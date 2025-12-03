ఫేక్ IAS అధికారిణి మోసాల చిట్టా- ఒక్కొక్కటి వెలుగులోకి- లిస్ట్లో మాజీ వీసీ, ఎంపీలు!
కల్పన భాగవత్ వ్యవహారం- దర్యాప్తులో కీలక విషయాలు వెలుగులోకి!
Published : December 3, 2025 at 6:57 PM IST
Fake IAS Officer Case : ఐఏఎస్ అధికారిణి అని చెప్పుకుంటూ పలువురిని మోసగించిన కల్పన భాగవత్ వ్యవహారంలో పోలీసులు ముమ్మరంగా దర్యాప్తు చేపడుతున్నారు. గత ఆరు నెలలుగా ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో ఉంటూ అనేక మంది ప్రముఖులను వలలో వేసిన కల్పన, పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు దోచుకున్నట్లు విచారణలో తేలుతోంది. అనుమానాస్పద కార్యకలాపాలు బయటపడడంతో పోలీసులు విచారణ ప్రారంభించగా, ఆమె మోసాలు ఒక్కొక్కటిగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.
5 స్టార్ హోటల్లో ఆరు నెలలు!
కల్పన భాగవత్ గత ఆరు నెలలుగా మహారాష్ట్రలోని ఛత్రపతి శంభాజీనగర్లోని ప్రముఖ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో ఉంటోంది. ఆమె ప్రవర్తనపై అనుమానాలు పెరిగిన తర్వాత స్థానిక పోలీసులు విచారణ ప్రారంభించారు. ఈ క్రమంలో ఆమె బ్యాంక్ ఖాతాలు, ఉపయోగించిన ఐడీలు, కాంటాక్ట్లో ఉన్న వ్యక్తుల వివరాలను ఆరా తీస్తునారు. అయితే ఆమెకు దిల్లీ బాంబు పేలుడు కేసుతో కూడా సంబంధాలున్నాయా? అన్న కోణంలో దర్యాప్తు జరుగుతోందని పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు తెలిపారు. ఏటీఎస్, ఐబీ వంటి దర్యాప్తు సంస్థలు ఇప్పుడు రంగంలోకి దిగాయి.
మాజీ వీసీ నుంచి డబ్బులు తీసుకున్నట్లు నిర్ధరణ
మహారాజ్ నాగపుర్ యూనివర్సిటీ మాజీ వీసీ డా.షహాబుద్దీన్ పఠాన్ కూడా కల్పన భాగవత్ స్కామ్కు బలయ్యారు. మంగళవారం సిడ్కో పోలీస్ స్టేషన్లో ఆయనను కొన్ని గంటల పాటు విచారించారు పోలీసులు. డా. పఠాన్ ఇచ్చిన వివరాల ప్రకారం, కల్పన భాగవత్ ఐఏఎస్ అధికారిణి అంటూ ఆయనను కలిసింది. అనేక పెద్దల పరిచయాలు ఉన్నట్లు చెప్పి నమ్మకం కల్పించింది. ఆ నమ్మకంతో తానూ కొంత మొత్తాన్ని ఆమెకు ఇచ్చినట్లు డా.పఠాన్ పోలీసులకు తెలిపారు.
రాజకీయ నాయకులనూ మోసం చేసిన నకిలీ అధికారిణి
కల్పన భాగవత్ స్కామ్ ఎక్కడికక్కడ విస్తరించిందో దర్యాప్తులో బయటపడుతోంది. ఆమె రాజకీయ నాయకులను కూడా వదిలిపెట్టలేదు. శివసేన (ఉద్ధవ్ ఠాక్రే వర్గం) హింగోలీ ఎంపీ నాగేశ్ పాటిల్ అష్టేకర్ కూడా ఆమె చేతిలో లక్ష రూపాయలు మోసపోయినట్లు వెల్లడైంది. "ఐఏఎస్ అధికారిణిగా చెప్పుకుని మా ఇంటికి వచ్చింది. మీరు రాజకీయ నాయకుడు కాబట్టి ఒక దేవాలయం నిర్మాణానికి లక్ష రూపాయల సహాయం చేయాలంటూ అడిగింది. నమ్మి డబ్బు ఇచ్చాను" అని ఎంపీ అష్టేకర్ స్వయంగా తెలిపారు.
కేంద్ర మంత్రికి ఓఎస్డీగా నటించిన వ్యక్తితోనూ సంబంధాలు
స్థానిక పోలీసులు కల్పనతో సంబంధం ఉన్న డింపీ దేవేంద్రకుమార్ హర్జాయ్ అనే వ్యక్తిని విచారిస్తున్నారు. అతడు కేంద్ర మంత్రికి ఓఎస్డీ అని చెప్పుకునేవాడు. అలాగే కల్పనతో సన్నిహితంగా ఉన్న అఫ్గానిస్థాన్ పౌరుడు అష్రఫ్, అతడి సోదరుడు గిల్ గురించి అనేక అనుమానాలు ఉన్నాయి. వీరు ముగ్గురు ఎలా పరిచయమయ్యారు? ఎన్నిసార్లు కలుసుకున్నారు? అష్రఫ్ తన సోదరుడిని కల్పనను ఎందుకు పరిచయం చేశాడు? ఈ మోసాల వెనుక వీరి అసలు ఉద్దేశ్యం ఏమిటి? అంటూ పలు కోణాల్లో దర్యాప్తు సంస్థలు విచారణ చేపడుతున్నాయి. అయితే కల్పన భాగవత్ వ్యవహారంపై తాము వివిధ కోణాల్లో లోతైన దర్యాప్తు చేస్తున్నామని డీసీపీ ప్రశాంత్ స్వామి తెలిపారు. మరిన్ని విషయాలు త్వరలో బయటపడే అవకాశం ఉందని చెప్పారు.