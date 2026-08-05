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మోదీ వీడియో తొలగింపు అంశం- క్షమాపణ చెప్పిన మార్క్‌ జుకర్‌బర్గ్‌!

ప్రధాని మోదీ పోస్టు తొలగింపు వివాదం తర్వాత మెటా గ్లోబల్ అధికారులతో కేంద్రం కీలక సమావేశం- చిన్నారుల దుర్వినియోగ కంటెంట్, డీప్‌ఫేక్‌లు, ప్లాట్‌ఫామ్ నిర్వహణలో లోపాలపై క్షమాపణ చెప్పినట్లు ప్రభుత్వ వర్గాల వెల్లడి

Zuckerberg Apology
PM MODI, META CEO ZUCKERBERG (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 5, 2026 at 5:04 PM IST

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Zuckerberg Apology : దేశంలో ఇటీవల చోటుచేసుకున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఫేస్‌బుక్ పోస్టు తొలగింపు వివాదం నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం, మెటా సంస్థ మధ్య కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. మెటా సీఈఓ మార్క్ జుకర్‌బర్గ్ చిన్నారుల లైంగిక దుర్వినియోగానికి సంబంధించిన కంటెంట్ (సీఎస్‌ఏఎం), డీప్‌ఫేక్‌లు, అలాగే ప్లాట్‌ఫామ్ నిర్వహణలో జరిగిన పొరపాట్లపై క్షమాపణలు తెలిపినట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు వెల్లడించాయి. మెటా గ్లోబల్ బృందం బుధవారం కేంద్ర సమాచార సాంకేతిక శాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్‌తో సమావేశమై పలు కీలక అంశాలపై చర్చించింది.

ప్రభుత్వ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఆ సమావేశంలో మెటా బృందానికి భారత చట్టాల ప్రకారం సోషల్ మీడియా సంస్థల బాధ్యతలను స్పష్టంగా వివరించారు. కంటెంట్‌ను ఎవరికీ చూపించాలనే విషయంలో మెటా స్వయంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నందున, తమను పూర్తిగా ఇంటర్మీడియరీగా పరిగణించలేమని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసినట్లు తెలిసింది. ఈ నేపథ్యంలో సమాచార సాంకేతిక చట్టంలోని 'సేఫ్ హార్బర్' రక్షణ వర్తించదని కూడా ప్రభుత్వ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.

అలాంటి చర్యలపై విచారం
సమావేశంలో మెటా ప్రతినిధులు కొన్ని రకాల కంటెంట్‌ను ప్రోత్సహించేందుకు భారీగా నిధులు ఖర్చు చేసిన విషయాన్ని అంగీకరించినట్లు ప్రభుత్వ వర్గాలు తెలిపాయి. అలాంటి చర్యలపై విచారం వ్యక్తం చేస్తూ, జరిగిన పొరపాట్లకు క్షమాపణలు చెప్పినట్లు సమాచారం. మెటా గ్లోబల్ అఫైర్స్ అధికారి జోయెల్ కాప్లన్‌తో పాటు పలువురు ఉన్నతాధికారులు ఈ సమావేశానికి హాజరయ్యారు. అనంతరం వారు ఐటీ శాఖ కార్యదర్శి ఎస్. కృష్ణన్‌తో కూడా ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు.

ఇటీవల ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ యువతను ఉద్దేశించి చేసిన వీడియో సందేశం ఫేస్‌బుక్‌లో కొంతసేపు అందుబాటులో లేకపోవడం దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. పేపర్ లీకులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రధాని పేర్కొన్న ఆ పోస్టును మెటా తొలుత తొలగించి, అనంతరం తిరిగి పునరుద్ధరించింది. దీనిని సాంకేతిక లోపంగా మెటా వివరణ ఇచ్చినా, ఆ వివరణ సంతృప్తికరంగా లేదని కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ అభిప్రాయపడింది.

కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రశ్నలు
ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో చెల్లింపు ప్రకటనల రూపంలో చిన్నారుల లైంగిక దుర్వినియోగ కంటెంట్ వ్యాప్తి చెందిన అంశంపైనా ప్రభుత్వం ఇటీవల మెటాకు నోటీసులు జారీ చేసింది. ఆ అంశంపై తీసుకున్న చర్యలేమిటి, డీప్‌ఫేక్‌లు వంటి కృత్రిమ మేధ ఆధారిత తప్పుడు సమాచారాన్ని అరికట్టేందుకు ఎలాంటి వ్యవస్థలు అమల్లో ఉన్నాయనే విషయాలను సమావేశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. ఐటీ శాఖ కార్యదర్శి ఎస్. కృష్ణన్ మంగళవారం మీడియాతో మాట్లాడుతూ, ప్రపంచంలో అగ్రగామి సాంకేతిక సంస్థగా ఉన్న మెటా ఇలాంటి సమస్యలను సమర్థంగా ఎదుర్కొనే సాంకేతిక సామర్థ్యం కలిగి ఉండాలని అన్నారు. అయినప్పటికీ కొన్ని అంశాల్లో ఎందుకు వైఫల్యాలు చోటుచేసుకున్నాయో తెలుసుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆయన వివరించారు.

భారత చట్టాలకు అనుగుణంగా సోషల్ మీడియా సంస్థలు ఎలా వ్యవహరించాలి, చట్టపరమైన నిబంధనలను ఎలా అమలు చేస్తాయి అనే విషయంలో స్పష్టమైన అవగాహన ఉండాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. ముఖ్యంగా ప్రముఖ ప్రజాప్రతినిధులు, ధ్రువీకరించిన ఖాతాల నుంచి వచ్చే పోస్టులను తొలగించే ముందు అదనపు భద్రతా చర్యలు ఉండాల్సిన అవసరాన్ని ప్రభుత్వం నొక్కిచెప్పింది. ప్రభుత్వ వర్గాల ప్రకారం, ఇది కేవలం సాంకేతిక సమస్య మాత్రమే కాకుండా జాతీయ భద్రత, ప్రజా శాంతి భద్రతలకు సంబంధించిన అంశంగా కూడా పరిగణిస్తున్నారు. మెటా అల్గారిథమ్ ఎలా పనిచేస్తుంది, కంటెంట్ ప్రాధాన్యతను ఏ ప్రమాణాల ఆధారంగా నిర్ణయిస్తుంది, అల్గారిథమిక్ పక్షపాతం ఉందా లేదా అనే అంశాలపై కూడా కేంద్రం వివరణ కోరింది.

ఈ వివాదం అనంతరం ప్రధాని మోదీతో పాటు ఇతర ప్రముఖుల సోషల్ మీడియా పోస్టులపై అదనపు పర్యవేక్షణ చేపడుతున్నట్లు మెటా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేఖ ద్వారా తెలిపింది. సీనియర్ అధికారుల పలు స్థాయిల పరిశీలన తర్వాతే అలాంటి పోస్టులపై చర్యలు తీసుకునేలా కొత్త భద్రతా వ్యవస్థను అమలు చేసినట్లు సంస్థ వివరించింది. ఇదిలా ఉండగా, ప్రధాని మోదీ ప్రసంగానికి సంబంధించిన ఫేస్‌బుక్ పోస్టు తొలగింపు ఘటనపై పార్లమెంటు ప్యానెల్ కూడా తీవ్రంగా స్పందించింది. ఈ ఘటనపై మెటా సీఈఓ మార్క్ జుకర్‌బర్గ్ బహిరంగంగా క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేసింది. మూడు రోజుల్లోగా క్షమాపణ చెప్పకపోతే ఆయనకు ప్రస్తుతం ఉన్న చట్టపరమైన రక్షణను ఉపసంహరించే అంశాన్ని పరిశీలించాలని సంబంధిత అధికారులకు సూచించినట్లు సమాచారం. అయితే ఆ అంశంపై ఇప్పటివరకు మెటా నుంచి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.

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