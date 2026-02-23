ETV Bharat / bharat

ఆ గ్రామంలో 'గాసిప్స్'​ మాట్లాడితే అంతే సంగతులు- మద్యం విక్రయాలపైనా కఠిన నిబంధనలు- ఎక్కడో తెలుసా? ​

గాసిప్స్​ ప్రచారం చేస్తే రూ.5000 జరిమానా- మద్యం విక్రయించినా ఫైన్ చెల్లించాల్సిందే- సమాచారం ఇచ్చిన వారికి రూ.1000 బహుమతి- ఛత్తీస్​గఢ్​లోని ఓ గ్రామ పంచాయతీ వినూత్న నిర్ణయం

Fine On Gossip Chhattisgarh (ETV Bharat)
Published : February 23, 2026 at 9:12 PM IST

Fine On Gossips : సాధారణంగా చాలాచోట్ల కొంతమంది చెప్పుడు మాటలు విని ఎదుటివారితో గొడవకు దిగడం, క్షణికావేశంలో చేయిచేసుకోవడం వంటివి చేస్తుంటారు. కొంతమంది అయితే ఇతరులపై లేనిపోని చాడీలు చెప్పి, వారి మధ్య గొడవలు సృష్టిస్తుంటారు. ఎదుటివారు గొడవపడడంతో దాన్ని చూసి ఆనందపడుతుంటారు. అయితే, అలాంటి సమస్యలకు చెక్​ పెట్టింది ఓ గ్రామం. ఎవరైనా గాసిప్స్​​(చాడీలు) ప్రచారం చేస్తే వారికి రూ.5000 జరిమానా విధిస్తామని నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఆ గ్రామ పెద్దలు.

అంతేకాదు, ఆ గ్రామంలో మద్య విక్రయాలూ లేవంట. ఎవరైనా మద్యం విక్రయించినా, బహిరంగంగా అసభ్య పదజాలంతో ఎవరినైనా దూషించినా అందుకూ భారీగా జరిమానా విధిస్తారంటా. ఛత్తీస్​గఢ్​లోని ఓ గ్రామ పంచాయతీ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ప్రస్తుతం వార్తల్లో నిలిచింది. అయితే, పంచాయతీ తీసుకున్న నిర్ణయానికి ఆ గ్రామ ప్రజలు ఎంతవరకు పాటిస్తున్నారు? అక్కడి పరిస్థితి ఎలా ఉంది? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

గాసిప్స్​​ ప్రచారం చేస్తే ఫైన్​ చెల్లించాల్సిందే!
బాలోద్​​ జిల్లాలో 'మెఢ్​కీ' అనే ఓ గ్రామం ఉంది. అక్కడ చిన్న చిన్న వివాదాలు తరచూ జరిగేవని, అయితే వాటికి కారణం గాసిప్స్​ అని ఆ గ్రామస్థులు కనుగొన్నారు. దీంతో ఈ సమస్యకు చెక్​ పెట్టాలని మెఢ్​కీ గ్రామ పెద్దలు గురువారం ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. అందులో గాసిప్స్​(చాడీలు, గుసగుసలు) చేస్తే జరిమానా విధించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

రూమర్స్ ప్రచారం చేస్తే రూ.5000 ఫైన్​ (ETV Bharat)

"గ్రామంలో ఒకరితో ఒకరు పోట్లాడుకోవడాన్ని చూసి ఆస్వాదించే వ్యక్తులు చాలా మంది ఉన్నారు. దీనివల్ల తరచూ గొడవలు జరిగేవి. కొన్ని సందర్భాల్లో చిన్న చిన్న వివాదాలు పెద్ద ఘర్షణలకు దారితీస్తాయి. అందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం."
-విశ్వకాంత్ భరద్వాజ్, గ్రామ పంచాయతీ ప్రతినిధి

మరోవైపు, గ్రామ నివాసి భూఖన్ లాల్ శ్రీవాస్తవ్ మాట్లాడారు. గ్రామ పెద్దలు తీసుకున్న నిర్ణయం, అందులో వారు ప్రవేశపెట్టిన నియమాలు చాలా మంచివన్నారు. దీని వల్ల ప్రజలు తప్పులు చేసే అవకాశం తగ్గుతుందని అభిప్రాయపడ్డారు. హింసాత్మక ఘటనలు చాలా వరకు తగ్గుతాయని భావిస్తున్నామన్నారు.

