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'గ్లోబల్ పాలసీలు కాదు- భారత చట్టాలే ఫాలో కావాలి'- మెటాకు కేంద్రం స్పష్టం

మెటా ప్లాట్‌ఫామ్‌లు భారత చట్టాలకు అనుగుణంగా పనిచేయాల్సిందేనన్న కేంద్రం- అల్గారిథమ్‌ను పూర్తిగా మార్చాలని ఆదేశించామనడం వాస్తవం కాదని స్పష్టీకరణ

Centre On Meta Rules
మెటా బృందం (ANI)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 9, 2026 at 1:02 PM IST

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Centre On Meta Rules : మెటా నిర్వహిస్తున్న సోషల్​ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లు ఇండియాలో పనిచేసేటప్పుడు భారత చట్టాలు, నిబంధనలకే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అమలు చేస్తున్న గ్లోబల్‌ పాలసీల ఆధారంగా మాత్రమే భారత్‌లో కార్యకలాపాలు కొనసాగించడం కుదరదని ప్రభుత్వ వర్గాలు తేల్చిచెప్పాయి. ఇటీవల ఎలక్ట్రానిక్స్‌ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్‌ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ (MeitY), మెటా ప్రతినిధుల మధ్య జరిగిన చర్చల నేపథ్యంలో ఆదివారం ఈ వ్యాఖ్యలు చేశాయి. అయితే మెటా తన అల్గారిథమ్‌ను పూర్తిగా మార్చాలని కేంద్రం ఆదేశించిందని చెప్పడం వాస్తవ విరుద్ధమని ప్రభుత్వ వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి. చర్చల ప్రధాన ఉద్దేశం మెటా కంటెంట్‌ పాలసీలు, మార్గదర్శకాలు భారత చట్టాలకు అనుగుణంగా ఉండేలా చూడటమేనని స్పష్టం చేశాయి.

భారత్‌లో కంటెంట్‌ మోడరేషన్‌ విషయంలో స్థానిక పరిస్థితులను అర్థం చేసుకోవడం కీలకమని మెటాకు సూచించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. దేశం వెలుపల ఉన్న మెటా బృందాలకు భారతీయ సామాజిక, సాంస్కృతిక అంశాలపై పూర్తి అవగాహన లేకపోవచ్చని పేర్కొన్నారు. అందువల్ల కంటెంట్‌ను సమర్థంగా పరిశీలించేందుకు భారత్‌లోని స్థానిక బృందాల భాగస్వామ్యాన్ని పెంచాలని సూచించినట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా భారతీయ భాషలు, వాటి సందర్భాలు, సాంస్కృతిక సూక్ష్మతలపై అర్థం చేసుకునే సామర్థ్యం మెరుగుపడాల్సిన అవసరం ఉందని అధికారులు అభిప్రాయపడ్డారు.

సీఎస్ఏఎం విషయంలో రాజీ లేదు
చైల్డ్‌ సెక్సువల్‌ అబ్యూస్‌ మెటీరియల్‌ (సీఎస్ఏఎం) అంశంపై ప్రభుత్వం అత్యంత కఠినంగా వ్యవహరిస్తోంది. ఇలాంటి కంటెంట్‌పై ఏ మాత్రం సహనం ఉండదని, రాజీ పడే ప్రస్తకే లేదని ప్రభుత్వ వర్గాలు స్పష్టం చేశాయి. సోషల్​ మీడియా ప్లాట్​పామ్​పై అలాంటి కంటెంట్​ కొసాగనివ్వడం నిబంధనలను తీవ్రంగా ఉల్లంఘించడమేని పేర్కొన్నాయి. కేవలం హామీలు ఇవ్వడం కాకుండా, ఇలాంటి కంటెంట్‌ను గుర్తించి అడ్డుకునేందుకు మెటా మరింత ముందస్తు, సమర్థవంతమైన చర్యలు తీసుకోవాలని తెలిపారు.

