'ఆందోళనలు హింసకు దారితీస్తాయి'- CJP నేతల కేసు విచారణలో ఫ్రాన్స్ అల్లర్లను ప్రస్తావించిన హైకోర్టు
దిల్లీ హైకోర్టులో సౌరవ్ దాస్, ఆశుతోష్ రాంకాకు ఊరట లభించలేదు. ప్రత్యామ్నాయ న్యాయ మార్గాన్ని ఆశ్రయించాలని హైకోర్టు సూచించింది.
Published : October 21, 2026 at 3:39 PM IST
HC On CJP Leaders Plea : S.E.C జ్యుడీషియల్ కస్టడీ పొడిగింపును సవాలు చేస్తూ కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ నేతలు సౌరవ్ దాస్, అశుతోశ్ రాంకా దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై దిల్లీ హైకోర్టు కీలక సూచనలు చేసింది. స్పెషల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్ వద్ద విచారణ పూర్తయ్యే వరకు వేచి చూడాలని పేర్కొంది. అప్పటికీ సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే అప్పీలేట్ కోర్టును ఆశ్రయించాలని జస్టిస్ సుబ్రమణియం ప్రసాద్ ధర్మాసనం సూచించింది. ఫ్రాన్స్లో విద్యార్థుల ఆందోళనలు అగ్నిప్రమాదాలు, దోపిడీలకు దారితీసిన పరిణామాలను ఈ సందర్భంగా ప్రస్తావించింది. దీంతో సీజేపీ నేతలు హైకోర్టులో తమ పిటిషన్ను ఉపసంహరించుకున్నారు. ఈ కేసులో ఆర్టికల్ 226 కింద పిటిషన్ దాఖలు చేయడం సరైన పరిష్కారం కాదని కోర్టు మౌఖికంగా వ్యాఖ్యానించింది. దసరా సెలవుల్లో కోర్టు మూసి ఉన్నప్పటికీ అత్యవసర విచారణ కోరడంతో ధర్మాసనం ఈ కేసును చేపట్టింది. అక్టోబర్ 13న నిరసనలకు అనుమతి లేని జంతర్ మంతర్ వద్ద ఈ ఇద్దరు CJP నేతలు తాళం వేసి ఉన్న గేటు దూకి లోపలికి వెళ్లారు. జాతీయ జెండాను ప్రదర్శిస్తూ ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ జ్ఞానేశ్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేయగా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. తొలుతు ఐదు రోజుల జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారు. అనంతరం అక్టోబర్ 19న స్పెషల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్ వారి కస్టడీని అక్టోబర్ 21 వరకు పొడిగిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. దానిని సవాలు చేస్తూ వీరు హైకోర్టును ఆశ్రయించారు.