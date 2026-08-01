ప్రాక్టీస్ కోసం రోజుకు 50కి.మీ ప్రయాణం- 16 ఏళ్లకే 50కిపైగా పతకాలు- యంగ్ షూటర్ గౌరీ స్టోరీ ఇదే!
తండ్రి కల సాకారం చేసేందుకు కూతురు కృషి- ఒలింపిక్స్లో పాల్గొని మెడల్ సాధించాలని టార్గెట్- షూటింగ్లో అదరగొడుతున్న ఉత్తర్ప్రదేశ్కు చెందిన యంగ్ షూటర్ గౌరీ
Published : August 1, 2026 at 3:24 PM IST
Meerut Shooter Gauri Inspirational Story : కష్టపడితే విజయం దానంతట అదే వస్తుందని అంటుంటారు పెద్దలు. అదే విషయాన్ని నిజం చేసి చూపించింది ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని మేరఠ్కు చెందిన గౌరీ. మారుమూల పల్లెలో పుట్టిన గౌరీ షూటింగ్(క్రీడ)లో అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతోంది. ఒలింపిక్స్లో దేశానికి మెడల్ తేవడమే లక్ష్యంగా శ్రమిస్తోంది. ప్రతిరోజూ షూటింగ్ ప్రాక్టీస్ కోసం 50 కి.మీలు ప్రయాణిస్తోంది. కాగా, 16 ఏళ్ల వయసుకే గౌరీ 50కి పైగా పతకాలను గెలుచుకుంది. ఆ యువతి ఇన్ని విజయాలు సాధించడంలో ఆమె కుటుంబ సభ్యులు కీలక పాత్ర పోషించారు.
తండ్రి టార్గెట్ కోసం గౌరీ శ్రమ
ఒకప్పుడు గొప్ప షూటర్గా మారి దేశం కోసం పతకాలు సాధించి తన జిల్లాకు, రాష్ట్రానికి కీర్తిని తీసుకురావాలని కలలు కన్నాడు గౌరీ తండ్రి విపిన్ సాంగ్వాన్. దురదృష్టవశాత్తు ఓ ప్రమాదంలో ఆయన తన కుడి చేతి బొటనవేలును కోల్పోయాడు. దీంతో విపిన్ కల చెదిరిపోయింది. ఇప్పుడు తన కూతురి ద్వారా తన కలను నిజం చేసుకోవాలనుకుంటున్నారాయన. గౌరీ తన అద్భుతమైన షూటింగ్ స్కిల్స్తో 'షూటర్ బిటియా'గా పేరు పొందింది. షూటింగ్లో వరుస విజయాలతో దూసుకెళ్తోంది.
అదరగొడుతున్న రైతు బిడ్డ
మేరఠ్లోని అర్నావలి గ్రామం గౌరీ స్వస్థలం. ఆమె తండ్రి విపిన్ రైతు. ఎనిమిదేళ్ల క్రితం గౌరీ తన షూటింగ్ కెరీర్ను ప్రారంభించింది. పిల్లలు సాధారణంగా ఆటబొమ్మలతో ఆడుకునే వయసులోనే గౌరీ పిస్టల్ను చేతబట్టింది. అంత చిన్న ఏజ్లోనే క్రమశిక్షణతో కూడిన దినచర్య, కఠోర సాధన ప్రారంభించింది. గౌరీని ఆమె తండ్రి విపిన్ నిరంతరం ప్రోత్సహించాడు. తండ్రి కోరికను అర్థం చేసుకున్న గౌరీ ఏమాత్రం వెనకడుకు వేయకుండా శ్రమిస్తోంది.
