ETV Bharat / bharat

'MGNREGA' విధ్వంసం అనేది గ్రామీణ భారతానికి విపత్తు లాంటిది: సోనియా గాంధీ

మోదీ సర్కార్​పై సోనియా గాంధీ విమర్శలు- హక్కుల రక్షణ కోసం ఐక్యం అవసరమని పిలుపు

Sonia Gandhi on MGNREGA
Sonia Gandhi on MGNREGA (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 22, 2025 at 11:57 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Sonia Gandhi on MGNREGA : మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ చట్టాన్ని(ఎంజీఎన్​ఆర్ఈజీఏ) బలహీనపరుస్తూ మోదీ సర్కార్ తీసుకున్న చర్యలపై కాంగ్రెస్ పార్లమెంటరీ పార్టీ ఛైర్​పర్సన్​ సోనియా గాంధీ తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. ఈ పథకం విధ్వంసం అనేది సమష్ఠి నైతిక వైఫల్యమే అన్నారు. MGNREGA విధ్వంసం అనేది గ్రామీణ భారతంలో ఉన్న కోట్లాది మంది ప్రజలకు విపత్తుగా పరణమిస్తుందన్నారు. అందరూ ఐక్యంగా నిలిచి ప్రతి ఒక్కరినీ రక్షించే హక్కులను కాపాడాలని పిలుపునిచ్చారు. 'ది బుల్డోజర్‌ డిమెలిషన్ ఆఫ్ ఎంజీఎన్​ఆర్​ఈజీఏ' పేరుతో ఓ ఆంగ్ల పత్రికకు రాసిన వ్యాసంలో ఈ మేరకు వ్యాఖ్యలు చేశారు.

'ఎంజీఎన్​ఆర్ఈజీఏ కేవలం సంక్షేమ పథకం కాదు. గ్రామీణ కుటుంబాలకు జీవనోపాధి భద్రత, గౌరవాన్ని కల్పించిన హక్కుల ఆధారిత చట్టం. ఎంజీఎన్​ఆర్ఈజీఏ అనేది మహాత్మా గాంధీకి ప్రజల సంక్షేమపై ఉన్న విజన్​ను ఆచరణలో పెట్టింది. ఇది రాజ్యాంగబద్ధమైన పని హక్కును అమలు చేసింది. ఈ పథకం నాశనం కావడం మన సమష్ఠి నైతిక వైఫల్యం. దీని ప్రభావం రానున్న సంవత్సరాల్లో కోట్లాది కార్మిక కుటుంబాలపై ఆర్థికంగా ప్రభావం పడుతుంది' అని సోనియా గాంధీ పేర్కొన్నారు.

'హక్కుల రక్షణ కోసం ఐక్యం అవసరం'
దేశంలో అనేక హక్కులు క్రమంగా బలహీనమవుతున్నాయని సోనియా గాంధీ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. జాతీయ విద్యా విధానం-2020 ద్వారా దాదాపు లక్ష ప్రాథమిక పాఠశాలలు మూతపడ్డాయని తెలిపారు. దీనివల్ల విద్య హక్కు తీవ్రంగా దెబ్బతిందని పేర్కొన్నారు. అటవీ హక్కుల చట్టాన్ని కూడా ప్రభుత్వం నీరుగార్చిందని విమర్శించారు. 2022 అటవీ సంరక్షణ నిబంధనలతో గ్రామ సభ పాత్రను తొలగించారని అన్నారు. అటవీ భూముల మళ్లింపులో ప్రజల మాటకు విలువ లేకుండా చేశారని ఆరోపించారు. భూమి సేకరణ, పునరావాస చట్టాన్ని తీవ్రంగా బలహీనపరిచారని, జాతీయ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్‌ను నిర్వీర్యం చేశారని ఆరోపించారు. వ్యవసాయ రంగంలో తీసుకొచ్చిన మూడు వ్యవసాయ చట్టాల ద్వారా కనీస మద్దతు ధర హక్కును రైతుల నుంచి దూరం చేయాలన్న ప్రయత్నం జరిగిందని ఆమె గుర్తుచేశారు. ఇక వారి తదుపరి లక్ష్యంగా జాతీయ ఆహార భద్రత చట్టం ఉండొచ్చు అని పేర్కొన్నారు. ఇక తర్వాత జాతీయ ఆహార భద్రత చట్టం కూడా లక్ష్యంగా మారే ప్రమాదం ఉందని సోనియా గాంధీ హెచ్చరించారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ప్రజల హక్కులను కాపాడేందుకు ఐక్యత అత్యవసరమని సోనియా గాంధీ పిలుపునిచ్చారు. మనందరినీ కాపాడే హక్కులను రక్షించేందుకు ఇప్పుడే ఏకం కావాలని పేర్కొన్నారు.

ఎంజీఎన్​ఆర్ఈజీఏను మోదీ ప్రభుత్వం బుల్డోజర్‌తో తొక్కేసిందని ఇటీవల సోనియా గాంధీ తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. ఈ చట్టాన్ని రద్దు చేసి తీసుకొచ్చిన కొత్త బిల్లును ఆమె "బ్లాక్ లా"గా అభివర్ణించారు. దేశవ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్‌కు చెందిన లక్షలాది కార్యకర్తలు ఈ చట్టాన్ని ధిక్కరిస్తారని స్పష్టం చేస్తూ ఓ వీడియోను విడుదల చేశారు. ఎంజీఎన్​ఆర్ఈజీఏను బలహీనపరచడం ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం కోట్లాది రైతులు, కూలీలు, భూమిలేని పేదల ప్రయోజనాలపై దాడి చేసిందని అన్నారు.

చట్టంగా వీబీ జీ రాం జీ బిల్లు
ఇక ఆదివారమే ఉపాధి హామీ పథకం స్థానంలో మోదీ ప్రభుత్వం కొత్తగా తీసుకొచ్చిన వీబీ-జీ రాం జీ బిల్లు చట్టంగా మారింది. పార్లమెంటు ఉభయ సభల ఆమోదం పొందిన ఈ బిల్లుకు ఆదివారం రాష్ట్రపతి ఆమోద ముద్ర వేశారు. దీనిద్వారా ప్రతి ఏటా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని కూలీలకు 125 పని దినాలకు హామీ లభిస్తుంది. వ్యవసాయ పనులకు కూలీల కొరత ఎదురుకాకుండా చూడటానికి విత్తనాలు, నూర్పిళ్లు ఎక్కువగా ఉండే 60 రోజులపాటు ఈ పథకాన్ని నిలిపేస్తారు. దీనికింద చేపట్టే పనుల ప్రణాళిక, పర్యవేక్షణ అంతా గ్రామ పంచాయతీల ద్వారానే జరుగుతుంది. ఇందులో ప్రధానంగా నాలుగు రకాల పనులకే వీలు కల్పిస్తారు.

TAGGED:

SONIA GANDHI ON PM MODI
SONIA GANDHI ON G RAM G BILL
MGNREGA VS G RAM G BILL
SONIA GANDHI ON MGNREGA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.