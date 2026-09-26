'సూపర్ ఎల్ నినో' పెనుముప్పు: సరైన చర్యలు తీసుకోకపోతే భారీ స్థాయిలో ప్రాణనష్టం!
యూనివర్సిటీ ఆఫ్ చికాగో సంచలన నివేదిక- 'సూపర్ ఎల్ నినో' వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా 4,51,000, భారత్లో 15800 అదనలు మరణాలకు కారణాలు చెప్పిన పరిశోధనలో భాగమైన రచయిత గ్రోవర్ కోపెక్
Published : September 26, 2026 at 8:35 AM IST
Super El Nino Climate Impact : ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాతావరణ మార్పులు తీవ్రరూపం దాల్చుతున్న వేళ మానవళిని మరో ముప్పు కమ్ముకోనుంది. రానున్న ఆరు నెలల్లో సంభవించనున్న 'సూపర్ ఎల్ నినో' ప్రభావం వల్ల భారత్తో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది అదనపు మరణాలు సంభవించే అవకాశం ఉందని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ చికాగోకు చెందిన ఎనర్జీ పాలసీ ఇన్స్టిట్యూట్ (ఈపీఐసీ) తన తాజా నివేదికలో హెచ్చరించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 4,51,000 లక్షలు, భారత్లో 15,800 అదనలు మరణాలు సంభవిస్తాయని ఈ నివేదిక అంచనా వేసింది. గ్లోబల్ స్థాయిలో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్న ఈ నివేదిక శాస్త్రీయ పద్ధతులు, విశ్లేషణ విధానాలను ఈ పరిశోధనలో భాగమైన ఎమిలీ గ్రోవర్ కోపెక్ వివరించారు.
ఈ 'ఎల్ నినో' వల్ల ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణ స్థాయి కంటే ఏకంగా 1.2 డిగ్రీల సెల్సియస్ మేర అధికంగా పెరిగే అవకాశం ఉందని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ చికాగో నివేదిక చెబుతోంది. రానున్న రెండు దశాబ్దాల్లో సాధారణ వాతావరణ మార్పుల కారణంగా సంభవించాల్సిన అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు, ఈ ఒక్క 'సూపర్ ఎల్ నినో వల్ల మనం ఇప్పుడే చూడాల్సి వస్తుందని నివేదిక చెబుతోంది. శీతాకాలం, వేసవి అనే తేడా లేకుండా రానున్న కాలంలో తీవ్ర వడగాల్పులు ప్రజలను హడలెత్తించున్నాయి.
మరణాల అంచనాకు రెండు ప్రాతిపాదికలు
ఈ నివేదికలో పేర్కొన్న మరణాల గణాంకాలు వట్టి మాటలు కాదని, దీని వెనుక పక్కా శాస్త్రీయ విశ్లేషణ, పరిశోధనా పద్ధతులు ఉన్నాయని గ్రోవర్ కోపెక్ స్పష్టం చేశారు. ఈ అంచనాకు ప్రధానంగా రెండు ప్రాతిపదికలు తీసుకున్నట్లు వివరించారు. అందులో ఒకటి కాలానుగుణ ఉష్ణోగ్రత అంచనాలు, రెండోది ఉష్ణోగ్రతలకు, మరణాలకు మధ్య ఉన్న సంబంధం ఆధారంగా ఈ నివేదికను తయారు చేసినట్లు చెప్పారు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యంత విశ్వసనీయమైన యూరోపియన్ సెంటర్ ఫర్ మీడియం- రేంజ్ వెదర్ ఫోర్కాస్ట్స్ వ్యవస్థ నుంచి ఉష్ణోగ్రత అంచనాలను సేకరించినట్లు గ్రోవర్ కోపెక్ పేర్కొన్నారు. అందుబాటులో ఉన్న పలు రకాల వాతావరణ సూచనలతో పోలిస్తే, ఈ వ్యవస్థ చూపించే అంచనాలు వాస్తవిక దృక్పథంతో ఉంటాయని చెప్పారు. కేవలం ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడమే కాకుండా, మానవ ఆరోగ్యంపై అవి ఏ విధంగా ప్రభావం చూపుతాయనే దానిపై గతంలో లోతైన పరిశోధన జరిగింది. నవంబర్ 2022లో ప్రఖ్యాత 'క్వార్టర్లీ జర్నల్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్' పత్రికలో ప్రచురితమైన పరిశోధనా సూత్రాన్ని ఇక్కడ ప్రాతిపదికగా తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు. గతంలో సుదూర భవిష్యత్తు కోసం వాతావరణ నమూనాలను అంచనా వేయడానికి వాడిన ఈ ఫార్ములానే ఇప్పుడు తాము కూడా ఉపయోగించామని పేర్కొన్నారు.
