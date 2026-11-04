టెక్ రంగంలో భారత్ సరికొత్త రికార్డ్- 3 స్వదేశీ AI మోడల్స్ ఆవిష్కరణ
Indigenous AI Models : కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలోని ఇండియా-ఏఐ మిషన్ తాజాగా మూడు స్వదేశీ ఫౌండేషన్ ఏఐ మోడళ్లను ఆవిష్కరించింది.
Published : November 4, 2026 at 7:03 AM IST
స్వదేశీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సామర్థ్యాన్ని పెంచే దిశగా భారత్ కీలక ముందడుగు వేసింది. కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలోని ఇండియా-ఏఐ మిషన్ తాజాగా మూడు స్వదేశీ ఫౌండేషన్ ఏఐ మోడళ్లను ఆవిష్కరించింది. సోకెట్ ల్యాబ్స్ అభివృద్ధి చేసిన 'ఏకా-1', జెన్టెక్యూ రూపొందించిన 'ధీర్-2బీ', 'ధీర్-5బీ' మోడళ్లను ఐటీ శాఖ కార్యదర్శి ఎస్ కృష్ణన్ విడుదల చేశారు. రక్షణ, ప్రభుత్వ, పారిశ్రామిక, విద్యా రంగాల్లో డేటా భద్రత, ఆటోమేషన్ కోసం 'ధీర్ 2బీ', 'ధీర్ 5బీ' మోడళ్లు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయని అధికారులు తెలిపారు.
ఇవి ఇంగ్లీష్తో పాటు 10 భారతీయ భాషల్లో సేవలందిస్తాయి. తక్కువ కనెక్టివిటీ ఉన్న, అత్యంత సున్నితమైన ప్రాంతాల్లో ఇవి మెరుగ్గా పనిచేస్తాయని జెన్టెక్యూ సీఈఓ శశికుమార్ వెల్లడించారు. వినియోగదారుల డేటా ఫోన్లోనే భద్రంగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు. ఇక సోకెట్ ల్యాబ్స్ రూపొందించిన 'ఏకా-1' మోడల్ ఇంగ్లీష్తో సహా రాజ్యాంగం గుర్తించిన 22 భారతీయ భాషల్లో పనిచేస్తుంది. బ్యాంకింగ్, ఆర్థిక సేవలు, సైబర్ భద్రత రంగాల అవసరాల కోసం దీన్ని తీర్చిదిద్దారు. 26.3 బిలియన్ పారామీటర్లతో కూడిన ఈమోడల్కు 7.5 ట్రిలియన్ టోకెన్ల ద్వారా శిక్షణ ఇచ్చినట్లు సోకెట్ CEO అభిషేక్ ఉప్పర్వాల్ తెలిపారు. ఇంటర్నెట్ లేకుండానే ఆఫ్లైన్లో నేరుగా మొబైల్ ఫోన్లలో పనిచేయగలగడం ఈ ఏఐ మోడళ్ల ప్రత్యేకత అని ఐటీ శాఖ కార్యదర్శి తెలిపారు.