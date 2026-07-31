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మెటాకు కేంద్రం సమన్లు- అల్గారిథమ్​ బయాస్​, శాంతిభద్రతలపై ప్రశ్నలు!

భారత్​కు రానున్న మెటా గ్లోబల్ టీమ్​- పార్లమెంటరీ ప్యానల్ ముందు విచారణ!

Meta
Meta (Associated Press)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 31, 2026 at 7:27 PM IST

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Indian Govt Summons Meta : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అధికారిక ఫేస్​బుక్​ పోస్టును నిలిపివేసిన నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం మెటాకు సమన్లు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై విచారణకు రానున్న మెటా గ్లోబల్ టీమ్​ని, వారి అల్గారిథమ్ బయాస్​ (పక్షపాతం), శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో వారి పాత్ర గురించి ప్రభుత్వం ప్రశ్నించనుందని శుక్రవారం విశ్వసనీయ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

సోషల్ మీడియా దిగ్గజం మెటా
మెటా సంస్థకు చెందిన గ్లోబల్ టీమ్ వచ్చే వారం (బహుశా బుధ లేదా గురువారం) భారతదేశానికి వచ్చే అవకాశం ఉందని సమాచారం. విచారణలో మెటా ఆల్గారిథమ్స్​ ఎలా పనిచేస్తాయి? వాటిలో ఏవైనా పక్షపాత ధోరణులు ఉన్నాయా? దేశంలో శాంతి భద్రతలను కాపాడడంలో వారి పాత్ర ఏమిటి? అనే అంశాలను మెటా గ్లోబల్ టీమ్​ను కచ్చితంగా వివరణ కోరనుందని తెలుస్తోంది.​ కాగా మెటాకు చెందిన ఈ గ్లోబల్ టీమ్​ భారత ప్రభుత్వ అధికారులతో పాటు పార్లమెంటరీ ప్యానల్ ముందు కూడా హాజరు కావాల్సి ఉంటుంది.

ఇంతకీ ఏం జరిగింది?
దేశ యువతను ఉద్దేశించి, పరీక్ష పేపర్ లీకేజీలపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రధాని మోదీ చెబుతూ, ఇటీవల ఫేస్​బుక్​లో ఓ​ పోస్ట్​ పెట్టారు. అయితే ఆ పోస్టును మెటా కొద్ది సేపు నిలిపివేసింది. దీనితో కేంద్ర ప్రభుత్వం తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. దీనితో ఈ వారం ప్రారంభంలోనే మెటాకు చెందిన ఒక టాప్ ఎగ్జిక్యూటివ్​కు ఐటీ శాఖ సమన్లు జారీ చేసింది.

సాంకేతిక లోపమే కారణం!
కాగా మోదీ ఫేస్​బుక్ పోస్టును నిలిపివేయడం అనేది కేవలం సాంకేతిక లోపం (టెక్నికల్ గ్లిచ్​) కారణంగానే జరిగిందని మెటా తెలిపింది. అందుకు తాము ప్రధాని మోదీకి క్షమాపణలు చెబుతున్నట్లు అమెరికా కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న మెటా పేర్కొంది. అయితే భారత ఎలక్ట్రానిక్, సమాచార, సాంకేతిక మంత్రిత్వ శాఖ ఈ వివరణతో సంతృప్తి చెందలేదు. మెటా వివరణ అసంతృప్తికరంగా ఉందని పేర్కొంది.

ప్రధాని ఖాతాకు అదనపు రక్షణ
మరోవైపు కీలక ప్రకటన చేసింది. భారత ప్రధానితో సహా దేశంలోని మరికొంత మంది ప్రముఖుల అకౌంట్ల భద్రతపై ప్రత్యేక నిఘా ఉంచుతామని మెటా, భారత ఐటీ మంత్రిత్వశాఖకు తెలిపింది. ఇందులో భాగంగా ప్రధాని పోస్టు చేసే కంటెంట్​ను కంపెనీలోని సీనియర్ అధికారులు పలు స్థాయిలలో తనిఖీ చేసిన తర్వాతే లైవ్ చేసేలా కఠినమైన రక్షణ చర్యలు అమలు చేస్తున్నట్లు మెటా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఓ లేఖ ద్వారా తెలిపింది.

హైదరాబాద్​లో కేసు నమోదు
మరోవైపు ప్రధాని మోదీని లక్ష్యంగా చేసుకొని ఫేస్​బుక్​, ఇన్​స్టాగ్రామ్​లలో మార్ఫింగ్ చేసిన, ఏఐ ద్వారా సృష్టించిన పోస్టులను ప్రసారం చేసిన నేపథ్యంలో, మెటా ఇండియా హెడ్ అరుణ్ శ్రీనివాస్​తో పాటు, మరికొన్ని అకౌంట్లపై హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు ఇప్పటికే కేసులు నమోదు చేశారు.

సోషల్ మీడియాతో ఆరోగ్యంపై ప్రభావం
కాగా, నిబంధనలు, చట్టాలను ఉల్లంఘించినప్పుడు, వాటికి సంబంధించిన చట్టపరమైన బాధ్యతలను (లయబులిటీస్​) కచ్చితంగా ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని ప్రభుత్వ వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి. సమాజంపై సోషల్ మీడియా చూపిస్తున్న ప్రభావం అందరికీ తెలిసిందేనని పేర్కొన్నాయి. సోషల్ మీడియా, డిజిటల్ మీడియాను అతిగా వాడడం వల్ల పిల్లలు, పెద్దల మానసిక వికాసం, ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుందని పలు అధ్యయనాలు చెబుతున్న విషయాన్ని వారు గుర్తు చేశారు. ఈ అంశాలన్నింటినీ దృష్టిలో ఉంచుకొని, భవిష్యత్తులో ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలో, వాటన్నింటినీ ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని, ఈ వ్యవహారాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం చాలా సీరియస్​గా పరిగణిస్తోందని ప్రభుత్వ ఉన్నతాధికార వర్గాలు తెలిపాయి.

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