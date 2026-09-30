బ్లూ డ్రమ్ కేసులో కీలక తీర్పు- మృతుడి భార్య, ఆమె ప్రియుడిని దోషులుగా తేల్చిన మేరఠ్ కోర్టు
గతేడాది ప్రియుడితో కలిసి భర్తను హత్య చేసిన మహిళ- అనంతరం బ్లూ డ్రమ్లో కుక్కి, సిమెంటుతో కప్పిన వైనం- దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన మేరఠ్ ఘటన
Published : September 30, 2026 at 9:26 PM IST
Blue Drum Case : భర్తను చంపి అతడి శవాన్ని డ్రమ్లో దాచిపెట్టిన ఘటన అప్పట్లో దేశవ్యాప్తంగా కలకలం రేపింది. అయితే, తాజాగా ఈ కేసులో ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని మేరఠ్ కోర్టు బుధవారం కీలక తీర్పు వెలువరించింది. మృతుడి భార్య, ఆమె ప్రియుడిని దోషులుగా తేల్చుతూ కీలక తీర్పును ఇచ్చింది. జిల్లా కోర్టు న్యాయమూర్తి అరవింద్ కుమార్ మిశ్రా వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఈ సంచలన తీర్పును వెలువరించారు.
ప్రాసిక్యూషన్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ముస్కాన్ అనే మహిళ, తన ప్రియుడు సాహిల్తో కలిసి భర్త సౌరభ్ రాజ్పుత్ను హత్య చేయడానికి నేరపూరిత కుట్ర పన్నింది. పధకం ప్రకారం హత్య జరిగిన తర్వాత వీరిద్దరూ కలిసి రాజ్పుత్ మృతదేహాన్ని నీలిరంగు డ్రమ్ములో దాచి, సాక్ష్యాలను నిర్వీర్యం చేయడానికి ప్రయత్నించారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి మొత్తం 22 మంది సాక్షులను ప్రాసిక్యూషన్ తరపున న్యాయవాదులు కోర్టు ముందు ప్రవేశపెట్టారు. అలాగే, సాంకేతిక, భౌతిక ఆధారాలను కూడా సమర్పించారు. నిందితులకు విధించే శిక్షను త్వరలో ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.
ఈ కేసులో ప్రాసిక్యూషన్ బృందం ఎంతో శ్రద్ధగా పనిచేసిందని ప్రభుత్వం తరఫున వాదించిన న్యాయవాది కృష్ణన్ కుమార్ దుబే తెలిపారు. ప్రతి విచారణ తేదీన సాక్షులు కోర్టుకు హాజరయ్యేలా చూడటం వల్లే తక్కువ సమయంలోనే ఈ కేసు ముగింపు దశకు చేరుకుందని తెలిపారు. ఈ కేసులో దోషులకు విధించే శిక్షను ఖరారు చేయడానికి కోర్టు 10 నుంచి 15 రోజుల సమయం ఇచ్చిందని పేర్కొన్నారు. అయితే, నిందితులకు ఎలాంటి శిక్ష పడే అవకాశం ఉందనే ప్రశ్నకు దూబే స్పందిస్తూ ఇలా అన్నారు. "వారు చేసిన ఘోరమైన నేరానికి గానూ కచ్చితంగా ఉరిశిక్ష పడాలని నేను భావిస్తున్నా" అని దూబే చెప్పారు.
అసలేం జరిగింది?
ఉత్తర్ప్రదేశ్లోని మేరఠ్లో ముస్కాన్ అనే మహిళ తన భర్త అయిన మర్చంట్ నేవీ అధికారి సౌరభ్ రాజ్పుత్ను ప్రియుడితో కలిసి అత్యంత దారుణంగా హత్య చేసింది. గతేడాది మార్చిలో జరిగిన ఈ ఘటన మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపింది. మేరఠ్కు చెందిన మర్చంట్ నేవీ ఉద్యోగి సౌరభ్ రాజ్పుత్కు, ముస్కాన్ రస్కోగీకి 2016లో వివాహం జరిగింది. వీరిద్దరిది ప్రేమ వివాహం. అయితే, సౌరభ్ ఉద్యోగం వదిలిపెట్టడంతో దంపతుల మధ్య గొడవలు మొదలయ్యాయి. ఈ క్రమంలో, సౌరభ్ స్నేహితుడు సాహిల్ శుక్లాతో ముస్కాన్ వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకుంది. ఇది గుర్తించిన సౌరభ్ ముస్కాన్ను గట్టిగా మందలించాడు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య గొడవలు తీవ్రమయ్యాయి. ఈ క్రమంలోనే భర్త సౌరభ్ను అడ్డుతొలగించుకునేందుకు ముస్కాన్ తన ప్రియుడితో కలిసి ప్లాన్ చేసింది. భోజనంలో నిద్ర మాత్రలు కలిపి, భర్త నిద్రలో జారుకున్నాక ప్రియుడితో కలిసి హత్య చేసింది. శవాన్ని 15 ముక్కలుగా కోసి ప్లాస్టిక్ డ్రమ్ములో వేసి సిమెంట్తో కప్పిపెట్టింది. అనంతరం ప్రియుడితో కలిసి మనాలి పారిపోయింది.
అయితే, తనపై ఎవరికి అనుమానం రాకుండా ఉండేందుకు సౌరభ్ ఫోన్ నుంచే సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఫొటోలు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉండేది. చాలారోజులుగా సౌరభ్ ఫోన్ ఎత్తకపోవటంతో అనుమానం వ్యక్తం చేసిన అతడి తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు, సౌరభ్ భార్య ముస్కాన్తో పాటు ఆమె ప్రియుడు సాహిల్ శుక్లాను అదుపులోకి తీసుకొని విచారించగా తామె హత్య చేసినట్లు వారిద్దరూ ఒప్పుకున్నారు. తమ కుమారుడిని అత్యంత దారుణంగా హత్యచేసిన వారిద్దరిని ఉరితీయాలని ముస్కాన్ తల్లిదండ్రులు పేర్కొన్నారు. సౌరబ్ హత్యకు న్యాయం జరిగేంత వరకూ అతడి తల్లిదండ్రులకు అండగా ఉంటామని చెప్పారు.
ఎన్నికల సంఘం పనితీరుకు నిరసనగా 2న 'జైల్ భరో' - అభిజిత్ దిప్కే పిలుపు
దక్షిణాసియా వాసులపై అమెరికాలో పెరుగుతున్న ద్వేషం- భారతీయులే టార్గెట్- 5 లక్షలకుపైగా హేట్ పోస్టులు!