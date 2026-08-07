ఫడణవీస్ను దిల్లీకి పిలిచి కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి చేస్తారా? బ్యాక్ గ్రౌండ్లో ఏం జరుగుతోంది?
కేంద్ర విద్యాశాఖలో పూర్తి స్థాయి మంత్రి నియామకంపై కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ వ్యాఖ్యలు- దేవేంద్ర ఫడణవీస్ను దిల్లీకి పిలిచి విద్యాశాఖ బాధ్యతలు అప్పగించే చర్చ జరుగుతోందని ట్వీట్
Published : August 7, 2026 at 5:53 PM IST
Central New Education Minister Speculations : దేశంలోని విద్యా వ్యవస్థ, నీట్-2026 ప్రశ్నపత్రం లీక్ వ్యవహారం, విద్యార్థుల ఆందోళనల నేపథ్యంలో మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడణవీస్ను దిల్లీకి పిలిచి కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి చేస్తారా? అనే చర్చ ప్రస్తుతం రాజకీయ వర్గాల్లో సాగుతోంది. అందుకు కారణం కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, మహారాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ చేసిన ట్వీట్. కేంద్ర విద్యాశాఖలో ప్రస్తుతం ఉన్న ఏర్పాటు తాత్కాలికమేనని, ఫడణవీస్ను దిల్లీకి పిలిచి కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రిగా నియమించే అంశంపై తెరవెనుక చర్చ జరుగుతోందని ఆయన పోస్ట్ చేశారు.
పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ తన ట్వీట్లో, సీజేపీతోపాటు జెన్-జీ విద్యార్థుల ఉద్యమాల నేపథ్యంలో అప్పటి కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ పదవి నుంచి తప్పుకోవాల్సి వచ్చిందని పేర్కొన్నారు. ఆ ఉద్యమానికి అదే తొలి పెద్ద ఫలితమని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ప్రస్తుతం విద్యాశాఖ అదనపు బాధ్యతలను కేంద్ర మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషికి అప్పగించినప్పటికీ, ఆయన వద్ద ఇప్పటికే మరో మూడు శాఖలు ఉన్నాయని గుర్తు చేశారు. అందువల్ల ఇది కేవలం తాత్కాలిక ఏర్పాటేనని, పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు ముగిసిన తర్వాత ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయి విద్యాశాఖ మంత్రిని నియమించాల్సి ఉంటుందని అభిప్రాయపడ్డారు.
'అలాంటి నాయకత్వం అవసరం'
దేశానికి ఇప్పుడు విద్యార్థుల విశ్వాసాన్ని పొందగలిగే, యువతతో నేరుగా సంభాషించగలిగే, విద్యావ్యవస్థలోని లోపాలను సరిదిద్దగలిగే, విద్యా రంగానికి మరింత నిధులు తీసుకురాగల నాయకత్వం అవసరమని పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ అన్నారు. ప్రస్తుతం కేంద్ర మంత్రివర్గంలో అలాంటి సామర్థ్యం ఉన్న వ్యక్తి కనిపించడం లేదని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఫడణవీస్ను దిల్లీకి పిలిచి కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రిగా నియమించే చర్చ జరుగుతోందని తనకు సమాచారం ఉందని పేర్కొన్నారు. అయితే అలాంటి నిర్ణయాన్ని విద్యార్థులు, కాంగ్రెస్ పార్టీ అంగీకరించబోవని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
దీనికి కారణంగా నీట్-2026 ప్రశ్నపత్రం లీక్ కేసును పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ ప్రస్తావించారు. ఆ కేసులో మహారాష్ట్రకు చెందిన కొన్ని కోచింగ్ సంస్థలు, ప్రశ్నపత్రాల రూపకల్పనలో పాల్గొన్న వారి పేర్లు వెలుగులోకి వచ్చాయని ఆయన అన్నారు. అలాగే దేవేంద్ర ఫడణవీస్ రాష్ట్ర హోంమంత్రిగా కూడా వ్యవహరిస్తున్నందున ఆ వ్యవహారంలో బాధ్యత నుంచి తప్పించుకోలేరని సూచించారు. అయితే ఆ కేసులో అధికార పక్షానికి చెందిన ఎవరైనా ప్రమేయం ఉన్నారా లేదా అన్నది ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందం (సిట్) విచారణ పూర్తయ్యాకే తేలుతుందని కూడా పేర్కొన్నారు.
వాళ్లలో ఎవరినైనా నియమించాలని సూచన
ఇప్పటివరకు ఆ కేసులో తుది దర్యాప్తు నివేదిక వెలువడలేదని, ఏ రాజకీయ నాయకుడి ప్రమేయం అధికారికంగా నిరూపితమవలేదని ఆయన ట్వీట్లో స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం మంత్రివర్గంలో తగిన వ్యక్తి లేకపోతే, విద్యావేత్త, మాజీ వైస్ ఛాన్సలర్, సీనియర్ పరిపాలనా అధికారి లేదా పరిశ్రమల రంగంలో అనుభవం ఉన్న వ్యక్తిని కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రిగా నియమించవచ్చని సూచించారు. ఈ సందర్భంగా పారిశ్రామికవేత్త నందన్ నిలేకణి పేరును కూడా ఆయన ప్రత్యామ్నాయంగా ప్రస్తావించారు.
గత కొన్నేళ్లుగా దేశ విద్యా వ్యవస్థ పలు వివాదాల నడుమ కొనసాగుతోంది. నీట్, నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ (NET), ఉపాధ్యాయ నియామకాలు, పోలీసు నియామకాలు, ఇతర పోటీ పరీక్షల్లో ప్రశ్నపత్రాల లీకులు, పరీక్షల రద్దు, ఫలితాల ఆలస్యం, అక్రమాల ఆరోపణలతో లక్షలాది మంది విద్యార్థులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయుల కొరత, మౌలిక సదుపాయాల లోపం, గ్రామీణ విద్యార్థులకు సాంకేతిక సౌకర్యాల కొరత, ఉన్నత విద్యకు తగిన నిధుల లేమి, కొత్త విద్యా విధానంపై కొనసాగుతున్న వివాదాలు కూడా విద్యా రంగంపై ప్రభావం చూపుతున్నాయని విద్యావేత్తలు ఇప్పటికే అభిప్రాయపడ్డారు.
ఈ నేపథ్యంలో విద్యా వ్యవస్థలో సమగ్ర సంస్కరణలు చేపట్టాలని విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, విద్యా నిపుణులు చాలా కాలంగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ ట్వీట్తో దేవేంద్ర ఫడణవీస్ దిల్లీకి వెళ్లి కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశంపై చర్చ మొదలైనప్పటికీ, దీనిపై కేంద్ర ప్రభుత్వం లేదా భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. గతంలో తాను మహారాష్ట్రలోనే కొనసాగుతానని ఫడణవీస్ స్పష్టం చేసిన విషయం కూడా గుర్తుచేస్తున్నారు. అయినప్పటికీ చౌహాన్ చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చకు దారితీశాయి.
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