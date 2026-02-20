ఫుట్బాల్ ఆడుతూ ఎంపీ మృతి- మోదీ, సీఎం సంతాపం
Published : February 20, 2026 at 9:36 AM IST
Meghalaya MP Ricky Syngkon Passed Away : మేఘాలయ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో తీవ్ర విషాదం జరిగింది. షిల్లాంగ్ పార్లమెంట్ సభ్యుడు, ప్రతిపక్ష పార్టీ వాయిస్ ఆఫ్ ది పీపుల్ పార్టీ ముఖ్య నేత రికీ ఆండ్రూ జె సింగ్కాన్ (54) గురువారం మృతి చెందారు. గురువారం సాయంత్రం మావ్లై మావియోంగ్లోని ఓ మైదానంలో స్నేహితులతో కలిసి ఫుట్సల్ (ఫుట్బాల్లో ఒక రకమైన ఆట) ఆడుతూ అకస్మాత్తుగా కుప్పకూలిపోయారు. అప్రమత్తమైన స్నేహితులు వెంటనే స్థానికంగా ఉన్న కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్కు తరలించారు.
మెరుగైన వైద్యం కోసం అక్కడ్నుంచి జైవ్ డాక్టర్ హెచ్ గోర్డాన్ రాబర్ట్స్ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లగా అప్పటికే పరిస్థితి విషమించింది. దీంతో అక్కడ చికిత్స పొందుతూ సింగ్కాన్ తుది శ్వాస విడిచారు. ఆయన ఆకస్మిక మరణం పట్ల ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ, మేఘాలయ ముఖ్యమంత్రి కాన్రాడ్ సంగ్మా, పార్టీ నేతలు పలువురు విచారం వ్యక్తం చేశారు. 'షిల్లాంగ్ లోక్సభ ఎంపీ డాక్టర్ రికీ ఎజె సింగ్కాన్ మరణం బాధాకరం. మేఘాలయ ప్రజలకు ఆయన చేసిన అంకితభావ సేవకు ఆయన చిరకాలం గుర్తుండిపోతారు. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలి' అని ప్రధాని నరేంద్రమోదీ సంతాపం పోస్టు షేర్ చేశారు.
Saddened by the passing of Lok Sabha MP from Shillong, Dr. Ricky AJ Syngkon. He will be remembered for his dedicated service to the people of Meghalaya. My thoughts are with his family, friends and supporters during this difficult time. May his soul rest in peace.— Narendra Modi (@narendramodi) February 20, 2026
సింగ్కాన్ ఎల్లప్పుడూ ప్రజల కోసం ఆలోచించే వ్యక్తి అని, అంకితభావంతో పనిచేసే నాయకుడు అని సీఎం కాన్రాడ్ సంగ్మా పేర్కొన్నారు. ఆయన మృతి పట్ల విచారం వ్యక్తం చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టు షేర్ చేశారు. 'షిల్లాంగ్ ఎంపీ గౌరవనీయులైన డాక్టర్ రికీ ఎ జె సింగ్కాన్ అకాల మరణంతో తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి, విచారానికి గురయ్యాను. డాక్టర్ రికీ అంకితభావం, కరుణ గల నాయకుడు. ప్రజాసేవ పట్ల ఎంతో ఉత్సాహం, అచంచలమైన నిబద్ధత కలిగి ఉండేవారు. వినయం, దార్శనికతతో ప్రజాసేవ చేసేవారు. ఈ క్లిష్ట సమయంలో ఆయన కుటుంబం, స్నేహితులు, శ్రేయోభిలాషులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలుపుతున్నాను' అని సీఎం ఎక్స్లో పోస్టు షేర్ చేశారు.
Deeply shocked and profoundly saddened by the untimely demise of Hon’ble MP from Shillong, Dr. Ricky A J Syngkon. Dr. Ricky was a dedicated and compassionate leader, with deep enthusiasm for public service and unwavering commitment to his people. He was rooted in faith and served… pic.twitter.com/BeSgPrkWEZ— Conrad K Sangma (@SangmaConrad) February 19, 2026
షిల్లాంగ్ పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గం నుంచి ఎన్నికైన సభ్యుడు డాక్టర్ రికీ సింగ్కాన్ అకాల మరణవార్త విని నేను చాలా బాధపడ్డాను. ఆయన మరణం ఆయన కుటుంబానికి, ప్రియమైనవారికి మాత్రమే కాదు, ప్రజలకు కూడా తీరని లోటు. ఆయన ప్రజలపట్ల అంకితభావం నిబద్ధతతో సేవలందించారు. డాక్టర్ సింగ్కాన్ నిజాయితీపరుడు, కష్టపడి పనిచేసే నాయకుడు. ఆయన ఎల్లప్పుడూ ప్రజల సంక్షేమం కోసమే పోరాడేవారు. ప్రజా జీవితానికి, మన రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఆయన చేసిన కృషి ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయి. ఈ దుఃఖ సమయంలో, ఆయన కుటుంబానికి సంతాపం తెలుపుతున్నాను. ఈ క్లిష్ట సమయంలో ఆయన కుటుంబానికి ధైర్యం ప్రసాదించాలని దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నా' అని మేఘాలయ రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి వైలాద్మికి షిల్లా ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు.
అసోం సీఎం హిమంత బిశ్వ శర్మ
షిల్లాంగ్లో మరణించిన మేఘాలయ లోక్సభ ఎంపీ, వాయిస్ ఆఫ్ ది పీపుల్ పార్టీ (VPP) నాయకుడు రికీ ఆండ్రూ జె. సింగ్కాన్ అకాల మరణం తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నా. ఆయన పవిత్ర ఆత్మకు శాంతి కలగాలని ప్రార్థిస్తూ, ఈ తీవ్ర క్లిష్ట సమయంలో వారి కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలుపుతున్నా' అని అసోం ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది.
కాగా, మేఘాలయలో రెండు లోక్సభ నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి. ఒకటి సింగ్కాన్ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న షిల్లాంగ్ కాగా, ఇంకోటి తుర. 2024లో వాయిస్ ఆఫ్ ది పీపుల్ పార్టీ తరఫున లోక్సభ ఎన్నికల్లో పోటీచేసిన సింగ్కాన్, కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి విన్సెంట్ పాలపై 3 లక్షల పై చిలుకు ఓట్ల మెజార్టీతో విజయం సాధించారు. ఆర్థిక శాస్త్రంలో పీహెచ్డీ చేసిన సింగ్కాన్ రాజకీయాల్లోకి రాకముందు నార్త్ ఈస్ట్ హిల్ యూనివర్సిటిలో ప్రొఫెసర్గా పనిచేశారు.
