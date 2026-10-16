భర్తను హత్య చేసిన భార్య, ప్రియుడికి ఉరిశిక్ష- మనుస్మృతి శ్లోకాన్ని చెప్పిన కోర్టు
ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని మేరఠ్లో సంచలనం సృష్టించిన అమిత్ కశ్యప్ హత్య కేసులో అదనపు జిల్లా న్యాయస్థానం సంచలన తీర్పు వెలువరించింది. భర్తను హత్య చేసిన భార్య రవిత, ఆమె ప్రియుడు అమర్దీప్లకు మరణశిక్ష ఖరారు చేసింది.
Published : October 16, 2026 at 7:41 PM IST
Meerut Snake Bite Case : ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని మేరఠ్లో భర్తను ప్రియుడితో కలిసి చంపి పాము కాటుతో మరణించాడని నమ్మించిన కేసులో ఓ మహిళకు కోర్టు మరణ శిక్ష విధించింది. గతేడాది ఏప్రిల్లో ఘటన జరగ్గా ఇరుపక్షాల వాదనలు, సాక్ష్యాధారాలను పరిశీలించిన న్యాయస్థానం ఆ మహిళ, ఆమె ప్రియుడ్ని దోషులుగా తేల్చింది. ఈ కేసును అరుదైనదిగా భావించిన కోర్టు తాజాగా నిందితులకు మరణశిక్ష విధిస్తూ తీర్పునిచ్చింది. శుక్రవారం మరణశిక్ష విధిస్తూ, "శిక్ష భయం సమాజాన్ని అదుపులో ఉంచుతుంది" అని కోర్టు మనుస్మృతిలోని శ్లోకాన్ని ఉటంకించింది.
మేరఠ్లోని అక్బర్పూర్ సదాత్ గ్రామానికి చెందిన అమిత్ కశ్యప్ భార్య రవితకు, అతడి స్నేహితుడు అమర్దీప్తో వివాహేతర సంబంధం ఏర్పడింది. ఈ విషయం భర్త అమిత్కు తెలియడంతో ఇంట్లో రోజూ గొడవలు జరిగేవి. దీంతో అడ్డు తొలగించుకోవాలని భావించిన భార్య రవిత, ప్రియుడితో కలిసి నిద్రిస్తున్న అమిత్ గొంతు నులిమి హత్య చేసింది. ఆ తర్వాత అనుమానం రాకుండా ఉండేందుకు ఓ పామును కొని శవం కింద ఉంచి, పాము కాటు వల్లే చనిపోయాడని అందరినీ నమ్మించారు. కానీ, పోస్టుమార్టంలో ఊపిరాడక చనిపోయినట్లు తెలిసింది. దీనికి తోడు నిందితుల మధ్య జరిగిన 50కి పైగా ఫోన్ కాల్స్ డేటా ఆధారంగా పోలీసులు ఈ కేసును ఛేదించారు. ఈ కేసును అత్యంత అరుదైనదిగా పరిగణించిన న్యాయస్థానం నిందితులకు మరణ శిక్ష విధిస్తూ తీర్పునిచ్చింది. ఉత్తర్ప్రదేశ్లో ఇంతకుముందు సంచలనం రేపిన బ్లూడ్రమ్ హత్య కేసులోనూ మహిళ, ఆమె ప్రియుడికి కోర్టు మరణశిక్ష విధించింది.