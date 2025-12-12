'ఉపాధి హామీ పథకం' పేరు మార్పు- 'మహాత్ముడు' కాస్త 'పూజ్య బాపు' అయ్యారు!
మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ' పథకం పనిదినాలు పెంపు- రోజువారీ వేతనం పెంపు- మోదీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం
Published : December 12, 2025 at 7:08 PM IST
MGNREGA Name Change : మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం (MGNREGA) పేరును 'పూజ్య బాపు గ్రామీణ్ రోజ్గార్ యోజన'గా మారుస్తూ కేంద్రం నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షతన సమావేశమైన కేంద్ర కేబినెట్ దీనికి ఆమోదం తెలిపింది. పనిదినాల సంఖ్యను 100 నుంచి 125 రోజులకు, ఒక రోజుకు ఇచ్చే కనీస వేతనాన్ని 240కి పెంచింది. అయితే ద్రవ్యోల్బణంలో వ్యత్యాసం కారణంగా ఆయా రాష్ట్రాల వారీగా కనీస వేతనాల్లో మార్పులు ఉండొచ్చు.
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని నిరుపేదలకు ఒక సంవత్సరంలో కనీసం 100 రోజులు ఉపాధి కల్పించడమే ఈ పథకం లక్ష్యం. దీని ద్వారా వారి జీవన ప్రమాణాలను మెరుగు పరచడం, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో సుస్థిర ఆస్తుల కల్పన, వనరుల ఉత్పాదకత, అభివృద్ధి లక్ష్యాలుగా 2006లో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించింది. తర్వాత దానిని మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం ((MGNREGA)గా పేరు మార్చారు. ఇప్పుడు మరోసారి ఆ పేరు మార్పునకు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపడం గమనార్హం.
బీమా రంగంలో 100% ఎఫ్డీఐ
కేంద్ర కేబినెట్ బీమా రంగానికి సంబంధించి కూడా కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇకపై బీమారంగంలో 100% విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడుల (ఎఫ్డీఐ) బిల్లుకు పచ్చజెండా ఊపింది. ప్రస్తుతం సాధారణ, జీవిత, ఆరోగ్య బీమాలో 74 శాతం వరకు మాత్రమే ఎఫ్డీఐలను అనుమతిస్తుండడం గమనార్హం. బీమా రంగంలోకి ఎఫ్డీఐలకు పూర్తిగా అనుమతినిస్తే, దేశీయ పెట్టుబడులు పెరిగే అవకాశం ఉందని కేంద్రం భావిస్తోంది. అంతేకాదు 100 శాతం ఎఫ్డీఐకి అనుమతిస్తే, విదేశీ సంస్థలు భారతీయ కంపెనీలపై ఆధారపడకుండా సొంతంగా పనిచేయడానికి వీలు అవుతుందని, దీనివల్ల ఈ రంగానికి మేలు జరిగే అవకాశాలున్నాయని అంచనా వేస్తోంది.
పౌర అణువిద్యుత్ రంగంలో కూడా!
మరోవైపు పౌర అణు విద్యుత్ రంగంలో కూడా ప్రైవేటు భాగస్వామ్యానికి ఉద్దేశించిన బిల్లుకు కేంద్ర కేబినెట్ శుక్రవారం ఆమోదం తెలిపింది.
జనగణన 2027
కేంద్ర కేబినెట్ 2027 జనాభా లెక్కల నిర్వహణ కోసం రూ.11,718 కోట్ల బడ్జెట్ను ఆమోదించింది. కేంద్ర మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ శుక్రవారం తెలిపారు. 2026-27ల్లో దేశవ్యాప్తంగా 2 దశల్లో జనగణన జరగనుంది. ఈ జనగణనలో దేశంలోని మొత్తం జనాభా, గృహాలు, సౌకర్యాలు, విద్య, ఆర్థిక కార్యకలాపాలు, వలసలు లాంటి అనేక అంశాల డేటాను సేకరించనున్నారు. వార్డు, గ్రామం, పట్టణం స్థాయిల్లో ఈ జనాభా లెక్కల సేకరణ జరుగుతుంది. 2025 జూన్ 16న విడుదల చేసిన గెజిట్ ప్రకారం, ఈ జనగణన మొత్తం 2 దశల్లో నిర్వహించనున్నారు. మొదటి దశ 2026 ఏప్రిల్- సెప్టెంబర్ మధ్య జరుగుతుంది. ఆయా రాష్ట్రాల, కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల సౌలభ్యాన్ని అనుసరించి 30 రోజుల వ్యవధిలో ఇది నిర్వహించబడుతుంది. ఈ దశలో హౌస్ లిస్టింగ్, హౌస్ సెన్సెస్ నిర్వహిస్తారు. రెండో దశ 2027 ఫిబ్రవరిలో జరుగుతుంది. ఈ దశలో జనాభా గణన చేస్తారు. అయితే లద్ధాఖ్, జమ్మూకశ్మీర్, హిమాచల్ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్ లాంటి మంచు ప్రాంతాల్లో, అక్కడి వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి 2026 సెప్టెంబర్లో జనగణన చేయనున్నారు.