1996-2025 కాలపరిమితిని ఎంచుకోవడానికి కారణాలు
ఈ అధ్యయనం కోసం 1996 నుంచి 2025 వరకు గల నిర్దిష్ట ఉష్టోగ్రతల కాలపరిమితిని పరిశోధకులు ఎంచుకున్నారు. అయితే, ఆ కాలపరిమితిని ఎందుకు ఎంచుకున్నారనే ప్రశ్నకు గ్రోవర్ కోపెక్ స్పందించారు. ప్రభుత్వాలు ప్రస్తుతం అమలు చేస్తున్న ప్రణాళికలకు ఈ గణాంకాలు నేరుగా ఉపయోగపడాలనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపారు. క్షేత్రస్థాయిలో వనరులను కేటాయించడానికి, ముందస్తు చర్యలు తీసుకుని ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికి ప్రస్తుత వాస్తవ పరిస్థితులతో కూడిన సమాచారం అత్యంత అవసరమని చెప్పారు. 30 సంవత్సరాల కాలాన్ని బేస్లైన్గా తీసుకోవడం అంతర్జాతీయంగా ప్రామాణికమని, అందుకే తాజా మూడు దశాబ్దాల కాలాన్ని పరిగణలోకి తీసుకున్నట్లు స్పష్టం చేశారు.
ఈ నివేదికపై నిపుణులు ఏం అన్నారంటే
ఈ అధ్యయనం ముందస్తు హెచ్చరిక లాంటిదని నేచురల్ రిసోర్సెస్ డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ ప్రతినిధి అభియాంత్ తివారీ కొనియాడారు. అయితే, ఇది అంచనా మాత్రమేనని, దీని పూర్తి విధివిధానాలు, విస్తృతమైన సమీక్షను పూర్తి చేసుకోవాల్సి ఉందని తెలిపారు. అయినప్పటికీ, దేశంలో ఇప్పటికే అమలులో ఉన్న 'హీట్ యాక్షన్ ప్లాన్స్' అనుభవం ద్వారా ప్రభుత్వాలు మరింత పకడ్బందీగా సన్నద్ధమవ్వడానికి ఇది ఒక గొప్ప అవకాశమన్నారు. దక్షిణాసియా ప్రాంతం ఈ ఉష్ణోగ్రతల తీవ్రతను అత్యధికంగా ఎదుర్కొనే ప్రమాదముందని ఎయిమ్స్ వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ హర్షల్ రమేశ్ సాల్వ్ హెచ్చరించారు. వేడిమి వల్ల కలిగే అనారోగ్యాలు, మరణాల గురించి మనకు ఇప్పటికే స్పష్టమైన అవగాహన ఉందని, ఈ నివేదిక దానిని మరింత బలోపేతం చేసిందన్నారు.
ఈ ముప్పు నుంచి బయటపడాలంటే కేవలం హెచ్చరికలతో సరిపెట్టకుండా, డేటా ఆధారిత విధాన రూపకల్పన అత్యవసరమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. జాతీయ, స్థానిక స్థాయిలలో బలమైన మార్పిడి వ్యవస్థలను అభివృద్ధి చేయాల్సిన అవసరం ఉందని స్పష్టం చేస్తున్నారు. వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడుతున్న రోగులు, గర్భిణీలు, చిన్నారులు, బహిరంగ ప్రదేశాలలో పనిచేసే శ్రామికులు, కూలీలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందన్న అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. ప్రభుత్వాలు ఇప్పటి నుంచే సమన్వయంతో కూడిన 'ఈక్విటీ-డ్రైవెన్' విధానాలను అమలు చేస్తే భవిష్యత్తులో వచ్చే సూపర్ ఎల్ నినో నుంచి వేలాది ప్రాణాలను ప్రాణాలను కాపాడుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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