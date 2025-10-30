17మంది చిన్నారుల నిర్బంధం- ఎన్కౌంటర్లో నిందితుడు మృతి
పోలీసులు జరిపిన కాల్పుల్లో నిందితుడు గాయపడగా, ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి
Published : October 30, 2025 at 9:32 PM IST
Mumbai Hostage Case : ముంబయిలోని పవయీ ప్రాంతంలో ఓ స్డూడియోలో చిన్నారులను బంధించి బెదిరింపులకు పాల్పడిన నిందితుడు రోహిత్ ఆర్య మృతిచెందాడు. చిన్నారులను రక్షించే క్రమంలో పోలీసులు జరిపిన కాల్పుల్లో నిందితుడు గాయపడగా, ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతిచెందాడు. అతడి మానసిక పరిస్థితి సరిగా లేదని ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు.
పవయీ ప్రాంతంలోని RA యాక్టింగ్ స్టూడియోలో పనిచేసే రోహిత్ ఆర్య గత నాలుగైదు రోజులుగా ఆడిషన్స్ నిర్వహిస్తున్నాడు. గురువారం 15 ఏళ్ల వయసులోపు పిల్లలు 100 మంది ఆడిషన్స్ కోసం స్టూడియోకు వచ్చారు. వీరిలో 80 మంది వరకు చిన్నారులను బయటకు పంపించిన రోహిత్, 20 మందిని మాత్రం స్టూడియో నుంచి వెళ్లకుండా అక్కడే బంధించాడు. భయాందోళనకు గురైన పిల్లలు స్టూడియో కిటికీల నుంచి సాయం కోసం అరిచారు. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట 45 నిమిషాల సమయంలో పిల్లలను బంధించినట్లు పోలీసులకు సమాచారం రాగా వెంటనే సత్వర ప్రతిస్పందన దళం, బాంబ్ స్క్వాడ్, అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలికి చేరుకుంది.
#WATCH | Maharashtra: Visuals from outside the hospital in Mumbai where Rohit Arya was brought dead. A team of Crime Branch has arrived here as part of their investigation.— ANI (@ANI) October 30, 2025
Rohit Arya had held a few children hostage earlier this evening, demanding that he be allowed to speak to… pic.twitter.com/Wj2dPHAhJW
"మధ్యాహ్నం 1.30 గంటల సమయంలో మహావీర్ క్లాసిక్ భవనంలో ఒక వ్యక్తి 17 మంది పిల్లలను బందీలుగా ఉంచిన్నట్లు పవయీ పోలీస్ స్టేషన్కు సమాచారం అందింది. దీంతో ముంబయి పోలీస్ బృందం రెస్క్యూ ఆపరేషన్ నిర్వహించి పిల్లలందరినీ సురక్షితంగా విడిపించింది. ఈ ఆపరేషన్ సమయంలో, పిల్లలను కాపాడుతుండగా, నిందితుడు గాయపడ్డాడు. వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించగా, తరువాత మరణించినట్లు ప్రకటించారు." అని డిప్యూటీ పోలీస్ కమిషనర్ దత్తా నలవాడే తెలిపారు.
వీడియో విడుదల చేసిన నిందితుడు
అయితే, పోలీసులు రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేపట్టే ముందు నిందితుడు ఓ వీడియో విడుదల చేశాడు. తాను ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి బదులు మరో ప్లాన్ ఆలోచించానని తాను ఉగ్రవాదిని కాదని, డబ్బులు అక్కర్లేదని చెప్పాడు. తాను కొందరితో మాట్లాడాలని, వారిని కొన్ని ప్రశ్నలు అడగాలని అందులో పేర్కొన్నాడు. వారితో మాట్లాడకుండా తనను అడ్డుకుంటే స్టూడియోకు నిప్పు పెడతానని బెదిరించాడు. పోలీసులు మాట్లాడేందుకు ప్రయత్నించినా అవి సాధ్యపడలేదు. చిన్నారులకు హాని కలిగిస్తానని బెదిరించడంతో అప్రమత్తమైన రెస్క్యూ బృందం, స్టూడియో శౌచాలయం గుండా లోపలికి ప్రవేశించింది. 17 మంది చిన్నారులు సహా 19 మందిని సురక్షితంగా కాపాడింది. ఈ క్రమంలో కాల్పులు జరగ్గా నిందితుడు గాయపడ్డాడు. అనంతరం ఆస్పత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ మృతిచెందాడు. నిందితుడి మానసిక స్థితి సరిగా లేదని పోలీసులు ప్రాథమికంగా గుర్తించారు. ఘటనా స్థలం నుంచి ఎయిర్గన్, కొన్ని రసాయనాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
అన్న 'నరేంద్ర మోదీ', చెల్లెలు 'మమత'- ఒకే ఇంటి అడ్రస్తో ఓట్లు- ఓటరు జాబితాలో షాకింగ్!
బౌద్ధుల 140ఏళ్ల కల నెరవేరేనా? అసలేంటీ డిమాండ్? ఈ హామీతో 'మహాగఠ్బంధన్'కు లాభమా?