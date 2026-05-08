9 ఏళ్ల కుమార్తెను రంపంతో ముక్కలు చేసిన తండ్రి- రిపోర్టు కార్డు తారుమారు చేసిందనే కోపంతో!
సాక్షాలను ధ్వంసం చేసేందుకు ఇంటికి నిప్పు పెట్టిన నిందితుడు- పోలీసుల దర్యాప్తులో కీలక విషయాలు వెల్లడి
Published : May 8, 2026 at 8:58 PM IST
Father Murders Daughter : రిపోర్టు కార్డు తారుమారు చేసిందనే కోపంతో ఓ వ్యక్తి విచక్షణ మరిచి, తన కన్న కూతురును దారుణంగా హత్య చేశాడు. ఆ తరువాత సాక్ష్యాధారాలను ధ్వంసం చేసేందుకు మృతదేహాన్ని చీరలో చుట్టి, ఇంటికి నిప్పుపెట్టాడు. ఆలస్యంగా వెలుగు చూసిన ఈ దారుణ ఘటన మహారాష్ట్రలోని దౌండ్ తాలూకాలోని దేవుల్గావ్ రాజే గ్రామంలో జరిగింది.
"నిందితుడు శాంతారామ్ చవాన్ తన కుటుంబంతో కలిసి హనుమాన్ వస్తీ ప్రాంతంలో నివసిస్తున్నాడు. అతనికి సంస్కార్ అనే కుమారుడు, అనామిక అనే 9 ఏళ్ల కుమార్తె ఉన్నారు. సంస్కార్ నాలుగో తరగతి చదువుతుండగా, అనామిక మూడో తరగతి చదువుతోంది. ఇటీవల వారు చదువుతున్న పాఠశాల ఫలితాలు వచ్చాయి. అనామిక ఫలితాలు చూసి ఇంట్లో ఉన్నవారు ఆటపట్టించారు. దీనితో అనామిక తన రిపోర్టు కార్డులో పలు మార్పులు చేసింది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న శాంతారామ్ కోపంతో, ఆమెను అత్యంత కిరాతకంగా, విచక్షణ మరిచి ఎలక్ట్రిక్ రంపంలో దారుణంగా ముక్కలుగా నరికాడు. గొంతు, తల, వీపు భాగాలను కోసేశాడు. తరువాత సాక్ష్యాలను తారుమారు చేసుందుకు మృతదేహానికి చీరచుట్టాడు. తరువాత మృతదేహాన్ని ఇంటిలోనే ఉంచి, నిప్పు పెట్టాడు. కేవలం రిపోర్డు కార్డును తారుమారు చేసిందనే కోపంతోనే హత్య చేశాడా? కన్న కుమార్తెను ఇంత దారుణంగా చంపడానికి ఇతర కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? అనే కోణంలో విచారణ చేపట్టాం" అని పోలీసులు తెలిపారు.
'ప్రస్తుతం నిందితుడి భార్య కుటుంబ కలహాల కారణంగా, బారామతిలోని తన తల్లిదండ్రులతో ఉంటోంది. కాగా శాంతారామ్, చింగు భోసలే అనే మహిళతో ఉంటున్నాడు. తన కుమార్తెను చంపిన విషయాన్ని ఎవరికీ చెప్పవద్దని నిందితుడు, సదరు చింగు భోసలేను హెచ్చరించాడని సమాచారం. ప్రస్తుతం శాంతారామ్ చవాన్ను, చింగు భోసలేలను అదుపులోకి తీసుకొని, కేసు నమోదు చేశాం. నిందితులను మే 5 కోర్టులో హాజరుపరిచాం. వారికి 14 రోజుల జ్యుడీషియల్ రిమాండ్ విధించారు. ఈ హత్య వెనుకున్న కారణాలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. అంతేకాదు ఈ నేరంలో ఇంకా ఎవరి పాత్రైనా ఉందా? అనే కోణంలో దర్యాప్తు కొనసాగిస్తున్నాం' అని దౌండ్ పోలీసు ఇన్స్పెక్టర్ గోపాల్ పవార్ తెలిపారు.
కొడుకును చంపేసిన తండ్రి
ఇంతకు ముందు కర్ణాటకలో ఇలాంటి దారుణం ఒకటి జరిగింది. 'నీ కొడుకు అసలు నీలా లేడు. ముఖం చూస్తే నీ పోలిక అస్సలు లేదు' అని రోజూ స్నేహితులు ఎగతాళి చేయడంతో, ఓ తండ్రి తీవ్ర మనస్తాపానికి గురై ఆరేళ్ల తన కన్న కొడుకును చంపేశాడు. తరువాత కృష్ణా నదిలోకి తోసేశాడు. కర్ణాటకలోని విజయపుర జిల్లా నాగథాన గ్రామంలో మార్చి 16న ఈ దారుణ ఘటన జరిగింది.
కొడుకును చంపడానికి ఎలా ప్లాన్ చేశాడంటే, మార్చి 16న కొడుకును ఒక కోచింగ్ సెంటర్లో చేర్పిస్తానని ఇంట్లో వారికి చెప్పి, తండ్రి మల్లికార్జున తన కొడుకును తీసుకెళ్లాడు. కానీ సిందగికీ తీసుకెళ్లకుండా మహారాష్ట్రలోని సతారా జిల్లాలో గల కరాడ్ సమీపంలో ఉన్న కృష్ణా నది దగ్గరికి తీసుకెళ్లాడు. ఆ కొడుకును నేరుగా నదిలోకి తోసేసి, ఇంటికి తిరిగి వచ్చేశాడు. ఆ తర్వాత నిందితుడు ఏమీ తెలియనట్లుగా నటించాడు. చివరికి నిజం తెలుసుకున్న మృతుడి తల్లి భాగ్యశ్రీ, నానమ్మ సుమిత్ర కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు.
భార్య భాగ్యశ్రీ తన కొడుకుకు ఫోన్ చేసి మాట్లాడాలని ఉందని భర్తకు చెప్పినప్పుడల్లా విచిత్రమైన కథనాలు చెప్పేవాడు. చివరికి ఎవరికో ఫోన్ చేశాడు. ఆ ఫోన్లో మాట్లాడిన వ్యక్తి, 'మీ కొడుకు మీతో మాట్లాడటానికి ఇష్టపడటం లేదు, వాడు ఆటాడుకుంటూ బిజీగా ఉన్నాడు' అన్నారు. ఏప్రిల్ 1న కొడుకు పుట్టిన రోజు కావడంతో తల్లి భాగ్యశ్రీ మార్చి 31న కొడుకును కలుద్దామని భర్తని అడిగింది. భర్త సరేనని సిదంగి వైపు తీసుకెళ్లాడు. కానీ రోజంతా వివిధ ప్రాంతాల్లో తిప్పుతూ కొడుకును కలవనివ్వలేదు. చివరికి ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు. భార్యకు అనుమానం వచ్చి గ్రామ పెద్దలను పిలిచి పంచాయితీ పెట్టింది. అప్పుడు భర్త ఏం మాట్లాడలేదు. పంచాయితీ ముగిశాక భార్య భర్తలిద్దరూ ఇంటికి చేరుకున్నారు. భర్త భార్య దగ్గరికి వచ్చి మన కొడుకు గురించి మర్చిపో అని చెప్పి ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయాడు. చివరికి నా కుమారుడిని చంపేశాడని తెలిసింది" అని ఆ బాలుడి తల్లి భాగ్యశ్రీ పోలీసులకు తెలిపారు.
