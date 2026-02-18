రాజస్థాన్లో బయటపడిన మధ్యయుగం నాటి ఆలయ అవశేషాలు- లక్ష్మీ, గణపతి విగ్రహాల భాగాలు గుర్తింపు
రాజస్థాన్లోని రీడ్ కా టీ అనే ప్రాంతంలో పురావస్తు శాఖ తవ్వకాలు- బయటపడిన ప్రాచీన కాలం నాటి ఆలయ అవశేషాలు
Published : February 18, 2026 at 2:12 PM IST
Medieval Temple Found In Rajasthan : రాజస్థాన్లో పురావస్తు శాఖ జరిపిన తవ్వకాల్లో ప్రాచీన నాగరికతకు సంబంధించిన ఆనవాళ్లు బయటపడ్డాయి. ఇవి 11-12వ శతాబ్దాలకు చెందినవిగా పురావస్తు అధికారులు భావిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా లక్ష్మీ, గణేశుడి విగ్రహ భాగాలు కూడా లభ్యమయ్యాయి. ఇది రాజపుత్ కాలానికి లేదా అంతకంటే ముందు యుగానికి చెందినదిగా పురావస్తు అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ ఆనవాళ్లు మధ్యయుగంలో చరిత్రను తెలుసుకునేందుకు ఉపయోగపడుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు.
లక్ష్మీ, గణపతి విగ్రహ భాగాల గుర్తింపు
ఝంఝనులోని త్యోందా గ్రామ సమీపంలో రాజస్థాన్ పురావస్తు, మ్యూజియం శాఖ ఈ తవ్వకాలను చేపట్టింది. తవ్వకాల ప్రాథమిక దశలోనే 11-12వ శతాబ్దాలకు చెందిన ఒక గొప్ప ఆలయానికి సంబంధించిన నిర్మాణ అవశేషాలు లభించాయి. ఆ ప్రాంతంలో లక్ష్మీ, గణేశుడి విగ్రహ భాగాలు కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా తవ్వకాల్లో రాతితో నిర్మించిన ఫ్లోర్, చతుస్రాకార స్థావరాలపై ఉంచిన రాతి దిమ్మెలు, అర్ధవృత్తాకార నిర్మాణ భాగాలు వెలుగులోకి వచ్చినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఎర్ర రాతి దిమ్మెలు, ఇటుకలతో నిర్మించిన నిర్మాణాలు ఇక్కడ ఒక సుస్థిరమైన, విశాలమైన ఆలయ సముదాయం ఉన్నట్లు స్పష్టం చేస్తున్నాయని అన్నారు. ఇవి ఆ ప్రాంతం మత, సాంస్కృతికంగా ఎంతో అభివృద్ధి చెందినదని సూచిస్తున్నాయని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
రాజపుత్ కాలం లేదా అంతకంటే పూర్వమా?
నిర్మాణ శైలిని పరిశీలించిన నిపుణులు, ఈ ఆలయాన్ని రాజపుత్ కాలానికి లేదా అంతకంటే ముందు యుగానికి చెందినదిగా భావిస్తున్నారు. ఈ ప్రాంతం కేవలం ధార్మిక కేంద్రంగా మాత్రమే కాకుండా, వివిధ కాలాల్లో మానవ నివాసాలు కొనసాగిన ప్రాంతంగా కనిపిస్తోందని చెబుతున్నారు. ఇది బహుళ సాంస్కృతిక కార్యకలాపాలకు కేంద్రంగా పని చేసి ఉండవచ్చని వారు అంటున్నారు.
జనవరి 1 నుంచి తవ్వకాలు
జనవరి 1 నుంచి ఈ ప్రాంతంలో తవ్వకాలు చేపట్టినట్లు పురావస్తు శాఖ అధికారులు తెలిపారు. అన్ని పరిపాలనా అనుమతుల తీసుకున్న తర్వాతే ఈ తవ్వకాలు జరిపినట్లు చెప్పారు. అయితే తవ్వకాలకు ముందు ప్రాంతాన్ని పూర్తిగా సర్వే చేసి, సరిహద్దుల నిర్ణయించి, మ్యాపింగ్ పూర్తి చేసినట్లు పురావస్తు శాఖ అధికారులు తెలిపారు. కనుగొన్న ప్రతి పురాతన వస్తువులను జాగ్రత్తగా నమోదు చేస్తూ, ఫొటోగ్రఫీ, సంరక్షణ చర్యలను చేపడుతున్నట్లు పేర్కొన్నారు.
తవ్వకాలు ఫలప్రదంగా సాగుతున్నాయని సీనియర్ మ్యాప్ నిపుణులు రజనీకాంత్ వర్మ, సునీల్ సాంఖ్లా తెలిపారు. తదుపరి దశల్లో మరింత కీలక సమాచారం బయటకు వచ్చే అవకాశముందని తెలిపారు. అలాగే ఈ పరిశోధన ఫలితాలను పుస్తకాలు, సెమినార్ల ద్వారా పంచుకుంటామని చెప్పారు. శాస్త్రీయ విశ్లేషణ, కచ్చితమైన కాల నిర్ధరాణ పూర్తయిన తర్వాత ఈ ప్రాంత చారిత్రక ప్రాధాన్యత మరింత స్పష్టంగా తెలుస్తోందని తెలిపారు. తదుపరి దశల్లో మరిన్ని విలువైన ఆధారాలు లభించే అవకాశం ఉందని అన్నారు.
30 మంది స్థానికులతో తవ్వకాలు
ఈ తవ్వకాలను ఐదుగురు పురావస్తు శాఖ సభ్యుల బృందం, 30 మంది స్థానిక కార్మికుల సహకారంతో కొనసాగిస్తోంది. ఈ తవ్వకాలు రాజస్థాన్ ప్రాంతీయ చరిత్రకు కొత్త దిశను చూపించడమే కాకుండా, శేఖావాటీ వారసత్వాన్ని జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందేలా చేస్తాయని అధికారులు అంటున్నారు.
ఒడిశా భీమ మండలి గుహలు
గత నెలలోనే ఒడిశా సంబల్పుర్ జిల్లాలో జరిపిన తవ్వకాల్లో భీమ మండలి గుహలు వెలుగులో వచ్చాయి. సుమారు 15 వేల సంవత్సరాల నాటి మానవ నివాసానికి సంబంధించిన ఆనవాళ్లు ఉండొచ్చని పురావస్తు అధికారులు భావిస్తున్నారు. భీమ మండలి గుహల గోడలపై ఉన్న రాతి శిల్పాలు, ప్రాచీన చిత్రాలు, అలాగే తవ్వకాల్లో లభించిన రాతి పనిముట్లు లభ్యమయ్యాయి. ఈ ప్రాంతంలో లభించిన మట్టి పాత్రల అవశేషాలు, రాతి సూదులు ప్రస్తుతం కార్బన్ డేటింగ్ పరీక్షల కోసం పంపించారు. వీటి నిర్ధారణతో భీమ మండలి ప్రాధాన్యం మరింత స్పష్టమవుతుందని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు. పూర్తి కథనం కోసం ఈ లింక్పై క్లిక్ చేయండి.