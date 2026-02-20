ETV Bharat / bharat

ఫుట్​బాల్ ఆడుతూ ఎంపీ మృతి- మోదీ, సీఎం సంతాపం

మేఘాలయ పార్లమెండ్ సభ్యుడు రికీ ఆండ్రూ జె సింగ్కాన్ మృతి- ప్రధాని, ముఖ్యమంత్రి సహా పార్టీ నేతల సంతాపం

Meghalaya MP
Meghalaya MP (Source : IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 20, 2026 at 9:36 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Meghalaya MP Ricky Syngkon Passed Away : మేఘాలయ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో తీవ్ర విషాదం జరిగింది. షిల్లాంగ్‌ పార్లమెంట్ సభ్యుడు, ప్రతిపక్ష పార్టీ వాయిస్ ఆఫ్ ది పీపుల్ పార్టీ ముఖ్య నేత రికీ ఆండ్రూ జె సింగ్కాన్ (54) గురువారం మృతి చెందారు. గురువారం సాయంత్రం మావ్లై మావియోంగ్‌లోని ఓ మైదానంలో స్నేహితులతో కలిసి ఫుట్సల్​ (ఫుట్‌‌‌బాల్​లో ఒక రకమైన ఆట) ఆడుతూ అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలిపోయారు. అప్రమత్తమైన స్నేహితులు వెంటనే స్థానికంగా ఉన్న కమ్యూనిటీ హెల్త్​ సెంటర్​కు తరలించారు.

మెరుగైన వైద్యం కోసం అక్కడ్నుంచి జైవ్‌ డాక్టర్ హెచ్ గోర్డాన్ రాబర్ట్స్ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లగా అప్పటికే పరిస్థితి విషమించింది. దీంతో అక్కడ చికిత్స పొందుతూ సింగ్కాన్ తుది శ్వాస విడిచారు. ఆయన ఆకస్మిక మరణం పట్ల ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ, మేఘాలయ ముఖ్యమంత్రి కాన్రాడ్ సంగ్మా, పార్టీ నేతలు పలువురు విచారం వ్యక్తం చేశారు. 'షిల్లాంగ్ లోక్‌సభ ఎంపీ డాక్టర్ రికీ ఎజె సింగ్కాన్ మరణం బాధాకరం. మేఘాలయ ప్రజలకు ఆయన చేసిన అంకితభావ సేవకు ఆయన చిరకాలం గుర్తుండిపోతారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి' అని ప్రధాని నరేంద్రమోదీ సంతాపం పోస్టు షేర్ చేశారు.

సింగ్కాన్ ఎల్లప్పుడూ ప్రజల కోసం ఆలోచించే వ్యక్తి అని, అంకితభావంతో పనిచేసే నాయకుడు అని సీఎం కాన్రాడ్ సంగ్మా పేర్కొన్నారు. ఆయన మృతి పట్ల విచారం వ్యక్తం చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టు షేర్ చేశారు. 'షిల్లాంగ్ ఎంపీ గౌరవనీయులైన డాక్టర్ రికీ ఎ జె సింగ్కాన్ అకాల మరణంతో తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి, విచారానికి గురయ్యాను. డాక్టర్ రికీ అంకితభావం, కరుణ గల నాయకుడు. ప్రజాసేవ పట్ల ఎంతో ఉత్సాహం, అచంచలమైన నిబద్ధత కలిగి ఉండేవారు. వినయం, దార్శనికతతో ప్రజాసేవ చేసేవారు. ఈ క్లిష్ట సమయంలో ఆయన కుటుంబం, స్నేహితులు, శ్రేయోభిలాషులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలుపుతున్నాను' అని సీఎం ఎక్స్​లో పోస్టు షేర్ చేశారు.

షిల్లాంగ్ పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గం నుంచి ఎన్నికైన సభ్యుడు డాక్టర్ రికీ సింగ్కాన్ అకాల మరణవార్త విని నేను చాలా బాధపడ్డాను. ఆయన మరణం ఆయన కుటుంబానికి, ప్రియమైనవారికి మాత్రమే కాదు, ప్రజలకు కూడా తీరని లోటు. ఆయన ప్రజలపట్ల అంకితభావం నిబద్ధతతో సేవలందించారు. డాక్టర్ సింగ్కాన్ నిజాయితీపరుడు, కష్టపడి పనిచేసే నాయకుడు. ఆయన ఎల్లప్పుడూ ప్రజల సంక్షేమం కోసమే పోరాడేవారు. ప్రజా జీవితానికి, మన రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఆయన చేసిన కృషి ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయి. ఈ దుఃఖ సమయంలో, ఆయన కుటుంబానికి సంతాపం తెలుపుతున్నాను. ఈ క్లిష్ట సమయంలో ఆయన కుటుంబానికి ధైర్యం ప్రసాదించాలని దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నా' అని మేఘాలయ రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి వైలాద్మికి షిల్లా ఎక్స్​లో పోస్టు చేశారు.

అసోం సీఎం హిమంత బిశ్వ శర్మ
షిల్లాంగ్‌లో మరణించిన మేఘాలయ లోక్‌సభ ఎంపీ, వాయిస్ ఆఫ్ ది పీపుల్ పార్టీ (VPP) నాయకుడు రికీ ఆండ్రూ జె. సింగ్‌కాన్ అకాల మరణం తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నా. ఆయన పవిత్ర ఆత్మకు శాంతి కలగాలని ప్రార్థిస్తూ, ఈ తీవ్ర క్లిష్ట సమయంలో వారి కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలుపుతున్నా' అని అసోం ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేసింది.

కాగా, మేఘాలయలో రెండు లోక్​సభ నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి. ఒకటి సింగ్కాన్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న షిల్లాంగ్ కాగా, ఇంకోటి తుర. 2024లో వాయిస్ ఆఫ్ ది పీపుల్ పార్టీ తరఫున లోక్​సభ ఎన్నికల్లో పోటీచేసిన సింగ్కాన్, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి విన్​సెంట్ పాలపై 3 లక్షల పై చిలుకు ఓట్ల మెజార్టీతో విజయం సాధించారు. ఆర్థిక శాస్త్రంలో పీహెచ్‌డీ చేసిన సింగ్కాన్ రాజకీయాల్లోకి రాకముందు నార్త్ ఈస్ట్ హిల్ యూనివర్సిటిలో ప్రొఫెసర్​గా పనిచేశారు.

కరిష్మా కపూర్ మాజీ భర్త మృతి- తేనెటీగ మింగడం వల్లేనట!

గ్రౌండ్​లో క్రికెట్​ ఆడుతూ గుండెపోటుతో కుప్పకూలిన యువకుడు

TAGGED:

MEGHALAYA MP PASSED AWAY
MEGHALAYA LOK SABHA SEATS 2024
MEGHALAYA MP LIST
MEGHALAYA MP PASSED AWAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.