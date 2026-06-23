జ్వరం, షుగర్ తగ్గించే ఔషధ మొక్కలు- వీటి విత్తనాలకు ఫుల్ డిమాండ్- క్వింటాల్ రూ.6లక్షల పైమాటే!
భారీ రేటు పలుకుతున్న 'కల్మేఘ్' విత్తనాలు- 10 రెట్లు పెరిగిన ఈ సీడ్స్ ధర- డిమాండ్ పెరగడంతో రూ. 6.6 లక్షలకు చేరిన క్వింటాల్ కల్మేఘ్ విత్తనాల ధర
Published : June 23, 2026 at 6:47 PM IST
Kalmegh Seeds Price In Madhya Pradesh : ఏవైనా విత్తనాల ధరలు క్వింటాల్కు వేలాది రూపాయలు ఉండడం చూస్తుంటాం. కొన్నిసార్లు డిమాండ్, సీజన్ బట్టి సీడ్స్ రేట్లు పెరగడం సాధారణ విషయమే. అయితే మధ్యప్రదేశ్లో ఓ పంట విత్తనాల ధరలు ఆకాశాన్నంటాయి. ఏకంగా విత్తనాల ధరలు 10 రెట్లు పెరిగి, క్వింటాల్కు రికార్డు స్థాయిలో రూ.6.6 లక్షలకు చేరాయి. ఇంతకీ ఆ విత్తనాలు ఏవి? వాటి ధర అంతగా పెరగడానికి గల కారణాలేంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
10 రెట్లు పెరిగిన విత్తనాల రేట్లు
మధ్యప్రదేశ్లోని పశ్చిమ ప్రాంత జిల్లాలైన రత్లాం, మంద్సౌర్, నీముచ్ జిల్లాల్లో రైతులు పెద్ద ఎత్తున ఔషధ పంటలను సాగు చేస్తుంటారు. నీముచ్లోని ఔషధ పంటల మార్కెట్ రాష్ట్రంలోనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా మంచి గుర్తింపు పొందింది. అయితే ఇటీవల నీముచ్ మార్కెట్లో కల్మేఘ్ (ఔషధ మొక్క జాతి) విత్తనాల ధరలు భారీగా పెరిగాయి. కొన్ని నెలల క్రితం వరకు క్వింటాల్కు రూ.40,000-రూ.60,000 వరకు అమ్ముడయ్యాయి. అయితే భారీ డిమాండ్ కారణంగా ఇటీవల ఈ విత్తనాల ధర క్వింటాల్కు రూ.6.60 లక్షలకు చేరింది. ధరలో ఈ భారీ పెరుగుదలను చూసి మాల్వా ప్రాంతంలోని చాలా మంది రైతులు ఈ పంట సాగుకు సిద్ధమవుతున్నారు. అయితే పంట గురించి పూర్తిగా అవగాహన లేకుండా కేవలం అధిక ధరలను చూసి కల్మేఘ్ను సాగు చేయడం రైతులకు నష్టదాయకం కావచ్చని వ్యవసాయ రంగ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
మందుల తయారీ కోసం
కల్మేఘ్ అనేది జ్వరం, మధుమేహం వంటి అనారోగ్య సమస్యలకు ఆయుర్వేద, మూలికా మందుల తయారీలో ఉపయోగించే ఒక ఔషధ పంట. దీనిని మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లోని అనేక జిల్లాల్లో సాగు చేస్తారు. సాధారణంగా ఔషధ మార్కెట్లలో కల్మేఘ్ ఆకులు, ఎండిన మొక్క భాగాలను విక్రయిస్తారు. అయితే దీని విత్తనాలను మందుల తయారీలో వాడరు. వీటిని కేవలం మొక్కల పెంపకం (నారు తయారీ) కోసమే ఉపయోగిస్తారు. సాగు ఖర్చులు, తెగుళ్లు బెడద తక్కువగా ఉండటం వల్ల రైతులు ఈ పంటను సాగు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. కల్మేఘ్ ఆకులు, ఎండిన మొక్క భాగాలు క్వింటాల్కు సుమారు రూ. 6,000-10,000 ధరకు అమ్ముడవుతాయి.