డీప్‌ఫేక్‌లపై జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి
ప్రముఖ వ్యక్తులకు సంబంధించిన డీప్​ఫేక్​ కంటెంట్​ విషయంలోనూ పలు అంశాలను మెటా దృష్టికి తీసుకెళ్లినట్లు అధికారులు తెలిపారు. అధికారికంగా ధ్రువీకరించిన లేదా సంబంధిత వ్యక్తులే నిర్వహించే హ్యాండిళ్ల నుంచి వచ్చే కంటెంట్​ను పొరపాటున డీప్​ఫేక్​గా గుర్తించకూడదని సూచించారు. ఇలాంటి సున్నితమైన వ్యవహారాల్లో పూర్తిగా ఆటోమేటెడ్‌ వ్యవస్థలపైనే ఆధారపడటం సరికాదని అభిప్రాయపడ్డారు. తొలగింపు చర్యకు ముందు అవసరమైన సందర్భాల్లో 'హ్యూమన్‌ ఇన్‌ ది లూప్‌' విధానాన్ని అమలు చేసి, మానవ పరిశీలన అనంతరం నిర్ణయం తీసుకోవాలని తెలిపారు. అయితే సింథటిక్​గా రూపొందించిన కంటెంట్​ విషయంలోనూ మెటాను అధికారులు ప్రశ్నించారు. ఒకసారి డీప్‌ఫేక్‌గా గుర్తించి తొలగించిన కంటెంట్‌, కొంతకాలానికి మళ్లీ ప్లాట్‌ఫామ్‌పై కనిపించడం, తిరిగి వైరల్‌ కావడంపై అధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. తొలగించిన కంటెంట్‌ మళ్లీ ప్రత్యక్షం కాకుండా మెటా తీసుకుంటున్న కాంక్రీట్‌ చర్యలేమిటో వివరించాలని కోరినట్లు తెలిపారు. ఒకసారి కంటెంట్‌ను నకిలీగా గుర్తించిన తర్వాత దానికి అల్గారిథమ్‌ ద్వారా మరింత ప్రచారం లభించకుండా చూడాలని స్పష్టం చేశారు.

యూజర్‌కు సంబంధం లేని కంటెంట్‌ ఎందుకు?
మెటా సిఫారు వ్యవస్థ, వైరాలిటీ అల్గారిథమ్​లపైనా కూడా అధికారులు ప్రశ్నలు సంధించారు. వినియోగదారుడి ఆసక్తికి సంబంధం లేని కంటెంట్​ తరచూ ఎందుకు కనిపిస్తోందని అరా తీశారు. యూజర్‌ ఆసక్తికి భిన్నమైన కంటెంట్‌ పదేపదే సిఫారుసు చేయడం, ప్లాట్‌ఫామ్‌ రికమెండేషన్‌ వ్యవస్థలో ఉన్న లోపాలను సూచిస్తోందని తెలిపారు. ముఖ్యంగా సింథటిక్‌గా రూపొందించిన కంటెంట్‌ను అల్గారిథమ్‌ ఎందుకు ఎక్కువ మందికి చేరేలా చేస్తోందో వివరించాలని మెటాకు చెప్పారు. ఒకసారి అలాంటి కంటెంట్‌ గుర్తించిన తర్వాత దాన్ని సిఫార్సు చేయకూడదని, తొలగించిన తర్వాత మళ్లీ మళ్లీ కనిపించకుండా చూడాలని స్పష్టం చేశారు.

ఈ అంశాలపై శుక్రవారం మెటా సాంకేతిక బృందం, అధికారుల మధ్య సమావేశం జరిగింది. ఆన్‌లైన్‌లో హానికరమైన కంటెంట్‌ను గుర్తించడం, నిర్వహించడం కోసం ప్రస్తుతం అమలు చేస్తున్న వ్యవస్థలను మెటా ప్రతినిధులు అధికారులకు వివరించినట్లు సమాచారం. అయితే చర్చలు ఇంకా పూర్తికాలేదు. ఇరు వర్గాలు సాంకేతిక అంశాలపై మరింత చర్చించేందుకు అంగీకరించాయి. వచ్చే వారం మరో విడత సమావేశాలు జరిగే అవకాశం ఉంది.

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