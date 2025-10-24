'ఆ ఎస్ఐ నాపై అత్యాచారం చేశాడు'- అరచేతిపై రాసి డాక్టర్ ఆత్మహత్య
ఇద్దరు పోలీసులను సస్పెండ్ చేయాలని సీఎం ఆదేశం
Published : October 24, 2025 at 5:30 PM IST
Maharashtra Woman Doctor Suicide : మహారాష్ట్రలోని సతారా జిల్లాలో ఓ వైద్యురాలి ఆత్మహత్య ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. ఎస్సై తనపై పలుమార్లు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడని ఆరోపిస్తూ అరచేతిపై సూసైడ్ నోట్ రాసుకొని బాధితురాలు బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. మరో పోలీసు మానసికంగా వేధించాడని పేర్కొంది. ఈ ఘటనపై సతార జిల్లా ఎస్పీతో మాట్లాడిన మహారాష్ట్ర సీఎం దేవేంద్ర ఫడణవీస్, ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఇద్దరు పోలీసులకు వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలని ఆదేశించారు.
ఇదీ జరిగింది
బీడ్ జిల్లాకు చెందిన వైద్యురాలు ఫల్టాన్ నగరంలోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో పనిచేసేదని ఓ అధికారి తెలిపారు. గురువారం రాత్రి ఆమె ఫల్టాన్లోని ఓ హోటల్ గదిలో విగతజీవిగా కనిపించిందని చెప్పారు. పోలీసులు వెళ్లి పరిశీలించగా అరచేతిపై కొన్ని అక్షరాలు గుర్తించారని ఆయన వెల్లడించారు. సతారా జిల్లా పోలీసు విభాగానికి చెందిన ఇద్దరు పోలీసులు గత ఐదు నెలలుగా తనను వేధిస్తున్నారని మృతురాలు ఆ నోట్లో పేర్కొన్నారు. ఎస్సై గోపాల్ బదానే పలుమార్లు తనపై లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డారని, మరో పోలీసు ప్రశాంత్ బంకర్ మానసికంగా వేధింపులకు గురిచేశాడని ఆమె ఆరోపించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేశామని సతార్కు చెందిన ఓ పోలీసు అధికారి తెలిపారు. మృతురాలి సూసైడ్ నోట్ ఆధారంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నామని వెల్లడించారు.
'ఎస్పీ, డీఎస్పీకి బాధితురాలు ఫిర్యాదు చేసినా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు'
మరోవైపు ఈ ఘటనపై మృతురాలి బంధువు ఒకరు కొన్ని ఆరోపణలు చేశారు. తప్పుడు వైద్య నివేదికలు ఇచ్చేలా బాధితురాలిపై పోలీసులు తీవ్రంగా ఒత్తిడి చేసేవారని ఆరోపించారు. నకిలీ పోస్ట్మార్టం రిపోర్టులు, రోగి లేకపోయినా ఫిట్నెస్ రిపోర్టులు ఇచ్చేలా ఆమెపై ఒత్తిడి తెచ్చారని చెప్పారు. వీటిపై జులైలోనే ఎస్పీ, డీఎస్పీకి బాధితురాలు ఫిర్యాదు చేసినా ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని ఆయన ఆరోపించారు. ఈ అంశంపై మాట్లాడతానని డీఎస్పీ చెప్పినా తర్వాత ఫోన్ కూడా చేయాలని బాధితురాలి బంధువు తెలిపారు.
అటు వైద్యురాలి ఆత్మహత్య ఘటనపై మహారాష్ట్ర సీఎం దేవేంద్ర ఫడణవీస్ సతార ఎస్పీతో మాట్లాడారు. ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఇద్దరు పోలీసులకు వెంటనే సస్పెండ్ చేయాలని ఆదేశించారు. సీఎం ఆదేశాల మేరకు ఇద్దరు పోలీసులను ఎస్పీ సస్పెండ్ చేశారు. ఈ ఘటనపై సమగ్ర దర్యాప్తు చేసి నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పారు. ఈ ఘటన రాష్ట్రంలో సంచలనంగా మారడంతో దీనిపై మహారాష్ట్ర మహిళా కమిషన్ చీఫ్ రూపాలీ స్పందించారు. దీనిపై దర్యాప్తు జరిపి నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలని ఆమె డిమాండ్ చేశారు.
పోలీసుల కోసం రెండు బృందాల గాలింపు
"ఈ ఘటనపై సతారా పోలీసులు ఇప్పటికే కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. ప్రాథమిక నివేదిక వచ్చిన వెంటనే చర్యలు తీసుకుంటాం. ప్రస్తుతం ఇద్దరు నిందితులు గోపాల్ బాదానే, ప్రశాంత్ బాంకర్ పరారీలో ఉన్నారు. వారిని పట్టుకునేందుకు రెండు బృందాలను ఏర్పాటు చేశాం. పోస్టుమార్టమ్ పరీక్ష నివేదిక కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం. అది వచ్చిన తర్వాత మరిన్ని వివరాలు తెలుస్తాయి." అని హోంమంత్రి పంకజ్ బోయర్ అన్నారు.