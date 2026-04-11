ఇంట్లోనే కూతురు డెడ్ బాడీ- 5 నెలలుగా పక్కనే తండ్రి- దుర్వాసన రాకుండా పర్ఫ్యూమ్స్
ఐదు నెలల క్రితం ఇంట్లోనే చనిపోయిన కూతురు- మృతదేహాంలోనే ఇంట్లోనే ఉంటున్న తండ్రి- బంధువుల ప్రశ్నించగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఘటన
Published : April 11, 2026 at 2:21 PM IST
Man Living Daughter Dead Body : ఐదు నెలల క్రితం మృతిచెందిన ఓ యువతి అస్థిపంజరం ఇంట్లో లభించడం కలకలం రేపింది. అయితే అదే ఇంట్లో యువతి మృతదేహంతోనే తండ్రి నివసించడం సంచలనంగా మారింది. మృతదేహం నుంచి దుర్వాసన రాకుండా తండ్రి ఇంట్లో అనేక పర్ఫ్యూమ్స్ ఉపయోగించినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఈ ఘటన ఉత్తర్ప్రదేశ్లో జరిగింది.
పోలీసులు తెలిపిన వివరాలు ప్రకారం, మేరఠ్లోని సదర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని తేలీ మొహల్లాలో ఉదయ్ భాను బిస్వాస్ (76) అనే వ్యక్తి నివసిస్తున్నాడు. మాధ్యమిక విద్యాశాఖలో క్లర్క్గా పనిచేసి రిటైర్ అయ్యారు. ఆయన ఒక కుమార్తె ఉంది. ఆమె పేరు ప్రియాంక బిస్వాస్. ఆమె తండ్రితోనే ఉంటోంది. ఆమె డబుల్ ఎంఏ, ఎంటెక్ చిదివింది. ప్రియాంక ప్రైవేట్ టీచర్గా పనిచేస్తూ కంప్యూటర్ సబ్జెక్ట్ బోధించేది.
13 ఏళ్ల క్రితం ఉదయ్ భాను భార్య మరణం తర్వాత ప్రియాంక మానసికంగా కృంగిపోయింది. ఎవరితోనూ మాట్లాడకుండా, నిశ్శబ్దంగా ఉండేది. కాలక్రమేణా ఆమె ఆరోగ్యం కూడా క్షీణించింది. ఆమెకు కామెర్ల సమస్య కూడా వచ్చింది. చికిత్స తర్వాత ఇద్దరూ ఒక్కసారిగా కనిపించకుండా పోయారు. కొన్ని రోజుల తర్వాత ప్రత్యక్షమైన ఉదయ్ భాను, కుమార్తెను చికిత్స కోసం దెహ్రాదూన్ తీసుకెళ్లానని, ఇప్పడు ఆమె అక్కడే ఉంటుందని ఇతరులకు చెబుతుండేవాడు.
అనుమానంతో బయటపడిన నిజం
అయితే శుక్రవారం (ఏప్రిల్ 10)న ఉదయ్భానను టీ దుకాణంలో చూసిన ఓ బంధువు, ప్రియాంక ఆరోగ్యం గురించి అడిగాడు. మొదట ఆయన అదే పాత కథ చెప్పినా, అనుమానం రావడంతో బంధువులు మరింతగా ప్రశ్నించారు. చివరికి కూతురు ఇంట్లోనే ఉందని చెప్పడంతో, వారు సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్లారు. ఇంట్లో వారికి కనిపించిన దృశ్యం షాక్కు గురిచేసింది. బెడ్పై ఒక అస్థిపంజరం ఉండగా, దానిపై క్లాత్ కప్పి ఉంది. అచ్చం ఎవరో నిద్రపోతున్నట్టుగా కనిపించింది. బంధువులు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
పోలీసుల దర్యాప్తు
ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు అస్థిపంజరాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని శవపరీక్షలు నిమిత్తం ఆస్పత్రికి పంపించారు. ఇంట్లో పెద్ద సంఖ్యలో పర్ఫ్యూమ్ బాటిల్స్ లభించాయని పోలీసులు చెప్పారు. మృతదేహం దుర్వాసన దాచేందుకు వాటిని ఉపయోగించినట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. ఇంట్లో దొరికిన అస్థిపంజరం ప్రియాంకదేనని, ఐదు నెలల క్రితమే మరణించినట్లు పోలీసుల ఎదుట ఉదయ్ భాను ఒప్పుకున్నాడు.
అయితే డిసెంబర్ 5న చివరిసారిగా ప్రియాంకను చూశామని, ఆ తర్వాత ఆమె కనిపించలేదని బంధువులు చెబుతున్నారు. అదే సమయంలో ప్రియాంకకు ఉదయ్ భాను ఓ మత గురువు దగ్గర చికిత్స చేయించాడనే కొందరు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ విషయంపై చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానిక నాయకులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. మృతదేహం పూర్తిగా కుళ్లిపోయిన స్థితిలో ఉందని సివిల్ లైన్స్ సీఓ నవీనా శుక్లా తెలిపారు. అన్ని కోణాల్లో దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని అన్నారు. పూర్తి వివరాలు వెలుగులోకి వచ్చిన తరువాత తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు.
కొడుకు ఆరోగ్యం కోసం కూతురు నరబలి
ఇటీవల కొడుకు ఆరోగ్యం బాగుపడాలని కన్న కూతుర్నే నరబలి ఇచ్చింది. ఈ దారుణం ఝార్ఖండ్లోని హజారీబాగ్లో జరిగింది. ఈ ఘటనలో మొత్తం ముగ్గురు నిందితులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. కుసుంబా గ్రామానికి రష్మీ దేవి అనే మహిళ కొడుకు సుధీర్ కుమార్ సింగ్ గతేడాదిగా శారీరక, మానసిక అనారోగ్యంతో ఇబ్బందిపడుతున్నాడు. దీంతో రష్మీ పలుమార్లు గ్రామంలోని శాంతి దేవి (మంత్రగత్తె)ను పలుమార్లు సంప్రదించింది. ఈ క్రమంలో సుధీర్ ఆరోగ్యం శాశ్వతంగా బాగుపడాలంటే ఒక కన్య బాలికను బలి ఇవ్వాలని రష్మీకి శాంతి సూచించింది. రష్మీ చిన్న కూతురిలో దైవశక్తి కొలువై ఉందని, ఆమెను బలి ఇవ్వడం అత్యంత శుభప్రదమైన కార్యమని శాంతి నమ్మపలికింది. ఈ మాటలు విన్న రష్మీ తన కుమార్తెను అష్టమినాడు నరబలి ఇచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. పూర్తి కథనం కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.