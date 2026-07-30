మెటాకు కేంద్రం సమన్లు- వారం రోజుల్లో హాజరు కావాలని ఆదేశం
ప్రధాని మోదీ వీడియో తొలగింపు ఘటనపై కేంద్రం సీరియస్- విధానపరమైన, సాంకేతిక అంశాలపై వివరణ ఇవ్వాలని మెటాకు సూచన- జులై 28 నుంచి ప్రముఖుల ఖాతాలకు కొత్త ప్రోటోకాల్స్ అమలు చేస్తున్నామని మెటా వెల్లడి
Published : July 30, 2026 at 3:02 PM IST
Centre Summons To Meta : ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి సంబంధించిన వీడియో తొలగింపు వ్యవహారం దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారిన వేళ, కేంద్ర ప్రభుత్వం మెటాపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఆ ఘటనపై పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునేందుకు సంస్థ అత్యున్నత ప్రతినిధులు హాజరై వివరణ ఇవ్వాలని కేంద్రం ఆదేశించింది. వచ్చే వారం నుంచి పది రోజుల లోపు మెటా ప్రతినిధులు ప్రభుత్వ అధికారులను కలిసి విధానపరమైన, సాంకేతిక అంశాలపై వివరణ ఇవ్వనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, సమాచార సాంకేతిక శాఖ (MeitY) కార్యదర్శి ఎస్. కృష్ణన్ గురువారం ఆ విషయాన్ని వెల్లడించారు. మెటా ప్లాట్ఫామ్స్లో ఇటీవల చోటుచేసుకున్న పరిణామాలు, ముఖ్యంగా ప్రముఖుల ఖాతాలకు సంబంధించిన సమస్యలు ఎలా తలెత్తుతున్నాయి? వాటి వెనుక ఉన్న సాంకేతిక కారణాలేంటి? భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా సంస్థ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోనుంది? అనే అంశాలపై ప్రభుత్వం స్పష్టత కోరుతోందని ఆయన తెలిపారు.