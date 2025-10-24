ETV Bharat / bharat

ఆర్థర్ రోడ్ జైలుకు ఆర్థిక మోసగాడు మెహుల్ చోక్సీ- బ్యారక్ నంబర్ 12లో విచారణ- భారత్ సన్నాహాలు!

ముంబయిలోని ఆర్థర్ రోడ్ జైలులో మెహుల్ చోక్సీ‌ విచారణ- బ్యారక్ నంబర్ 12లో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు- భారీ భద్రత నడుమ దర్యాప్తు- త్వరలోనే బెల్జియం నుంచి భారత్‌కు ఆర్థిక మోసగాడు చోక్సీ‌

Mehul Choksi
Mehul Choksi (IANS)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 24, 2025 at 1:42 PM IST

3 Min Read
Mehul Choksi Extradition To India : పరారీలో ఉన్న ఆర్థిక మోసగాడు, రూ.13,850 కోట్ల పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ స్కామ్ నిందితుడు 66 ఏళ్ల మెహుల్ చోక్సీ‌పై పెద్ద అప్‌డేట్ వచ్చింది. త్వరలో బెల్జియం నుంచి భారత్‌కు ఆయన్ను తీసుకురాగానే ఎక్కడ విచారిస్తారనే దానిపై క్లారిటీ వచ్చింది. ముంబయిలోని ఆర్థర్ రోడ్ జైలులో ఆయన్ను ఉంచుతారని తెలిసింది. ఆ జైలులోని వసతులు, సౌకర్యాలకు సంబంధించిన ఫొటోలను ఇప్పటికే బెల్జియంలోని యాంట్‌వెర్ప్ నగర కోర్టుకు భారత్ సమర్పించినట్లు సమాచారం. పూర్తి భద్రత నడుమ, మానవ హక్కులకు భంగం కలగని రీతిలో చోక్సీని విచారిస్తామని కోర్టుకు భారత సర్కారు తెలిపింది. బెల్జియం కోర్టుకు భారత ప్రభుత్వం అందించిన సమాచారం ప్రకారం మెహుల్ చోక్సీ‌ని ముంబయి ఆర్థర్ రోడ్ జైలులోని బ్యారక్ నంబర్ 12లో ఉంచుతారు. ఈ జైలులోని ఏ జనరల్ బ్యారక్‌లోనూ ఆయన్ను ఉంచరు. బ్యారక్ నంబర్ 12లో మంచి వెంటిలేషన్ ఉంటుంది. ఆ బ్యారక్‌కు పూర్తి భద్రతను కల్పించి, నిత్యం మానిటరింగ్ చేస్తారు. ఈ బ్యారక్‌లో 2 సెల్స్, ఒక టాయిలెట్ ఉన్నాయి.

గతవారమే భారత్‌కు లైన్ క్లియర్
మెహుల్ చోక్సీ‌ని భారత్‌కు అప్పగించే ప్రతిపాదనకు బెల్జియంలోని యాంట్‌వెర్ప్ నగర కోర్టు గత శుక్రవారమే(అక్టోబరు 17న) ఆమోదముద్ర వేసింది. భారత్‌పై మెహుల్ చోక్సీ‌ చేసిన కిడ్నాప్ అభియోగాలను సైతం కోర్టు తోసిపుచ్చింది. యాంట్‌వెర్ప్ నగర కోర్టు ఆదేశాలపై బెల్జియం సుప్రీంకోర్టులో అప్పీల్ చేసుకునేందుకు చోక్సీకి ఈనెల 31 వరకు అవకాశం ఉంది. అప్పటిలోగా ఏం జరుగుతుంది? చోక్సీ ఏం చేస్తాడు? అనే దానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది.

