నోటీసులపై వివరణ ఇచ్చిన మెటా- పరిశీలించి చర్యలు తీసుకుంటామన్న కేంద్రం
స్పందన ఇవ్వడానికి చివరి గడువు రోజైన శనివారం సమాధానం ఇచ్చిన మెటా- ప్రస్తుతం మెటా వివరణ పరిశీలనలో ఉందని వెల్లడి
Published : July 13, 2026 at 4:27 PM IST
Meity on cyber security : ఇన్స్టాగ్రామ్లో చిన్నారుల లైంగిక దోపిడీకి (CSEAM) సంబంధించిన ప్రకటనలు కనిపించాయన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసిన నోటీసులకు మెటా వివరణ ఇచ్చింది. ఈ మేరకు మెటా స్పందనను పరిశీలిస్తున్నామని ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ (MeitY) కార్యదర్శి ఎస్. కృష్ణన్ వెల్లడించారు. దీనిని పరిశీలించిన అనంతరం తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఆయన వివరించారు. "CSAM కంటెంట్కు సంబంధించి మేము మెటాకు నోటీసు జారీ చేశాం. దానికి వారి నుంచి స్పందన అందింది. ప్రస్తుతం అది పరిశీలనలో ఉంది. ఆ స్పందనను పరిశీలించిన తర్వాత తగిన చర్యలు తీసుకుంటాము." అని కృష్ణన్ పేర్కొన్నారు. కాగా, స్పందన ఇవ్వడానికి చివరి గడువు రోజైన శనివారం మెటా ఈ సమాధానం అందిచింది.
ఇన్స్టాగ్రామ్లోని పెయిడ్ (చెల్లింపు) ప్రకటనల్లో పిల్లల లైంగిక దోపిడీ, వేధింపుల కంటెంట్ (CSEAM) ఉండటంపై ప్రభుత్వం ఇటీవల మెటాకు కఠినమైన నోటీసు జారీ చేసింది. CSEAMను ప్రోత్సహించే, దానికి యాక్సెస్ను కల్పించే అన్ని ప్రకటనలు, కంటెంట్ను నిలిపివేయాలని MeitY (ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ) ఇన్స్టాగ్రామ్ను ఆదేశించింది. అలాగే, నిర్ణీత గడువులోగా దీనిపై వివరణాత్మక సమాధానం ఇవ్వాలని ఆదేశించింది. నోటీసు జారీ అయిన కొద్ది రోజుల్లోనే, మెటా తన యాప్లో CSAMను అరికట్టడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నాలను వివరించింది. ఇందులో భాగంగా AI-ఆధారిత గుర్తింపు, విస్తృత స్థాయి అమలు చర్యలను తెలిపింది. అలాగే, యువత భద్రతను కాపాడటానికి, ప్రకటనల సమీక్ష ప్రక్రియలను బలోపేతం చేయడానికి సాంకేతికత, వనరుల్లో పెట్టుబడులను కొనసాగిస్తామని హామీ ఇచ్చింది.
