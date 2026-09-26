ETV Bharat / bharat

మాల్టాలో గారో వీరుల సమాధులు గుర్తింపు- మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం జరిగిన 111 ఏళ్ల తర్వాత వెలుగులోకి

మాల్టా దేశంలో మేఘాలయ స్పీకర్ నేతృత్వంలో ప్రతినిధి బృందం పర్యటన- అక్కడ తమ రాష్ట్రానికి చెందిన ముగ్గురు గారో యోధుల సమాధులు గుర్తింపు

Garo Warriors Graves In Malta
ముగ్గురు గారో యోధుల సమాధులను గుర్తించిన మేఘాలయ అసెంబ్లీ బృందం (ANI)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 26, 2026 at 1:04 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Garo Warriors Graves In Malta : మధ్యధరా సముద్రంలోని ద్వీప దేశమైన మాల్టాలోని 'పియెటా మిలిటరీ శ్మశానవాటిక'లో ముగ్గురు గారో యోధుల సమాధులను మేఘాలయ అసెంబ్లీ బృందం గుర్తించింది. బ్రిటిష్ 69వ గారో లేబర్ కంపెనీ తరఫున వీరు ముగ్గురు మొదటి ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో వీరు ముగ్గురు పాల్గొన్నారు. మేఘాలయ అసెంబ్లీ స్పీకర్ థామస్ ఏ సంగ్మా నేతృత్వంలోని ప్రతినిధి బృందం కామన్వెల్త్ నిర్వహణలో ఉన్న ఆ సైనిక స్మశానవాటికలో ఖననం చేసిన నలుగురు గారో యోధులకు (ఖేవ్ మరాక్ సమాధితో కలిపి) నివాళులర్పించింది. ఈ మేరకు మేఘాలయ అసెంబ్లీ స్పీకర్ థామస్ ఏ సంగ్మా తెలిపారు.

గారో యోధులు అంటే ఈశాన్య రాష్ట్రమైన మేఘాలయకు చెందిన అత్యంత సాహసవంతులైన గిరిజన వీరులు. 19వ శతాబ్దంలో బ్రిటిష్ వలస పాలనకు వ్యతిరేకంగా తమ మాతృభూమిని, సంస్కృతిని కాపాడుకోవడానికి వీరు చేసిన పోరాటాలు భారత స్వాతంత్య్ర సంగ్రామ చరిత్రలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయాయి. వీరు భారత్ పొరుగుదేశమైన బంగ్లాదేశ్‌లోనూ కొద్ది సంఖ్యలో ఉన్నారు.

TAGGED:

GARO WARRIORS GRAVES DISCOVERY
GARO WARRIORS IN MEGHALAYA
MEGHALAYA GARO TRIBE HISTORY
MEGHALAYA ASSEMBLY DELEGATION MALTA
GARO WARRIORS GRAVES IN MALTA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.