Mehul Choksi Extradition To India
ఆర్థర్ రోడ్ జైలుకు ఆర్థిక మోసగాడు మెహుల్ చోక్సీ (ETV Bharat)

భారత జైళ్లు అధ్వానం అంటూ పిటిషన్
భారత్‌ నుంచి పరారై విదేశాల్లో ఉంటున్న ఆర్థిక మోసగాడు మెహుల్ చోక్సీ‌ని తమకు అప్పగించాలంటూ 2018లో ఇంటర్‌ పోల్‌కు సీబీఐ రెడ్ కార్నర్ నోటీసును జారీ చేసింది. ఆ సమయంలో ఇంటర్‌ పోల్‌‌లో చోక్సీ‌ ఓ పిటిషన్ దాఖలు చేశాడు. భారత జైళ్లు అధ్వానంగా ఉంటాయని, అక్కడ మానవ హక్కుల అమలు సరిగ్గా జరగదని అందులో ఆరోపించాడు. ఒకవేళ మెహుల్ చోక్సీ‌ని తమకు అప్పగిస్తే, జైలులో ఏకాంతంగా ఉండేలా ప్రత్యేక ఏర్పాట్ల నడుమ అతడిని ఉంచుతామని ఇంటర్‌ పోల్‌‌‌కు భారత్ హామీ ఇచ్చింది. చోక్సీ హక్కులకు భంగం కలగకుండా దర్యాప్తు చేస్తామని భరోసా ఇచ్చింది.

'భారత్ నుంచి ఆంటిగ్వాకు చోక్సీ‌ పరార్'
మెహుల్ చోక్సీ‌ 2018 జనవరి 2న భారత్‌ నుంచి పారిపోయాడు. తొలుత అతడు ఆంటిగ్వా అండ్ బార్బుడా దేశంలో ఆశ్రయం పొందాడు. అక్కడ ఉండగా 2021 మే నెలలో హనీట్రాపింగ్ ద్వారా భారత ఏజెంట్లు తనను కిడ్నాప్ చేసి బలవంతంగా డొమినికా దేశానికి తరలించారని మెహుల్ చోక్సీ‌ ఆరోపించారు. వాస్తవానికి ఆయనే ఆంటిగ్వా నుంచి డొమినికాకు పారిపోయినట్లు సమాచారం.

'డొమినికాలో 51 రోజులు జైలులో'
అక్రమంగా తమ దేశంలోకి ప్రవేశించారనే అభియోగాలతో డొమినికా పోలీసులు 2021 మే 23న చోక్సీని అరెస్టు చేశారు. 51 రోజుల పాటు డొమినికా దేశ జైలులో ఆయన ఉన్నాడు. అనంతరం వైద్య చికిత్సలు చేయించుకోవాల్సి ఉందంటూ ఆంటిగ్వాకు చోక్సీ తిరిగి వెళ్లారు. ఆ తర్వాత ఆయనపై ఉన్న కేసును డొమినికా దేశ కోర్టు కొట్టివేసింది. 2022 జూన్‌లో కిడ్నాప్ ఆరోపణలతో భారత ప్రభుత్వం, భారత ఏజెంట్లపై ఆంటిగ్వాలో మెహుల్ చోక్సీ‌ కేసులు పెట్టారు. ఆ ఆరోపణలన్నీ అవాస్తవాలని భారత సర్కారు అప్పట్లోనే అక్కడి కోర్టుకు వివరణ ఇచ్చింది.

బెల్జియం మీదుగా స్విట్జర్లాండ్‌కు పారిపోయే యత్నం
ఆంటిగ్వా నుంచి చోక్సీని స్వదేశానికి తీసుకొచ్చే యత్నాలను భారత సర్కారు వేగవంతం చేసింది. ఈ విషయం తెలియడంతో బెల్జియం మీదుగా స్విట్జర్లాండ్‌కు పారిపోవాలని ఆయన భావించారు. దీనిపై భారత నిఘా వర్గాలకు పక్కా సమాచారం అందింది. ఈ వివరాలను బెల్జియం పోలీసులకు భారత్ చేరవేసింది. యాంట్‌వెర్ప్ నగరంలో చోక్సీ ఉంటున్నాడని తెలిపింది. దీంతో ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 14న బెల్జియం పోలీసులు ఆయన్ను అరెస్టు చేశారు.

