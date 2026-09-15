బాలలపై లైంగిక వేధింపులపై మెటా కీలక నిర్ణయం- ఆ కేసుల వివరాలను అందించేందుకు అంగీకారం!
ఫేస్బుక్ మాతృసంస్థ మెటా కీలక నిర్ణయం- చిన్నారులపై లైంగిక వేధింపుల కేసుల వివరాలను దర్యాప్తు సంస్థలకు చెప్పేందుకు అంగీకారం- ఈ మేరకు భారత ప్రభుత్వ వర్గాల వెల్లడి
ప్రతీకాత్మక చిత్రం ((IANS))
Published : September 15, 2026 at 10:00 AM IST
India on Meta Child Abuse Content : బాలలపై లైంగిక వేధింపుల కేసుల వివరాలను దర్యాప్తు సంస్థలకు అందించేందుకు టెక్ దిగ్గజం మెటా అంగీకరించిందని ప్రభుత్వ వర్గాలు మంగళవారం తెలిపాయి. దేశంలో పనిచేస్తున్న ఏ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్కైనా పిల్లల ఆన్లైన్ భద్రతను నిర్ధరించడం ఒక ప్రాథమిక బాధ్యతని పేర్కొన్నాయి. ఈ విషయంలో రాజీ పడే ప్రసక్తే లేదని స్పష్టం చేశాయి. ఆన్లైన్లో పిల్లల భద్రతను నిర్ధరించడానికి చురుకైన చర్యలు తీసుకోని ఓ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లపై కేంద్రం ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంటుందని హెచ్చరించాయి.