ఇప్పటివరకు గౌరీ 50కి పైగా పతకాలు గెలుచుకుంది. ఒలింపిక్స్లో దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించి, పతకం సాధించాలన్నది ఆమె కల. గౌరీ సీబీఎస్ఈ క్లస్టర్ ఈవెంట్లలో చాలా పతకాలు సాధించింది. అంతేకాకుండా ప్రైవేట్ టోర్నమెంట్లలో నిలకడగా రాణిస్తూ మెడల్స్ గెలిచింది. ఇటీవల దేశ రాజధాని దిల్లీలో జరిగిన యూపీ స్టేట్ షూటింగ్ ఛాంపియన్షిప్లో 25 మీటర్ల పిస్టల్ షూటింగ్ ఈవెంట్లో బంగారు పతకం గెలుచుకుంది. గతేడాది ఇంటర్-స్కూల్ యూపీ ఛాంపియన్షిప్లో కూడా పసిడి మెడల్ను దక్కించుకుంది. 10 మీటర్లు, 20 మీటర్లు, 25 మీటర్ల ఎయిర్ పిస్టల్ పోటీలలో పాల్గొంటూ పలు వేదికలపై అదరగొడుతోంది.
నా తండ్రి ఏళ్ల తరబడి మంచానికి పరిమతమయ్యాడు : గౌరీ
తన తండ్రి లక్ష్యం కోసం నిరంతరం కృషి చేస్తున్నానని గౌరీ అంటోంది. షూటింగ్ విభాగంలో దేశానికి ఒలింపిక్ పతకం తీసుకుకురావడం కోసం శ్రమిస్తున్నానని వివరించింది. " నా తండ్రి విపిన్ ఒలింపిక్స్లో విజయం సాధించి దేశానికి పతకం తీసుకురావాలని అనుకున్నారు. అయితే ఒక ప్రమాదంలో ఆయన కుడి చేతి బొటనవేలు కోల్పోయాడు. దీంతో పరిస్థితులు ఒక్కసారిగా మారిపోయాయి. నా తండ్రి ఏళ్ల తరబడి మంచానికే పరిమితమయ్యాడు. దాంతో షూటర్ కావాలన్న ఆయన కల నెరవేరలేదు. చిన్నప్పటి నుంచే నాకు షూటింగ్ నేర్పించాలని నా తండ్రి భావించేవారు. నేను ఇప్పటివరకు 50కి పైగా పతకాలు గెలుచుకున్నాను. ఒలింపిక్స్లో దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించి పతకం సాధించడమే నా కల. " అని గౌరీ పేర్కొంది.
ప్రాక్టీస్ కోసం సుదూర ప్రయాణం
షూటింగ్ సాధన కోసం గౌరీ ప్రతిరోజూ తన గ్రామం అర్నావలి నుంచి బరౌత్కు వెళ్తోంది. అంటే గత ఎనిమిదేళ్లుగా ప్రతిరోజూ ప్రాక్టీస్ కోసం రెండు వైపులా 50 కిలోమీటర్ల దూరం బస్సులో ప్రయాణిస్తోంది. ప్రతిరోజూ సగటున 5-6 గంటల పాటు షూటింగ్ సాధన చేస్తోంది. అయితే గౌరీ ఆటలో పడి తన చదువును నిర్లక్ష్యం చేయలేదు. ప్రస్తుతం 12వ తరగతి చదువుతోంది.
గౌరీ తన కెరీర్లో చూసిన ఎత్తుపల్లాలు, సవాళ్లు, విజయాల గురించి వివరించాడు ఆమె తండ్రి విపిన్. తాను గౌరీని అమ్మాయిలా చూడలేదన్నాడు. తాను సాధించలేకపోయిన విజయాలను గౌరీ సాధించాలని కోరుకుంటున్నానని చెప్పాడు. తన కుమార్తె విజయం కోసం ఎన్ని అవాంతరాలనైనా ఎదుర్కొవడానికైనా సిద్ధమని తెలిపాడు. తన సోదరుడు మరణించడంతో ఆయన కుటుంబ పోషణ బాధ్యత కూడా తనపై పడిందని వెల్లడించాడు. తన కష్టానికి, పట్టుదలకు తగ్గ ఫలితం వస్తుందని విశ్వసిస్తున్నానని అన్నాడు.
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