'సైబర్ దాడులను తట్టుకుని పనిచేయగల వ్యవస్థను భారత్ నిర్మించుకోవాలి'
ఇదిలా ఉండగా, సైబర్ దాడుల సమయంలో కూడా పనిచేయగల పటిష్ట, నమ్మకమైన సాఫ్ట్వేర్, హార్డ్వేర్ వ్యవస్థలను భారత్ నిర్మించుకోవాలని ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ (MeitY) కార్యదర్శి ఎస్. కృష్ణన్ అన్నారు. దేశం మరింత డిజిటల్ అవుతున్న తరుణంలో దైనందిన జీవితానికి మద్దతు ఇవ్వడానికి, వ్యాపారాన్ని సులభతరం చేయడానికి ఇది చాలా ముఖ్యమని అభిప్రాయపడ్డారు. 'డిజిటల్ థ్రెట్ రిపోర్ట్ 2025-26: ఫ్రమ్ ఫ్రంట్లైన్ ఇంటెలిజెన్స్ టు కలెక్టివ్ ఫోర్సైట్' ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో ఈ మేరకు ప్రసంగించారు. డిజిటలైజేషన్ లావాదేవీల్లో అడ్డంకులను తగ్గించడం, ఇంకా వాటిని వేగవంతం చేసి జీవితాన్ని సులభతరంగా మార్చి గణనీయమైన ప్రయోజనాలను అందించిందని కృష్ణన్ అన్నారు. అదే సమయంలో, ఈ విజయాలే కాకుండా సైబర్ ప్రమాదాల ముప్పు పొంచి ఉందన్నారు. దేశం డిజిటలైజేషన్ ప్రయోజనాలను కాపాడుకోవాలంటే సైబర్ భద్రత అత్యంత ముఖ్యమైన ఆందోళనల్లో ఒకటిగా మారిందని హెచ్చరించారు.
"AI సుపరిపాలనతో సహా మొత్తం డిజిటల్ పాలన, సైబర్ భద్రత, కార్యాచరణ స్థితిస్థాపకత రెండింటికీ తగిన ప్రాధాన్యం ఇచ్చేలా మనం మారాలి. అంతిమంగా, సైబర్ భద్రతా ముప్పులు ఉన్నప్పటికీ పనిచేయగల సాఫ్ట్వేర్, హార్డ్వేర్ స్థితిస్థాపక వ్యవస్థలను సృష్టించాలి. ఎందుకంటే రోజువారీ జీవనానికి, వ్యాపార సౌలభ్యం సారాంశం అక్కడే ఉంది. సైబర్ ముప్పులు మూడు స్థాయిల్లో పనిచేస్తాయి. మొదట వ్యక్తిగత స్థాయిలో సైబర్ నేరాలు ఆర్థికంగా, ప్రతిష్ట నష్టాలకు దారితీయవచ్చు. రెండోది సంస్థాగత స్థాయిలో రాన్సమ్వేర్, ఇతర హానికరమైన దాడులు సంస్థ కార్యకలాపాలను స్తంభింపజేసేందుకు ప్రయత్నిస్తాయి. ఇక జాతీయ స్థాయిలో సైబర్ దాడులు ప్రభుత్వాలను, ప్రభుత్వ మౌలిక సదుపాయాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటాయి. ఈ స్థాయిలో ఇది దాదాపు యుద్ధంలా మారుతుంది."
--ఎస్. కృష్ణన్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ (MeitY) కార్యదర్శి
సైబర్ ముప్పులను ఎదుర్కోవడంలో ప్రభుత్వంలోని వివిధ విభాగాలకు వేర్వేరు బాధ్యతలు ఉంటాయని కృష్ణన్ అన్నారు. "హోం వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ ప్రధానంగా వ్యక్తులను ప్రభావితం చేసే సైబర్ నేరాలతో వ్యవహరిస్తుంది. ప్రభుత్వ మౌలిక సదుపాయాల పరిరక్షణ, జాతీయ భద్రతలో బహుళ ఏజెన్సీలు పాలుపంచుకుంటాయి. ఇందులో MeitY ఇండియన్ కంప్యూటర్ ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీమ్ (CERT-In) కీలక సమన్వయ పాత్రలు పోషిస్తాయి. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) కొత్త సైబర్ సెక్యూరిటీ ప్రమాదాలను సృష్టిస్తున్నప్పటికీ, హానికరమైన వ్యక్తుల దాడులను మరింత సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవడానికి ఇది వీలు కల్పిస్తోంది. దేశ సైబర్ రక్షణను బలోపేతం చేయడానికి ఏఐని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడం, వేగంగా స్పందించడం చాలా కీలకం. సమర్థవంతమైన సైబర్ సెక్యూరిటీ వ్యవస్థకు అవగాహన, నిరంతర అప్రమత్తతే పునాది." అని అన్నారు.
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