శిర్డీ సాయిబాబాకి కానుకగా రూ.1.16 కోట్ల బంగారు నెక్లెస్- 2 కిలోల వెండి బిస్కెట్ విరాళం!
Gold Necklace Offered Shirdi Saibaba : శిర్డీ సాయినాథుడికి కానుకగా రూ. 1.16కోట్ల విలువైన బంగారు హారాన్ని సమర్పించాడు ఓ భక్తుడు. మరో భక్డుడు రూ.3.7లక్షల విలువైన వెండి బిస్కెట్ బహుమతిగా ఇచ్చాడు.
Published : November 27, 2026 at 1:37 PM IST
శిర్డీ సాయిబాబా పట్ల తనకున్న అపారమైన భక్తుని చాటుకున్నాడు ఓ భక్తుడు. ఏకంగా రూ. 1.16 కోట్ల విలువైన బంగారు హారాన్ని సాయినాథునికి కానుకగా ఇచ్చాడు. ప్రకాశవంతమైన బంగారు మెరుపు, ఆకర్షణీయమైన వజ్రాల అలంకరణతో ఉన్న ఆ హారం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. అయితే, అంతటి ఖరీదైన హారాన్ని సమర్పించిన భక్తుడు తన పేరును మాత్రం వెల్లడించవద్దని ఆలయ ట్రస్టును కోరాడట. అందువల్ల సదరు భక్తుని గుర్తింపును పూర్తిగా గోప్యంగా ఉంచారు. కీర్తి, గుర్తింపును ఆశించకుండా కేవలం సాయిబాబాపై ఉన్న విశ్వాసంతో చేసిన ఈ విరాళం భక్తికి ఒక ఉదాహరణగా నిలిచింది.
రూ. 1.16 కోట్ల విలువైన హారం
సాయిబాబా ఆలయంలో సమర్పించిన ఇతర బంగారు హారాల కంటే ఈ హారం డిజైన్ భిన్నంగా ఉందని సాయిబాబా సంస్థాన్ సీఈఓ గోరక్ష గాడీల్కర్ పేర్కొన్నారు. ఈ హారం బరువు సుమారు ఒక కిలోగ్రాము ఉంటుందని చెప్పారు. సాయిబాబా ధూప హారతి సమయంలో ఈ బంగారు హారాన్ని ఆయన విగ్రహానికి వేశారు.
"ఈ బంగారు హారం డిజైన్ చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంది. సుమారు ఒక కిలోగ్రాము బరువున్న ఈ హారాన్ని, బంగారంతో ఆకర్షణీయంగా తయారు చేశారు. దీనిలో పొదిగిన వజ్రాలు ఈ హారం అందాన్ని మరింత పెంచాయి. హారం మధ్యలో, (ఓం) అక్షరం డిజైన్ను రూపొందించి, దానికి కూడా వజ్రాలను అమర్చారు. బంగారం, వజ్రాల అందమైన కలయిక మధ్యలో ఉన్న ఓం చిహ్నం ఈ హారానికి మరింత అందాన్ని చేకూర్చాయి."
- గోరక్ష గాడీల్కర్, సాయిబాబా సంస్థాన్ సీఈఓ
రూ.3.7లక్షల విలువైన వెండి బిస్కెట్
గురువారం మరో సాయి భక్తుడు కూడా 2 కిలోల వెండి బిస్కెట్లను సాయిబాబా పాదాల వద్ద సమర్పించారు. దాని విలువ సుమారు రూ.3.7లక్షలు ఉంటుందని ఆలయ ట్రస్టు పేర్కొంది. ఒకే రోజున కోట్ల రూపాయల విలువైన బంగారు హారం, లక్షల రూపాయల విలువైన వెండిని సాయిబాబా పాదాల వద్ద సమర్పించడం సాయిబాబా సంస్థాన్ విరాళానికి మరింత విలువను చేకూర్చిందని ఆలయ సిబ్బంది చెబుతోంది. ఈ రెండు విరాళాలను స్వీకరించిన అనంతరం సీఈఓ గాడీల్కర్, విరాళాలు అందించిన సాయి భక్తులను సత్కరించి, వారికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
వైద్య రంగంలో ఆలయ విరాళాల వినియోగం
అయితే, భక్తులు అందించే విరాళాలు కేవలం ఆలయానికే పరిమితం కాకుండా ఆరోగ్యం, విద్య, సామాజిక సేవలు వంటి ముఖ్యమైన రంగాల్లో కూడా వినియోగిస్తున్నామని సంస్థ సీఈఓ గాడిల్కర్ పేర్కొన్నారు. త్వరలో క్యాన్సర్ సంరక్షణ ఆసుపత్రిని ప్రారంభించనున్నట్లు కూడా ఆయన తెలిపారు. కాగా, సాయినాథుడిని దర్శించుకోవడానికి దేశ విదేశాల నుంచి ఏటా భక్తులు షిర్డీకి వస్తుంటారు. ప్రపంచంలోని సుమారు 63 దేశాల నుంచి భక్తులు సాయిబాబా దర్శనం కోసం షిర్డీకి వస్తుంటారు. చాలా మంది భక్తులు సాయిబాబాను తమ గురువుగా, మార్గదర్శిగా భావిస్తారు. అంతేకాదు, సాయినాథుని పట్ల అపారమైన విశ్వాసంతో భక్తులు ఆయనకు బంగారం, వెండి, నగదు వంటి వివిధ రకాల విలువైన వస్తువులను సమర్పిస్తుంటారు.
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