానీ రాజారాం కాలే మాత్రం అప్పటి నుంచి పరారీలో ఉన్నాడు. 51 సంవత్సరాలకు పైగా పరారీలో ఉన్నప్పటికీ, కచ్చితమైన ఆధారాలు లేకపోవడంతో, పుణె కోర్టు జ్యుడీషియల్ మేజిస్ట్రేట్ ఎన్​జే చవాన్ 2025 డిసెంబర్​ 26వ తేదీన రాజారాం కాలేపై ఉన్న అన్ని వారెంట్లను రద్దు చేశారు. ఆ తర్వాత ఆయనను నిర్దోషిగా ప్రకటిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

అయితే న్యాయమూర్తిగా చవాన్ బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత పాత పెండింగ్ కేసులను సమీక్షించడం ప్రారంభించారు. అందులో భాగంగా దొంగతనం కేసును కూడా పరిశీలించారు. ఫిర్యాదుదారులు, సాక్షులకు మళ్లీ నోటీసులు వారెంట్లు జారీ చేశారు. అయితే ఎవరూ కోర్టుకు హాజరు కాలేదు. చివరకు, కచ్చితమైన ఆధారాలు లేకపోవడంతో, 50 సంవత్సరాలకు పైగా పరారీలో ఉన్న తరువాత, కోర్టు రాజారామ్ కాలేపై ఉన్న అన్ని వారెంట్లను రద్దు చేసి, అతన్ని నిర్దోషిగా ప్రకటించింది.

మరోవైపు, ఓ వృద్ధుడు చేయని తప్పునకు కోర్టు 12 ఏళ్లపాటు జైలు శిక్ష అనుభవించేలా చేసింది. 73 ఏళ్ల వయసులో మనవళ్లు మనవరాళ్లతో ఆనందంగా గడిపే అవకాశాన్ని చేజార్చింది. పేరులో జరిగిన పొరపాటుతో నిందితుడిగా భావించిన పోలీసులు కటకటాలపాలు చేశారు. చివరికి నిజనిజాలు తెలుసుకొన్న కోర్టు నిర్దోషిగా విడుదల చేసింది.

ఉత్తర్​ప్రదేశ్​లో విద్యుత్ దొంగతనం కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న వృద్ధ రైతును ఆర్థిక నేరాల ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి జ్ఞానేంద్రరావు 12 సంవత్సరాల తర్వాత శుక్రవారం నిర్దోషిగా ప్రకటిస్తూ తీర్పు ఇచ్చారు. తన ఉత్తర్వుల్లో, నిందితులపై చర్యలు తీసుకునేందుకు విద్యుత్ శాఖకు స్వేచ్ఛ ఉందని పేర్కొన్నారు. కోర్టు నిర్దోషిగా ప్రకటించిన రైతు, "తాను నిర్దోషి అయినప్పటికీ పోలీసులు విద్యుత్ శాఖ నిర్లక్ష్యం కారణంగా కోర్టు చుట్టూ తిరగాల్సి వచ్చిందని" పేర్కొన్నాడు.

విషయంలోకి వెళ్తే
విద్యుత్​ దొంగతనంపై విద్యుత్ శాఖకు చెందిన అప్పటి జూనియర్ ఇంజనీర్ 2012 నవంబర్ 29న అచ్నేరా పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశారు. విద్యుత్ బిల్లులు చెల్లించకపోవడంతో సాహి గ్రామంలోని కొంతమంది గ్రామస్థుల విద్యుత్ కనెక్షన్‌లను 2012 నవంబర్ 22న డిస్‌కనెక్ట్ చేశామని పేర్కొన్నారు. అప్పటి నుంచి, కొంతమంది అక్రమ కనెక్షన్‌లను ఉపయోగించి విద్యుత్‌ను దొంగిలిస్తున్నారని ఫిర్యాదులో తెలిపారు.

2012 నవంబర్ 29న విద్యుత్ శాఖ బృందం గ్రామంలో తనిఖీలు నిర్వహించినప్పుడు, విద్యుత్ దొంగతనం చేస్తున్న వ్యక్తులు పట్టుబడ్డారు. విద్యుత్ చట్టంలోని సెక్షన్ 138(B) కింద అచ్నేరా పోలీస్ స్టేషన్‌లో కేసు నమోదైంది. పోలీసులు ఆ విషయాన్ని దర్యాప్తు చేసి ఐదుగురు నిందితులపై కోర్టులో ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేశారు. ఇంతలో, విద్యుత్ శాఖ బృందం మోనా రామ్ కుమారుడు తుహిరామ్‌ను దొంగతనం కేసులో నిందితుడిగా భావించింది. అచ్నేరా పోలీస్ స్టేషన్ తన దర్యాప్తు నివేదికను కోర్టులో దాఖలు చేసిన తర్వాత, 2014లో సాహి గ్రామంలో నివసించే మోహన్​ సింగ్​ కుమారుడు తుహిరామ్‌కు నోటీసు పంపింది. దీనిని చూసిన వృద్ధుడు తుహిరామ్, ఆయన కుటుంబం షాక్ అయ్యారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