సాగుకు తక్కువ పెట్టుబడి : రైతు బాబులాల్
గత 10 ఏళ్లుగా కల్మేఘ్ సాగు చేస్తున్నానని మథురి గ్రామానికి చెందిన రైతు బాబూలాల్ పాటిదార్ తెలిపారు. ఈ పంటకు తక్కువ పెట్టుబడి అవుతుందని పేర్కొన్నారు. ఈ పంటకు వ్యాధులు, తెగుళ్ల బెడద దాదాపుగా ఉండదని, కాబట్టి పురుగుమందుల వాడకం పరిమితంగా ఉంటుందన్నారు. ఎరువుల కూడా తక్కువే అవసరమవుతాయని చెప్పారు. సోయాబీన్ సహా ఇతర ఖరీఫ్ పంటలతో పోలిస్తే కల్మేఘ్ను సాగు చేసి తక్కువ ఖర్చుతో మెరుగైన రాబడి పొందొచ్చని స్పష్టం చేశారు.
ధరల పెరుగుదలపై రైతుల ఆవేదన
ఈ ఏడాది కల్మేఘ్ విత్తనాలకు డిమాండ్ అసాధారణంగా పెరగడంతో, ధరలు మునుపెన్నడూ లేని స్థాయికి చేరాయని సెమ్లీ గ్రామానికి చెందిన రైతు రామ్ సింగ్ చంద్రావత్ అన్నారు. విత్తనాల అధిక ధర కారణంగా ఈ సీజన్లో కల్మేఘ్ సాగు చేయకూడదని నిర్ణయించుకున్నానని వెల్లడించారు. ఒక హెక్టారుకు విత్తనాల ఖర్చు మాత్రమే సుమారు రూ. 3.5లక్షలు-రూ.4 లక్షలు అవుతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
కల్మేఘ్ విత్తనాలకు ఉన్న అధిక డిమాండ్ కారణంగా ఈ ధరల పెరుగుదల కనిపిస్తోందని కృషి విజ్ఞాన్ కేంద్రంలోని ఉద్యానవన నిపుణుడు డాక్టర్ ఆర్ఎస్ భదౌరియా పేర్కొన్నారు. ఈ ధరల పెరుగుదల ఎంతకాలం కొనసాగుతుందో అంచనా వేయడం కష్టమని అభిప్రాయపడ్డారు. "ఈ అధిక ధరలను చూసి కల్మేఘ్ సాగు చేయాలనుకునే రైతులు ఖరీదైన విత్తనాలను కొనడం మానుకోవాలి. విత్తనాలు కొని ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో సాగు చేసే ముందు వారు పంట గురించి పూర్తిగా అవగాహన పెంచుకోవాలి. అలాగే తమ ప్రాంతంలో మార్కెట్ల లభ్యతను కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రస్తుత ధరల పెరుగుదలకు రైతులు ఆకర్షితులు అవ్వవద్దు. ఈ పెరుగుదల తాత్కాలికమే కానీ శాశ్వతం కాదని అర్థం చేసుకోవాలి. ఖరీదైన విత్తనాలు కొని పంట పండించడం లాభదాయకం కాకపోవచ్చు. వచ్చే ఏడాది విత్తనాల ధరలు అధికంగా ఉండకపోతే రైతులు నష్టపోవచ్చు. విత్తనాల మొలకెత్తే నాణ్యతను తనిఖీ చేసిన తర్వాతే వాటిని కొనాలి. ప్రభుత్వ విత్తన పరిశోధనా కేంద్రాల ద్వారా విత్తనాలు తక్కువ ధరలకే లభిస్తాయి" అని ఆర్ఎస్ భదౌరియా తెలిపారు.
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