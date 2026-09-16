'మెటాను ఇక సాధారణ మధ్యవర్తిగా పరిగణించలేం- మరింత బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాల్సిందే'- కేంద్రం కీలక ప్రకటన!
మెటాను ఇక సాధారణ ఇంటర్మీడియరీగా చూడలేమన్న ప్రభుత్వ వర్గాలు- లీగల్ ఇమ్యూనిటీపై తుది నిర్ణయం న్యాయస్థానాలదేనని వ్యాఖ్యలు
Published : September 16, 2026 at 7:37 PM IST
Meta Algorithm Content Visibility : ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్ పేరెంట్ కంపెనీ మెటాకు సంబంధించి కేంద్రం కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. సోషల్ మీడియా వేదికలపై వినియోగదారులకు ఏ కంటెంట్ లేదా సమాచారం ఎక్కువగా కనిపించాలో/చేరాలో నిర్ణయించడానికి అల్గారిథమ్స్ ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు, మెటాను కేవలం సమాచారం చేరవేసే సాధారణ మధ్యవర్తిగా (ఇంటర్మీడియరీ) చూడలేమని ప్రభుత్వ వర్గాలు బుధవారం స్పష్టం చేశాయి. అదొక సర్వీస్ ప్రొవైడర్ కిందికి వస్తుందని, అలానే పరిగణించాలని పేర్కొన్నాయి. మిగతా సర్వీస్ ప్రొవైడర్ల మాదిరిగానే మెటాకు కూడా చట్టపరంగా ఎన్నో బాధ్యతలు ఉంటాయని, ఇక మీదట తన ప్లాట్ఫామ్ కంటెంట్ విషయంలో మరింత బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుందని వెల్లడించాయి.
ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో భారతీయ చట్టాల ప్రకారం సోషల్ మీడియా కంపెనీలకు లభించే సేఫ్ హర్బర్ ఇమ్యూనిటీ లేదా చట్టపరమైన రక్షణపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. మెటా తన ప్లాట్ఫామ్లో కంటెంట్ వ్యాప్తిని నియంత్రిస్తున్నందున, దానికి లీగల్ ఇమ్యూనిటీ వర్తించదని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అయితే ఇక్కడ చట్టపరమైన సంరక్షణకు సంబంధించి తుది నిర్ణయం న్యాయస్థానాల చేతుల్లోనే ఉంటుందని, అది వాటి పరిధిలోని అంశం అని స్పష్టం చేసింది. ఇప్పటికే ప్లాట్ఫామ్లోని లోపాలను, కంటెంట్ నియంత్రణలో జరిగిన పొరపాట్లను మెటా బహిరంగంగా ఒప్పుకుందని, ఈ క్రమంలోనే ఇప్పుడు మరింత జవాబుదారీగా ఉండాల్సి వస్తుందని పేర్కొంది. 'ప్రతి సర్వీస్ ప్రొవైడర్కు కొన్ని బాధ్యతలు ఉంటాయి. మెటా తన ప్లాట్ఫామ్లో ఉన్న కంటెంట్కు బాధ్యత వహించేందుకు అంగీకరించిన తర్వాత నెక్ట్స్ ఫేజ్లో మరిన్ని బాధ్యతలు కూడా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది' అని ప్రభుత్వ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.
నేరుగా 14C సైబర్ క్రైమ్ పోర్టల్కే సమాచారం!
అంతకుముందు ఆన్లైన్లో బాలల లైంగిక వేధింపుల కంటెంట్పై (CSEAM) మెటా తన తప్పును అంగీకరించిందని ప్రభుత్వ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. ఇక మీదట ఇలాంటి కంటెంట్పై భారతీయ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు సమాచారం అందిస్తామని మెటా హామీ ఇచ్చింది. డిజిటల్ వేదికల్లో పిల్లల భద్రతకు మరింత ప్రాధాన్యం ఇస్తామని, నేరస్థుల్ని చట్టం ముందు నిలబెట్టడానికి ఈ విషయంలో భారత ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేస్తామని మెటా అధికార ప్రతినిధి వెల్లడించారు. డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్లపై పిల్లల్ని రక్షించడం తమకు అత్యంత ప్రాధాన్యమైన అంశమని తెలిపారు. కేంద్ర హోం శాఖ పరిధిలోని ఇండియన్ సైబర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ (14C) నిర్వహిస్తున్నటువంటి సైబర్ క్రైమ్ పోర్టల్కు చిన్నారుల భద్రతకు సంబంధించిన కేసుల్ని నేరుగా నివేదించేందుకు మెటా అంగీకరించింది.
ఇప్పటివరకు ఇలాంటి చైల్డ్ సేఫ్టీకి సంబంధించిన కేసుల్ని మెటా అమెరికాకు చెందిన 'నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ మిస్సింగ్ అండ్ ఎక్స్ప్లోయిటెడ్ చిల్డ్రెన్ (NCMEC)' సంస్థకు రిపోర్ట్ చేసేది. ఇప్పుడు భారత్లోని చట్టాలకు అనుగుణంగా ఇక్కడ భారతీయ పోర్టల్కే సమాచారం ఇచ్చేందుకు ఒప్పుకుంది. అయితే ఇక్కడ భారతదేశంలో చట్ట అమలు సంస్థలకు నేరుగా రిపోర్ట్ చేసేందుకు అంగీకరించిన తొలి గ్లోబల్ టెక్ దిగ్గజం మెటానే కావడం విశేషం.
నిబంధనలు పాటించకపోతే అంతే సంగతులు!
భారత్లో ఆన్లైన్ భద్రత, చైల్డ్ అబ్యూస్ కంటెంట్, డీప్ఫేక్స్పై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటీవల మరింత నిఘాను పెంచింది. నిబంధనలు పాటించకపోతే ఏమాత్రం ఊరుకునేది లేదని హెచ్చరిస్తూ మెటా అంతర్జాతీయ ఉన్నతాధికారులను కొద్ది రోజుల కిందట భారత్కు పిలిపించి కేంద్ర ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ విచారించింది. ఇన్స్టాగ్రామ్ పెయిడ్ యాడ్స్ ద్వారా చిన్నారుల అశ్లీల కంటెంట్ను (చైల్డ్ అబ్యూస్ మెటీరియల్) ప్రోత్సహిస్తున్నారని, ప్రచారం చేస్తున్నారన్న వార్తలపై జులైలోనే ప్రభుత్వం మెటాపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. తక్షణమే ఆ ప్రకటనలను తొలగించి వివరణ ఇవ్వాలని కూడా ఆదేశించింది. జులై 3న జాతీయ బాలల హక్కుల పరిరక్షణ కమిషన్ (నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చైల్డ్ రైడ్స్- NCPCR) కూడా సుమోటా కింద మెటాకు నోటీసులు జారీ చేసింది. మెటా సమాధానం సంతృప్తికరంగా లేకపోవడంతో పూర్తి స్థాయి విచారణకు ఆదేశించింది. అంతేకాకుండా ఇక్కడ మెటా ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్, హెడ్ను వ్యక్తిగతంగా విచారణకు హాజరుకావాలని సమన్లు జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో వారం వ్యవధిలోనే రెండోసారి మెటా ఇండియా అధికారులు బుధవారం రోజు కమిషన్ ఎదుట విచారణకు హాజరయ్యారు.
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