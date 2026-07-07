చిన్నారుల లైంగిక దోపిడీ ఘోర నేరం- అలాంటి కంటెంట్కు మా ప్లాట్ఫామ్లో స్థానం లేదు: మెటా
ఇన్స్టాగ్రామ్లో చిన్నారుల లైంగిక దోపిడీ కంటెంట్కు సంబంధించిన ప్రకటనలపై కేంద్రం నోటీసు- చిన్నారుల దోపిడీ అత్యంత ఘోర నేరమని దాన్ని అరికట్టేందుకు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని మెటా వెల్లడి
Published : July 7, 2026 at 10:48 PM IST
Centre On Meta : ఇన్స్టాగ్రామ్లో చిన్నారుల లైంగిక దోపిడీకి (CSEAM) సంబంధించిన ప్రకటనలు కనిపించాయన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం నోటీసు జారీ చేసిన తర్వాత మెటా స్పందించింది. చిన్నారుల లైంగిక దోపిడీ అత్యంత ఘోర నేరమని, అలాంటి కంటెంట్కు తమ ప్లాట్ఫారమ్లలో ఎలాంటి స్థానం లేదని స్పష్టం చేసింది. ఈ తరహా కంటెంట్ను గుర్తించి తొలగించేందుకు కృత్రిమ మేధ (AI), అధునాతన సాంకేతిక వ్యవస్థలు, కఠిన నిబంధనలను అమలు చేస్తున్నట్లు వివరించింది.
మెటా విడుదల చేసిన బ్లాగ్లో ఇటీవల భారత్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ ప్రకటనలకు సంబంధించిన వార్తలను ప్రస్తావించింది. ఈ ఘటనను తాము అత్యంత తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నామని పేర్కొంది. చిన్నారుల దోపిడీకి సంబంధించిన కంటెంట్ను తమ ప్లాట్ఫారమ్లలో అనుమతించబోమని, ఇటువంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలను మరింత బలోపేతం చేస్తున్నామని తెలిపింది. కొంతమంది చేసిన ఆరోపణల మాదిరిగా చిన్నారులతో సంబంధం ఉన్న ప్రకటనలను ఉద్దేశపూర్వకంగా నిర్దిష్ట వినియోగదారులకు చూపిస్తామని చెప్పడం పూర్తిగా అవాస్తవమని మెటా స్పష్టం చేసింది. దీనికి విరుద్ధంగా అనుమానాస్పదంగా వ్యవహరించే ఖాతాలను సాంకేతికత సహాయంతో గుర్తించి వెంటనే తొలగిస్తున్నామని వెల్లడించింది.
గత ఏడాది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్లలో నాలుగు మిలియన్లకుపైగా అనుమానాస్పద ఖాతాలను స్వయంచాలకంగా తొలగించినట్లు మెటా తెలిపింది. అలాగే చిన్నారుల లైంగిక దోపిడీకి సంబంధించిన 3.6 కోట్లకుపైగా కంటెంట్ను కూడా తొలగించినట్లు వెల్లడించింది. భారత్లో గత ఆరు నెలల కాలంలో అధునాతన AI వ్యవస్థల సహాయంతో అనుమానాస్పద బాహ్య లింకులను గుర్తించి 1.60 లక్షల ఖాతాలను తొలగించినట్లు మెటా పేర్కొంది. చిన్నారుల దోపిడీకి సంబంధించిన కార్యకలాపాలను గుర్తించేందుకు పలు సంకేతాలను విశ్లేషించే ప్రత్యేక వ్యవస్థలను ఉపయోగిస్తున్నట్లు తెలిపింది.
ఇటీవల వెలుగులోకి వచ్చిన ప్రకటనల విషయంలో తమకు సమాచారం అందకముందే కొన్ని ప్రకటనలు, వాటికి సంబంధించిన ఖాతాలను తమ వ్యవస్థలు గుర్తించి నిలిపివేశాయని మెటా తెలిపింది. అనంతరం జరిపిన అంతర్గత విచారణలో మరిన్ని నిబంధనలకు విరుద్ధమైన ప్రకటనలను తొలగించడంతో పాటు సంబంధిత ఖాతాలను డిసేబుల్ చేసినట్లు వెల్లడించింది. నిషేధిత కంటెంట్కు దారి తీసే వెబ్ లింకులను కూడా బ్లాక్ చేసినట్లు వివరించింది. గత వారం కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, సమాచార సాంకేతిక మంత్రిత్వ శాఖ (MeitY) మెటాకు కఠిన నోటీసు జారీ చేసింది. ఇన్స్టాగ్రామ్లో చిన్నారుల లైంగిక దోపిడీ కంటెంట్ను ప్రోత్సహించే ప్రకటనలు, ఇతర కంటెంట్ను వెంటనే తొలగించాలని ఆదేశించింది. ఈ ఘటనపై ఏడు రోజుల్లోగా పూర్తి వివరణ ఇవ్వాలని కూడా మెటాను ఆదేశించింది. కేంద్ర ఐటీ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ఆదేశాల మేరకు మెటా ప్రతినిధులను పిలిపించి వివరణ కోరాలని మంత్రిత్వ శాఖ అధికారులు నిర్ణయించారు. చిన్నారుల లైంగిక దోపిడీకి సంబంధించిన కంటెంట్పై ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం సహించబోమని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
ఈ వ్యవహారంపై ఇటీవల వచ్చిన బీబీసీ కథనం కూడా కేంద్రం దృష్టిని ఆకర్షించింది. మెటా సిఫారసు వ్యవస్థ ద్వారా చిన్నారుల లైంగిక దోపిడీకి సంబంధించిన వీడియోలు కొంతమందికి చేరుతున్నాయని, భద్రతా వ్యవస్థల్లో లోపాలు ఉన్నాయని ఆ కథనంలో ఆరోపణలు వచ్చాయి. అలాగే ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్లలో సంస్థ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఇలాంటి ప్రకటనలు కూడా కనిపించినట్లు పేర్కొంది. కొన్ని ప్రకటనల్లో "రేప్ వీడియో", "చైల్డ్ వీడియో" వంటి పదాలను ఉపయోగించి వినియోగదారులను టెలిగ్రామ్ ఛానళ్లకు మళ్లిస్తున్నట్లు, అక్కడ ఈ తరహా నిషేధిత కంటెంట్ విక్రయానికి ఉంచినట్లు ఆరోపణలు వెలువడ్డాయి. ఈ అంశాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం అత్యంత తీవ్రంగా పరిగణిస్తూ మెటా నుంచి సమగ్ర వివరణ కోరింది. చిన్నారుల భద్రతకు అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నామని, చట్ట అమలు సంస్థలతో కలిసి పనిచేస్తూ ఈ తరహా నేరాలను అరికట్టేందుకు తమ చర్యలను నిరంతరం బలోపేతం చేస్తున్నామని మెటా తెలిపింది. AI ఆధారిత గుర్తింపు వ్యవస్థలను మరింత సమర్థవంతంగా తీర్చిదిద్దడంతో పాటు నిబంధనలు ఉల్లంఘించే ఖాతాలు, ప్రకటనలు, లింకులపై వేగంగా చర్యలు తీసుకుంటామని వెల్లడించింది.
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