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మోదీకి మెటా క్షమాపణలు- ఆ వీడియో తొలగింపునకు సాంకేతిక సమస్యే కారణమని వెల్లడి

మోదీ ఫేస్​బుక్ వీడియోను పునరుద్ధరించిన మెటా- ఉద్దేశపూర్వకంగా తొలగించలేదని స్పష్టం

PM Narendra Modi
PM Narendra Modi ((Photo/X/@narendramodi))
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 28, 2026 at 11:56 AM IST

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Meta Removed PM Post : ప్రధాని నరేంద్రమోదీ ఫేస్‌బుక్‌లో పోస్టు చేసిన వీడియోను తొలగించిన వివాదంపై మెటా సంస్థ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి క్షమాపణలు చెప్పింది. మోదీ వీడియోను ఉద్దేశపూర్వకంగా తొలగించలేదని, కేవలం సాంకేతిక కారణాల వల్ల అలా జరిగినట్లు మెటా స్పష్టత ఇచ్చింది. అంతేకాకుండా ఆ వీడియోను అందరికీ కనిపించేలా పునరుద్ధరించింది. అంతకుముందు ఈ వ్యవహారాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం తీవ్రంగా పరిగణించింది.

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