మెఢ్​కీ గ్రామం (ETV Bharat)

"గాసిప్స్​కు వ్యతిరేకంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నప్పటి నుంచి గ్రామంలో గణనీయమైన మార్పు కనిపించింది. పంచాయతీ పెద్దలు తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాన్ని గ్రామస్థులు కూడా స్వాగతించారు. అదేవిధంగా, గ్రామంలోని కూడళ్ల వద్ద గాసిప్పింగ్‌ను నిషేధించారు. ఈ చర్య వల్ల గ్రామస్థుల్లో ఐక్యత బలపడుతుంది."
- ఛాబీల్ రామ్ సాహు, గ్రామస్థుడు

ఇదిలా ఉండగా, ఎవరైనా గాసిప్స్ చేస్తున్నట్లు దొరికినా లేదా ఫిర్యాదు అందినా వారికి రూ.5000 జరిమానా విధించడం జరుగుతుందని గ్రామ కోశాధికారి దినేశ్​ సాహు పేర్కొన్నారు. అంతేకాదు, మద్యం విషయంలోనూ ఇలాంటి కఠిన నిబంధనలు ఉన్నాయన్నారు. గ్రామంలో మద్యపాన వ్యసనాలను తొలగించాలని కూడా 5 సంవత్సరాల క్రితం ఓ విన్నూత నిర్ణయం తీసుకున్నామని చెప్పారు.

మెఢ్​కీ గ్రామం ప్రజలు (ETV Bharat)

"5 సంవత్సరాల క్రితం గ్రామంలో మద్యపానానికి వ్యతిరేకంగా ఒక ప్రధాన చర్య తీసుకున్నాం. గ్రామంలో మద్యం అమ్మినవారికి రూ.10,000 జరిమానా విధించాం. అదేవిధంగా, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో మద్యం సేవించి గొడవ సృష్టించినా రూ.11,000 జరిమానా చెల్లించాలని చెప్పాం. దీంతోపాటు, మద్యం అమ్మేవారి గురించి సమాచారం అందించిన వారికి రూ.1,000 బహుమతి ఇవ్వాలని నిర్ణయించాం. ఈ నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత గ్రామంలో గణనీయమైన మార్పు కనిపించింది. వ్యసనాల వల్ల మనిషి ఎన్నో కోల్పోతాడు. అంతేకాదు, అది గ్రామ వాతావరణాన్ని కూడా పాడు చేస్తుంది. అందువల్ల గ్రామంలో పరిస్థితిని చక్కదిద్దడానికి ఈ నిర్ణయాలు తీసుకున్నాం"
- దినేశ్​ సాహు, గ్రామ కోశాధికారి

అయితే, ఈ నిర్ణయం ఏ వ్యక్తిని లక్ష్యంగా చేసుకొని తీసుకోలేదని, మొత్తం గ్రామ సంక్షేమం కోసం మాత్రమే తీసుకున్నట్లు ఆ గ్రామస్థులు చెబుతున్నారు. గతంలో గ్రామంలో ఒకరి పట్ల మరొకరికి నమ్మకం బలంగా ఉండేదని, కానీ ప్రస్తుత కాలంలో సోషల్ మీడియా కారణంగా అపార్థాలు సమాజంలో వేగంగా వ్యాపిస్తున్నాయన్నారు. గ్రామంలో ప్రవేశపెట్టిన కొత్త నియమాలు గాసిప్స్, రెచ్చగొట్టే చర్యలను తగ్గిస్తాయని వారు భావిస్తున్నారు. ఫలితంగా ప్రజలు బాధ్యతాయుతంగా నడుచుకుంటారని, గ్రామంలో శాంతి, సామరస్యం రాజ్యమేలుతాయని గ్రామస్థులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

