మేఘాలయ బొగ్గు గనిలో పేలుడు- 16 మంది మృతి

మేఘాలయాలో ఘోర ప్రమాదం- 16 మంది కార్మికులు మృతి

Published : February 5, 2026 at 7:43 PM IST

Meghalaya Mine Accident: మేఘాలయాలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. బొగ్గు గనిలో భారీ పేలుడు జరిగి 16 మంది కూలీలు దుర్మరణం చెందారు. ఇంకా మరికొందరు శిథిలాల కింద చిక్కుకుపోయారు. ఈస్ట్ జైంతియా హిల్స్ జిల్లాలోని థాంగ్‌స్కై ప్రాంతంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది.

పోలీసులు చెప్పిన వివరాలు ప్రకారం
గనిలో బొగ్గు తవ్వకాలు చేస్తున్న సమయంలో ఈ పేలుడు సంభవించింది. ఫలితంగా కూలీలు అందులోనే చిక్కుకుపోయారు. వారిలో ఎక్కువ మంది అసోంకు చెందినవారిగా తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఘటనా స్థలిలో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ గనిని అక్రమంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు అనుమానాలు ఉన్నాయి. అయితే పేలుడుకు గల కారణాలు మాత్రం తెలియాల్సి ఉంది.

కాగా, మేఘాలయలో ర్యాట్‌హోల్ మైనింగ్‌, అశాస్త్రీయ పద్ధతుల్లో తవ్వకాలను 2014లోనే జాతీయ హరిత ట్రైబ్యునల్ (NGT) నిషేధించింది. కాగా ఎన్‌జీటీ నిషేధాన్ని నిషేధాన్ని సుప్రీంకోర్టు కూడా సమర్థించింది. సమాంతరంగా సన్నని గుంతలు తవ్వుతూ బొగ్గును బయటకు తీసే పద్ధతినే ర్యాట్‌ హోల్‌ మైనింగ్‌ అని పిలుస్తారు. ఇలా నేలలో ఇరుకైన గుంతలను తవ్వడాన్నే ర్యాట్‌ హోల్‌గా వ్యవహరిస్తారు. సుమారు నాలుగు అడుగుల వెడల్పుతో కేవలం ఒక్క మనిషి మాత్రమే వెళ్లగలిగేలా ఉంటుంది.

