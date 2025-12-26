ETV Bharat / bharat

మధ్యవర్తిత్వం చట్టం బలహీనతకు సంకేతం కాదు- అత్యున్నత పరిణామం : సీజేఐ

కోర్టులు కేవలం విచారణకు మాత్రమే కాకుండా వివాద పరిష్కారానికి ప్రోత్సహిస్తుందన్న సీజేఐ

CJI on Mediation
CJI on Mediation (IANS)
December 26, 2025

CJI Suryakant on Mediation : మధ్యవర్తిత్వం చట్టం బలహీనతకు సంకేతం కాదని, దాని అత్యున్నత పరిణామమని భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్​ సూర్యకాంత్ అన్నారు. శుక్రవారం దక్షిణ గోవాలోని సాంకోలేలో ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ లీగల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ నిర్వహించిన 'మధ్యవర్తిత్వం- ప్రాముఖ్యత' అనే సదస్సులో ఆయన ప్రసంగించారు. కోర్టులు కేవలం విచారణకు మాత్రమే కాకుండా వివాద పరిష్కారాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నట్లు చెప్పారు. పెండిగ్ కేసులు తగ్గడంలో మధ్యవర్తిత్వం ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్పారు. సుప్రీం కోర్టు స్థాయిలో దీనిపై అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు.

"మధ్యవర్తిత్వం వల్ల కేసులు త్వరగా పరిష్కారం అవుతాయి. ఇంకా చాలా తక్కువ ఖర్చుతో ముగిసిపోతాయి. వ్యాపార, వివాహ సమస్యలు, వాహన ప్రమాద క్లైయిమ్​లు, చెక్​ బౌన్స్​ కేసుల్లో మధ్యవర్తిత్వం చాలా మెరుగ్గా పనిచేస్తుంది. మనకు ప్రత్యేకంగా మీడియేషన్​ సెంటర్ కూడా ఉంది. నేషనల్​ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ, మీడియేషన్ అండ్ కాన్సిలేషన్​ ప్రాజెక్ట్ కమిటీ, సుప్రీం కోర్టు లీగల్ సర్వీస్ కమిటీలు ఉన్నాయి. వివాదాలను పరిష్కరించిం మధ్యవర్తిత్వాన్ని ప్రోత్సహించడంలో ఈ వేదికలు చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి. మధ్యవర్తిత్వం చట్టం బలహీనతకు సంకేతం కాదు. దాని అత్యున్నత పరిణామం. ఇది తీర్పు సంస్కృతి నుంచి భాగస్వామ్య సంస్కృతికి నిజమైన పరివర్తనను తీసుకువస్తుంది. ఫలితంగా మనం సామరస్యాన్ని పెంపొందిస్తాము. మనకు దాదాపు 2.5 లక్షల మధ్యవర్తుల అవసరం ఉంది. దీనిపై అవగాహన కల్పించేందుకు వారికి సరిగ్గా శిక్షణ ఇవ్వాలి. ప్రైవేట్​తో పాటు ప్రభుత్వ రంగాల నుంచి కూడా మధ్యవర్తిత్వం వహించేందుకు చాలా మంది ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఇది చాలా గొప్ప విషయం. "

---జస్టిస్ సూర్యకాంత్​, సుప్రీం కోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి

మధ్యవర్తిత్వం అనేది రెండు పక్షాలకు విజయవంతమైన ప్రక్రియగా విస్తృతంగా ఆమోదం పొందుతోందని సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ అభిప్రాయపడ్డారు. తక్కువ ఖర్చుతో ఇరుపక్షాలకూ ప్రయోజనకరమైన పరిష్కారంగా మారిపోతుందని అన్నారు. మధ్యవర్తిత్వం విషయంలో ఏ మధ్యవర్తి కూడా ఏ పక్షంపై ఏదీ బలవతంగా రుద్దరని సీజేఐ అన్నారు. పిటిషన్​దారులకు ఒక సందేశాన్ని పంపడానికి సుప్రీం కోర్టు 'దేశం కోసం మధ్యవర్తిత్వం' అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిందని సీజేఐ జస్టిస్ సూర్యకాంత్ అన్నారు. ఇది న్యాయం కోరే వారికి మాత్రమే కాకుండా, బార్, బెంచ్ వంటి ప్రత్యక్ష వాటాదారులకు కూడా ప్రయోజనమన్నారు.

అంతకుముందు మధ్యవర్తిత్వం నిర్వహించడంలో ప్రపంచానికి భారత దేశం కేంద్ర బిందువుగా మారనుందని, ఇందులో దేశం నాయకత్వం వహించే రోజులు ముందున్నాయని సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ హిమా కోహ్లి అన్నారు. ప్రభుత్వంతో సహా పబ్లిక్‌ రంగ సంస్థలు, న్యాయనిపుణులు, పరిశ్రమలు, పౌరసమాజం కృషితో దేశం ఈ స్థాయికి చేరనుందని తెలిపారు. ఇందుకు ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకురావాల్సి ఉందని, మధ్యవర్తిత్వాన్ని పాఠశాల, కళాశాల, యూనివర్సిటీల దశ నుంచి ప్రారంభించి ఈ స్థాయిని పొందవచ్చన్నారు. అంతేగాకుండా పటిష్ఠ మౌలిక సదుపాయాలను కల్పించడం, శిక్షణ ఇచ్చి సర్టిఫికెట్‌లు జారీ చేయాల్సి ఉందని అభిప్రాయపడ్డారు. మీడియేషన్‌ అన్నది భారతీయ సంప్రదాయంలో భాగమని, చోళుల కాలంలోనే వర్తకుల మధ్య వివాదాల పరిష్కారానికి దీన్ని ప్రారంభించారని గుర్తు చేశారు. హైదరాబాద్‌లోని అంతర్జాతీయ ఆర్బిట్రేషన్‌ అండ్‌ మీడియేషన్‌ కేంద్రం(ఐఏఎంసీ) ఆధ్వర్యంలో హెచ్‌ఐసీసీలో నిర్వహించిన ‘ఇండియా మీడియేషన్‌ వీకెండ్‌-2024’ కార్యక్రమంలో జస్టిస్‌ హిమా కోహ్లి ముఖ్యఅతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు.సింగపూర్‌ ఐఎంసీ వంటి సంస్థలతో కలిపి శిక్షణ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తే ప్రపంచస్థాయిలో గుర్తింపు వస్తుందని తెలిపారు. ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిలో మధ్యవర్తిత్వ నిర్వహణకు 2023లో చట్టం రావడం ఓ సానుకూల పరిణామమని, దీన్ని మన సమాజానికి అనుగుణంగా ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తూ సవరణలు చేస్తూ ఉండాలని అభిప్రాయపడ్డారు.

