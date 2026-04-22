మే 1 నుంచే అమల్లోకి ఆన్లైన్ గేమింగ్ చట్టం- నియంత్రణ సంస్థ కార్యకలాపాలు : కేంద్రం
ఓజీఏఐ ఛైర్పర్సన్గా కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్ సమాచార సాంకేతిక శాఖ అదనపు కార్యదర్శి
Published : April 22, 2026 at 5:59 PM IST
Online Gaming Rules 2026 : ఆన్లైన్ గేమింగ్ చట్టం, నియంత్రణ సంస్థ, ఇతర నిబంధనలు ఈ ఏడాది మే 1 నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. ప్రమోషన్ అండ్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ గేమింగ్ యాక్ట్ - 2025 ప్రకారం ఏర్పాటైన ఆన్లైన్ గేమింగ్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఓజీఏఐ - OGAI) సంస్థ ఇక కార్యకలాపాలను ప్రారంభించనుంది. ఓజీఏఐ ఛైర్పర్సన్గా కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్ సమాచార సాంకేతిక శాఖ అదనపు కార్యదర్శి వ్యవహరించనున్నారు. ఈ ఆన్లైన్ గేమింగ్ నియంత్రణ సంస్థలో సభ్యులుగా కేంద్ర హోంశాఖ, ఆర్థిక సేవల విభాగం, సమాచార ప్రసార శాఖ, యువజన, క్రీడా వ్యవహారాల శాఖ, న్యాయ వ్యవహారాల విభాగం సంయుక్త కార్యదర్శులు ఉంటారు. ఈవివరాలతో తాజాగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఓ నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది.